Ko darīt, ja automobilim aizsalst durvis, filtrs vai stāvbremze

Jau nākamnedēļ sinoptiķi sola līdz pat -20 grādu lielu salu. Tas, kopā ar laika apstākļiem, kādi bija līdz šim, kad dienā "turas ap nulli", bet naktīs valda sals, var sagādāt pamatīgu "pārsteigumu" no rīta – aizsalušas durvis, degvielas filtru vai piesalušu stāvbremzi. Nepareiza rīcība var ne tikai nedot rezultātus, bet radīt ievērojamus izdevumus mašīnas remontam. Būtiski – līdz lielajam salam vēl var paspēt sagādāt nepieciešamos līdzekļus un to novērst.

"Ja auto ar salu saistītas ķibeles šoziem vēl nav piemeklējušas, tas nebūt nenozīmē, ka tas nenotiks arī turpmāk. Mitrums mašīnā, piemēram, slēdzenē vai salonā var uzkrāties pakāpeniski ilgākā laika periodā. Tāpēc, ja, sākoties ziemai, auto durvju slēdzene un gumijas netika apstrādātas, darīt to tagad noteikti vēl nav par vēlu. Arī, ja tas rudenī ir veikts, noteikti ir vērts to atkārtot," saka Māris Putnieks, SIA "Domenikss" vieglo automobiļu servisa vadītājs.

Atslēgu ar spēku negriezt, durvis – neraut

Ja nu tomēr gadījies tā, ka ar pulti auto nav atslēdzmas, jo "nosēdusies" baterija, bet atslēgas slēdzene ir aizsalusi, atslēgu griezt ar spēku noteikti nevajag. Tā atslēgu var nolauzt vai saplēst tās plastmasas ietvaru. "Protams, visefektīvākais ir speciāli slēdzeņu atkausēšanai paredzētais aerosols. Taču liktenīgā kārtā tas parasti tiek glabāts mašīnā un tā šajā situācijā ir ciet. Šādā gadījumā var izlīdzēties ar kokteiļsalmiņu un karstu dvašu. Noteikti nevajadzētu mēģināt atsaldēt slēdzeni, lejot uz mašīnas durvīm ūdeni, turklāt karstu. Tas situāciju tikai pasliktinās," stāsta Putnieks.

Liga, kas arī ne reti piemeklē mašīnas durvis, ir piesalušas gumijas. "Ar spēku raujot, šajā gadījumā var noraut gumijas, sabojāt durvis vai rokturi," turpina Putnieks. "Šajā gadījumā neliels spēks jālieto otrā virzienā – grūžot durvis uz iekšpusi, izmēģinot to ar katrām no durvīm. Tas var palīdzēt salauzt uz gumijām uzkrājušos ledu, un tādējādi atvērt durvis. Iespējams, ka kādām no tām piesalums ir mazāks."

Kad iekļūts mašīnā, tā vienkārši jāsilda, līdz durvju gumijas atsalst, un jādodas uz tuvāko degvielas uzpildes staciju pēc speciāli šim nolūkam paredzētā silikona aerosola, ko uzklāj uz rūpīgi noslaucītām durvju gumijām. "Noteikti nevajadzētu šim nolūkam izmantot eļļas. Pirmkārt, tās sabiezē, saķep, un, otrkārt, tās var radīt nepatīkamus traipus uz apģērba," saka Putnieks.

Visbeidzot slēdzeņu un durvju eņģu turpmākai pasargāšanai no ledus kārtas jāizvēlas speciāls daudzfunkcionāls eļļojošs līdzeklis, un arī elektrības vadu un kontaktu aizsardzībai paredzēts speciāls izolējošs aerosols uz silikona bāzes.

Kā cīnīties ar ledu uz logiem mašīnas salonā

Laikā, kad mašīnas salonā bieži un strauji mainās temeratūra, uzkrājas mitrums, kas kondensāta veidā nosēžas uz logiem mašīnas iekšpusē, un sasalst. "Profilaktiski no tā izvairīties var, savācot ūdeni no auto kāju paklājiņiem, kā arī regulāri kārtīgi mašīnu izvēdinot. Taču, ja no rītiem uz logiem mašīnas iekšpusē vienalga ir ledus, var izlīdzēties mašīnā ievietotu auduma maisiņu ar rīsiem, sāli vai pat kaķu smiltīm," saka Putnieks.

Attiecībā uz vējstikla ārpusi, šķiet, padomi nav nepieciešami – uz sausa vējstikla vakarā var uzklāt speciāli nopērkamus paklājiņus vai pledu, kas pasargās ne vien no sniega un ledus kārtas, bet arī slotiņu piesalšanas pie stikla. Eksperts: "Ja minētā pa rokai nav, ātrākai ledus notīrīšanai no stikla un spoguļiem var izmantot tautas metodi – uzsmidzināt ūdens-etiķa maisījumu proporcijā 3:1. Nekādā gadījumā nevajadzētu pielietot karstu ūdeni, kas straujas temperatūras maiņas ietekmē stiklu varētu saplēst."

Starteris griež, bet mašīna nelec

Ir situācijas, kurās, darbinot mašīnu, starteris griež, tomēr motoru iedarbināt neizdodas. Iemeslu šādai notikumu attīstībai var būt daudz, viens no tiem – sasalis ūdens degvielas filtrā vai sasalusi pati degviela.

"Patstāvīgi noteikt, vai tas tiešām ir tā, jeb cēlonis ir cits, faktiski nav iespējams. Risinājumi trīs – ja ir iespēja, iestumt mašīnu siltumā, gaidīt atkusni un mēģināt automašīnu darbināt vēlreiz vai uzreiz saukt evakuatoru, kas nogādā automašīnu servisā," tā Putnieks.

Mašīna stāv kā iemieta

Gadās arī, ka auto motors darbojas kā Šveices pulkstenis, tomēr sākotnēji nav izkustināms no vietas. Īpaši tad, ja auto ticis novietots stāvvietā pēc mazgāšanas. Iemesls tam – pie diskiem piesalusi stāvbremze.

"Pēc mazgāšanas vēlams ar auto nedaudz pabraukt, vairākas reizes viegli piebremzējot. Tā bremžu diski tiks padarīti sausi. Ja tomēr stāvbremze piesalusi, jāmēģina to atsvabināt, pamainot kustibas virzienu – uz priekšu un atpakaļgaitā," saka Putnieks.

Mašīna pie lielāka ātruma sāk klibot

Sniegotās ziemās mēdz gadīties, ka, attīstot uz lielceļa lielāku ātrumu, parādās lielāka vai mazāka mašīnas vibrācija, kas līdzinās klibošanai.

"Visbiežāk tas saistīts ar to, ka diska iekšpusē vienā vietā ir izveidojies ledus, kas pa nakti, mašīnai stāvot, sasalis, jo pēc braukšanas bremžu mehānismu siltuma dēļ sniegs ir kusis. No šī ledus var atbrīvoties, iebraucot pašapkalpošanās auto mazgātuvē vai arī iebraucot kādā siltā telpā. Atstāts diskā, šāds ledus var radīt ļoti ievērojamu disbalansu, kas savukārt var ietekmēt satiksmes drošību," rezumē Putnieks.