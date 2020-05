Kļūdas, pārgalvība un nepamatota steiga no abām pusēm: avāriju Baltezerā komentē DBS vadītājs

"Kļūdas, pārgalvība un nepamatota steiga no abām pusēm. Protams, motocikla vadītājs bijis īpaši neapdomīgs," aizvadītajā nedēļā plašo sabiedrības rezonansi izraisījušo ceļu satiksmes negadījumu Baltezerā portālam "Delfi" komentē Drošas braukšanas skolas (DBS) vadītājs Jānis Vanks.

"Visi priekšraksti bija, lai tas notiktu – mikroautobuss, aiz kura motociklu ir neiespējami redzēt, blīva satiksme, braukšana pāri drošības saliņai, turklāt ar pasažieri, kas jau pēc noklusējuma pasliktina motocikla bremzēšanas un manevrēšanas iespējas," avārijas apstākļus apraksta satiksmes drošības eksperts Vanks.

"Autovadītājam var pārmest pārlieku steigu un situācijas neparedzēšanu. Skaidrs, ka, nedaudz pagaidot un izvēloties izbraukšanu brīdī, kad abas ceļa puses ir pārskatāmas, varētu no šīs nelaimes izvairīties. Taču lielākā pārgalvība šeit ir tieši no motociklista puses. Ļoti skumji!" norāda DBS vadītājs.

"Motovadītājam, braucot satiksmē, ir jābrauc ar domu, ka viņš ir neredzams. Tikai tad var samērā droši pārvietoties. Šeit no tā nebija nekā!" uzsver Vanks.

Lielākā daļa negadījumu notiek cilvēciskas kļūdas dēļ. Šeit to kļūdu no visām pusēm bija daudz. Pieļauju, ka pat ļoti perfekti noorganizēta satiksme krustojumā nepaglābtu no pārgalvības. Jādomā ar galvu!" rezumē DBS vadītājs.

Lēmumu par to, kurš (vai kuri) šajā ceļu satiksmes negadījumā ir vainīgs, pieņems Valsts policija.



Jau rakstījām, ka, piektdien, 1. maijā, ap pulksten 18, uz Tallinas šosejas pirms pagrieziena uz Alderiem notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistīts "Honda" motocikls un "Volvo" automobilis. Motociklists ar pasažieri apsteidza automobiļus pa ceļa horizontālo apzīmējumu, kuru nedrīkst šķērsot. Braucot gar pagriezienu uz Alderiem, motociklists nepamanīja, ka no turienes ārā brauc "Volvo" automobilis, lai pagrieztos braukšanai Rīgas virzienā. Rezultātā notika sadursme, pirms kuras motociklists pat nepaspēja īsti piebremzēt.

Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā cieta motocikla vadītājs un pasažiere. Abi cietušie ar traumām tika nogādāti ārstniecības iestādē, portālu "Delfi" informēja Valsts policijā.