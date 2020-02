Ko darīt, ja pazaudētas auto atslēgas

Laiki, kad automašīnas atslēgas varēja vienkārši pievīlēt, ir garām. Jo jaunāks auto modelis, jo komplicētāka atslēga un attiecīgi lielākas nepatikšanas neuzmanīgam īpašniekam, atslēgu nozaudējot. Par laimi, tādi gadījumi notiek reti – varbūt pāris reižu gadā, saka "Mercedes-Benz" un "Daimler Truck" ģenerālpārstāvja Latvijā SIA "Domenikss" tehniskais direktors Normunds Tarkšs. Bet kā tad nenokļūt šajā statistikā un ko darīt, ja atslēgas tomēr pazaudētas?

Pirmais solis – ceļš uz servisu un pazaudētās atslēgas bloķēšana

Tāpat kā jebkuras atslēgas, arī automašīnu atslēgas ir dažādas. Jo vecāks auto, jo vienkāršākas. "Tas, cik lieli sarežģījumi jūsu ikdienā gaidāmi, pazaudējot auto atslēgas, ir atkarīgs no spēkrata vecuma. Ja auto ir vecāks par trim gadiem, visticamāk, jums ir jānospiež podziņa, lai ieslēgtu vai izslēgtu signalizāciju un atvērtu durvis. Ar šo atslēgu ir vienkāršāk – pietiek servisā nobloķēt veco un pasūtīt jaunu, kas jau uzreiz būs savienota ar konkrēto automašīnu," stāsta Tarkšs.

Sarežģītāk ir ar tā saucamajām "Keyless go" jeb bezkontakta atslēgām, ar kurām ir aprīkota lielākā daļa jaunākās paaudzes automašīnu. Šīs breloka tipa atslēgas apvieno gan signalizācijas ieslēgšanu un izslēgšanu, gan durvju atvēršanu un motora iedarbināšanu. Tās saglabā informāciju par automašīnas datiem – tiklīdz atslēga parādās auto uztveršanas robežās, auto atpazīst atslēgu un savu saimnieku un visas vajadzīgās darbības paveic pats.

Nozaudējot bezkontakta atslēgas, vienīgā iespēja ir nogādāt mašīnu pie oficiālā dīlera, kurš ziņo rūpnīcai un tālāk rīkojas saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Jebkurā gadījumā, nozaudējot atslēgu, pirmais solis ir skaidrs – ceļš uz servisu un pazaudētās atslēgas bloķēšana.

Durvis ciet, atslēgas nav – kā rīkoties?

Jārēķinās, ka paša spēkiem, nesabojājot auto, atvērt slēgtas durvis bez atslēgas praktiski nav iespējams. Tāpēc būtu ieteicams sazināties ar oficiālo dīleri par tehniskās palīdzības sniegšanu, iesaka SIA "Domenikss" tehniskais direktors. Ja dīleris pats nespēj nogādāt auto servisā, tam noteikti ir sadarbības partneri, kas palīdzēs situāciju atrisināt. Vēl viens variants ir meklēt autoevakuatoru, bet, ja situācija ir pavisam sāpīga un, piemēram, apstāšanās "zaļajā pieturā" beidzas ar pazaudētu atslēgu un mašīnā ieslēgtu telefonu, jāatrod izpalīdzīgi ceļu satiksmes dalībnieki.

"Jebkurš no šiem variantiem ir patīkamāks nekā loga izsišana, lai atvērtu durvis, kas turklāt neko nedos, ja atslēga ir nozaudēta. Ko gan neieteiktu darīt atslēgas nozaudēšanas gadījumā – vērsties pēc palīdzības tā saucamo "pelēko servisu" segmentā. Jā, tas būs lētāk nekā autorizētajos servisos, taču arī garantijas nav nekādas. Turklāt pašu jaunāko modeļu atslēgas šādos servisos nemaz nav iespējams atjaunot," brīdina Tarkšs.

Jā vai nē atslēgas dublikātam?

Ja autovadītājs ir bijis apdomīgs un atslēgas dublikātu pasūtījis laikus vai arī grasās to darīt pēc atslēgu nozaudēšanas, pienācīgi jāizvērtē riski. "Ja atslēga izslīd no šortu kabatas, laivojot ezerā, un nogrimst dzelmē, droši vien var bez bažām lietot dublikātu. Bet, ja neesat drošs, kur un kādos apstākļos atslēgas pazudušas, labāk pie dīlera pasūtīt pilnīgi jaunas atslēgas, vienlaikus pārprogrammējot auto. Tas nozīmē, ka ar vecajām atslēgām to vairs atvērt un iedarbināt nevarēs, kas savukārt ļaus jums justies pasargātam no potenciāliem ļaundariem," skaidro Tarkšs.

Ar ko jārēķinās, pasūtot jaunu atslēgu?

Jaunu atslēgu izgatavošana maksā 200–300 eiro, un parasti piegādes laiks ir līdz divām nedēļām. "Atslēgu nozaudēšanas sekas ir gana nepatīkamas. Taču vienīgais padoms, kā no tā izvairīties, ir uzmanīgi pieskatīt savas automašīnas atslēgas," atzīst eksperts.