Klārksons: Ziemassvētkos saņēmu Covid-19 un baidījos nomirt vientulībā

Britu autožurnālists Džeremijs Klārksons, kurš pasaulē plašāk pazīstams kā bijušais raidījuma "Top Gear" ("Gāzi grīdā!") vadītājs un šobrīd "Amazon" tiešsaistes servisā veido "The Grand Tour" raidījumu, savā iknedēļas slejā "Sunday Times" laikrakstā paziņojis, ka pirms Ziemassvētkiem saslimis ar Covid-19 un baidījies nomirt.

"Četras dienas pirms Ziemassvētkiem naktī pamodos piesvīdušos palagos un ar nerimstošu sauso klepu. Ārsts teica, ka slikti jutīšos piecas līdz 14 dienas, pēc kā vai nu paliks labāk, vai nu būs jādodas uz slimnīcu," savā slejā raksta Klārksons.

Ņemot vērā, ka Klārksonam elpošana bijusi apgrūtināta, viņš baidījies no ļaunākā: "Esmu 60 gadus vecs un resns. Esmu izsmēķējis pusmiljonu cigarešu un divas reizes pārcietis plaušu karsoni. Šķita, ka, visticamāk, nomiršu vientulībā plastmasas teltī."

"Nemelošu – bija diezgan bailīgi. Visām slimībām, kas man bijušas, bija zāles un pārliecība, ka ar laiku tā pāries. Bet ar Covid-19 tu vienkārši guli viens pats, apzinoties, ka nekāda medicīna nepalīdzēs un ka laiks ir tavs lielākais ienaidnieks," turpina Klārksons.

Lai arī Klārksonam izdevies pārciest Covid-19, viņš uzsver, ka joprojām par to zinām pārāk maz: "Mēs nezinām, cik ilga ir infekcija. Mēs nezinām, kā ar to cīnīties. Mēs nezinām, ko tā mums nodara. Mēs nezinām, cik ilgi darbojas antivielas. Mēs nezinām, cik viegli ar to saslimt otrreiz. Un pilnīgi noteikti nezinām, vai kāda no vakcīnām darbosies ilgtermiņā. Es pat nezinu, vai jūtos labāk."

Klārksons Covid-19 pārcietis savā lauku īpašumā Lielbritānijā, pašizolējoties no ģimenes.

Klārksons decembrī pabeidzis "The Grand Tour" speciālās epizodes filmēšanu Skotijā. Raidījuma galvenais producents Endijs Vilmans medijiem paziņoja, ka filmēšanas komanda regulāros Covid-19 testos iztērējusi 55 tūkstošus eiro un visu filmēšanas laiku līdzi braucis "Skūbija Dū mikroautobuss ar trim "raķešzinātniekiem" tajā".

Lielbritānijā jau septiņas dienas pēc kārtas tiek reģistrēti 50 tūkstoši jaunu Covid-19 inficēto. Pēdējo 28 dienu laikā Lielbritānijā miruši 407 ar Covid-19 inficēto. Valstī ir izsludināta mājsēde un citi strikti iedzīvotāju pulcēšanās ierobežojumi.