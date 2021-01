Ko darīt, ja salā nav iespējams iedarbināt automašīnu

Jo zemāku temperatūru rāda termometra stabiņš un jo garāka nedēļas nogale, jo vairāk problēmu transportlīdzekļu īpašniekiem. Sals ietekmē ne tikai braukšanas, bet arī transportlīdzekļa motora un elektronikas darbības kvalitāti. Kompetenta sagatavošanās sezonai palīdzēs pasargāt automašīnu no laika apstākļu izaicinājumiem un palielinās izredzes iedarbināt automašīnu pat stipra sala gadījumā.

Salam iestājoties, automašīnas sastopas ar izaicinājumu – akumulatora un dzinēja darbību. Statistika liecina, ka lielākā daļa transportlīdzekļu, kas vecāki par 10 gadiem, sastopas ar problēmām tās iedarbināšanas brīdī. Aukstā laikā jebkura baterija patērē divkārt vairāk enerģijas nekā vasarā, tādēļ automašīnas iedarbināšana var radīt problēmas. Pie -10 grādu temperatūras uzlādēta akumulatora veiktspēja ir aptuveni 40%. Taču automašīnas "spītības" iemesls ne vienmēr ir nolietots akumulators – tas var būt arī vecas sveces, kondensāts degvielas tvertnē, problēmas elektrosistēmā un citi iemesli.

Akumulators

Pilnībā uzlādēta akumulatora sasalšanas temperatūra ir no -50 līdz -70 grādiem, kas nozīmē, ka uzlādēts akumulators normālos apstākļos nesasalst. Taču, atkarībā no izlādes līmeņa un vecuma, akumulators var sasalt temperatūrā no -10 grādiem. Ja automašīnu nav iespējams iedarbināt, vispirms ir jāpārbauda ierīces stāvoklis, jāattīra akumulatora klemmes no netīrumiem un jāpievelk kontakts ar uzgriežņu atslēgu. Ja ir laiks, sasalušo akumulatoru ir ieteicams novietot siltā telpā uz 20-30 minūtēm, lai tas uzsilstu līdz istabas temperatūrai.

"Vadītāji var arī paši noteikt, vai vaina ir akumulatorā. Ja automašīnas starteris griežas ļoti vāji vai negriežas vispār, un, pagriežot aizdedzes atslēgu, dzirdama tikšķēšana, tad visticamāk iemesls ir izlādējies akumulators," skaidro "Gjensidige Latvija" transportlīdzekļu atlīdzības grupas vadītājs Andris Balodis.

Aizdedzes sveces

Vēl viens izplatīts iemesls, kādēļ automašīnu nevar iedarbināt – strāva nesasniedz aizdedzes sveces. Ja ir radusies šāda situācija, un tas ir iespējams, tad var izvilkt centrālo vadu no izplatītāja vāka, nogādāt to pie metāla daļas un tad mēģināt iedarbināt automašīnu. Ja dzirksteles neparādās, problēma ir spolē un vados, savukārt, ja rodas spriegums, problēma ir svecēs.

Aizdedzes sveces var nedarboties, ja tās ir netīras vai pielietas ar benzīnu, par ko liecina, nesadegušas degvielas smarža. Lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešama sveču tīrīšana, kalcinēšana ar gāzi vai arī to nomaiņa pret citām.

Šo problēmu gadījumā tomēr vislabāk ir izmantot autoservisu meistaru palīdzību.

Degvielas padeves sistēma

Ja radušies degvielas padeves sistēmas bojājumi, ir nepieciešams degvielas bākā esošos ledus kristālus izkausēt un nomainīt automašīnas degvielu. Ziemā ir īpaši jāpiedomā pie tā, kādu degvielu izmantot, jo zemas kvalitātes degvielā var būt ūdens – tas izraisīs degvielas sistēmas padeves bojājumus kondensāta dēļ. Tādēļ aukstās sezonas laikā ir ieteicams uzpildīt degvielu tikai pārbaudītās uzpildes stacijās, kā arī neatstāt automašīnu ar tukšu tvertni.

"Tā kā karantīnas laikā cilvēki automašīnas izmanto ievērojami retāk, un, atrodoties zemā temperatūrā, visu agregātu eļļas ir sastingušas, salā pirms brauciena uzsākšanas automašīnu ir nepieciešams kaut nedaudz uzsildīt. Pa to laiku var automašīnu attīrīt no sniega un ledus," uzsver Balodis.