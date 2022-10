Ko elektroauto īpašniekiem vajag vairāk nekā superātru uzlādi

"Uzlādēsies pusstundā", "100 kilometriem nepieciešamo enerģiju iegūs piecās minūtēs" un "varēs lādēt ar īpaši lielu jaudu" – runās par jaunākajiem elektroauto šādi un līdzīgi apgalvojumi izskan diezgan bieži. Tomēr jauna auto izvēlēšanās procesā īpaši ātrai akumulatora uzlādei ne vienmēr jābūt noteicošajam faktoram.

"Premium" segmenta elektroauto, piemēram, "Porsche Taycan" un tā radinieku "Audi e-tron GT", tik tiešām var uzlādēt ārkārtīgi ātri, jo tie spēj uzņemt uzlādi pat ar 350 kW jaudu. "Insideevs.com" ir izpētījuši, ka, papildinot rezerves no 20 līdz 80 procentiem, šie luksusa spēkrati minūtes laikā iegūst enerģiju 12–14 kilometriem. Taču auto ar šādām spējām pagaidām ir izņēmumi. Plašākam pircēju lokam domāti braucamie, piemēram, "Citroën ë-C4", pieņem 100 kW jaudu. Tas nozīmē, ka ātrās uzlādes stacijā akumulatoru līdz 80 procentiem var uzpildīt aptuveni pusstundā, un tāds ātrums vairumam automobilistu ir pilnīgi pieņemams.

Kad ātrums ir svarīgs un kad nav

"Optimāls veids, kā uzlādēt akumulatoru un lieki netērēt laiku, ir to uzpildīt vietā, kur jums jābūt tāpat – mājās, birojā vai kur citur. Citiem vārdiem – lādējiet tad, kad nebraucat," saka žurnālists un pieredzējis autoceļotājs Vitolds Miļus, kam pieder vairāki elektriskās braukšanas rekordi.

Protams, ikdienā tas ne vienmēr ir iespējams un daudz kas ir atkarīgs no braucēja specifiskajām vajadzībām. Piemēram, ja mašīnu izmanto uzņēmums un tā darba uzdevumos regulāri veic lielus attālumus, iespēja uzlādēt ātri ir ļoti svarīga, pretējā gadījumā stacijās tiek pavadīts pārāk daudz laika, un tas ietekmē pakalpojumu pašizmaksu.

"Savukārt, ja elektroauto tiek izmantots parastām ikdienas vajadzībām, proti, tipiskiem skrējieniem pa pilsētu un piepilsētu, tad patiesībā nav nepieciešams ne īpaši liels nobraukums, ne ļoti ietilpīgs akumulators, ne superātra uzlāde. Te der arī atcerēties, ka cilvēki ar auto vidēji dienā veic vien kādus 50 km," saka Miļus.

Turklāt lēnāka uzlāde nenozīmē lēna. Piemēram, izmantojot 11 kW iebūvēto lādētāju un privāto staciju, iepriekšminētā "Citroën ë-C4" 50 kWh akumulatoru mājās var pilnībā piepildīt piecās stundās. Ar to pietiks gandrīz 350 kilometriem.

Svarīgi veidot jaunus paradumus

Turpinot par ātras uzlādes nepieciešamību, Vitolds norāda, ka daudzi elektroauto īpašnieki atkal un atkal atkārto vienu un to pašu kļūdu – publiskajās stacijās uzlādē pēc iespējas vairāk, lai aizbrauktu pēc iespējas tālāk. Šāda stratēģija, pēc eksperta domām, nav loģiska – saprātīgāk ir akumulatorā iepildīt tik, cik vajag, lai nokļūtu līdz galamērķim, savukārt, jau esot galā, pielādēt pilnu.

"Ja cilvēkam braucami 50 kilometri, tad tādam attālumam arī vajag palādēt. Pārējais ir lieka laika un naudas tērēšana," piebilst eksperts.

Nepieciešams plašāks tīkls un infrastruktūra

Pie elektriskās stacijas pavadītā laika ilgums ir atkarīgs no uzlādes jaudas, bet laika lietderīgums – no vietas, kur tā iekārtota, precīzāk – no apkārtējās infrastruktūras. Tās daudzveidība īpaši svarīga ir tajos gadījumos, kad stacija piedāvā nelielu vai vidēju uzlādes jaudu, kas nozīmē, ka uz vietas būs jāuzturas ilgāks laika sprīdis.

"Ir svarīgi, lai stacijas tiktu veidotas vietās, kur cilvēki var patīkami un vērtīgi pavadīt laiku. Mēs, baltieši, esam lieli dabasmīļi, taču kvernēt 40 minūtes pļavas vidū nemaz nav tik feini. Daudz patīkamāk ir tad, ja turpat pie stacijas ir kafejnīca, veikals vai rotaļu laukums mazajiem pasažieriem. Tur laiks paies, gandrīz vai nemanot," saka Vitolds.

Kā stāsta Vitolds, kurš ar elektroauto ir apceļojis Baltiju un Ziemeļvalstis, kaimiņzemēs šis jautājums ir atrisināts ļoti praktiski. Ārpus pilsētām stacijas ir ierīkotas vietās, kur jau ir infrastruktūra, piemēram, parastās degvielas uzpildes stacijās, tāpēc cilvēkam nav jākavē laiks, vienkārši mīņājoties uz vietas. "Piedevām šādu pieturvietu ir daudz, tāpēc gandrīz nekad nav jāgaida, jo kāds jau ir aizņēmis termināli. Pie mums parasti ir viens punkts, tāpēc var nākties stāvēt rindā, izturēt prašņāšanu, cik tad ilgi tev tas viss vilksies, un tas dienu padara visai nervozu. Kad punktu ir daudz, tādu problēmu vienkārši nav, un viss rit relaksēti," pieredzē dalās Vitolds.

Viņš norāda uz vēl kādu lietu, kas saistīta ar superātras uzlādes elektroauto un jaudīgām stacijām. Lai gan šādu modeļu skaits pieaug, labākas perspektīvas pagaidām ir mašīnām, kas pieņem līdz 100 kW jaudu, – tiem piemērotu staciju gluži vienkārši ir un būs vairāk. "Iekārtot staciju, kas ļautu pilnībā izmantot "Porsche", "Audi" un "Tesla" iespējas, izmaksā daudz dārgāk. Tāpēc nelielajās Baltijas valstīs būs vien daži lieljaudas punkti, un, objektīvi skatoties, ar to arī varētu pietikt. Daudz vērtīgāks ir plašs tīkls ar lēnajām un vidēji ātrajām stacijām, jo tas vairāk atbilst reālajām vajadzībām," pārliecināts ir Vitolds.