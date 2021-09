Ko mūsdienās nozīmē komfortabls auto

Autoražotāji nemitīgi meklē veidus, kā paaugstināt autobraucēju komfortu, taču viens no ērtas braukšanas stūrakmeņiem ir un paliek laba balstiekārta. Tieši tās konstrukcija un regulējumi nosaka, cik patīkami ripo auto, norāda eksperti. Turklāt šasijas darbība būtiski ietekmē aktīvo drošību. Tiem, kam patīk ērta braukšana, jāpievērš uzmanību arī sēdekļiem, vadības rīku ergonomikai, praktiskumam un multimediju sistēmu savienojamībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Eksperti arī norāda, ka vislielākais potenciāls apvienot komforta atribūtus piemīt elektriskajiem automobiļiem – līdzās citām priekšrocībām tiem ir mazāk kustīgo detaļu un lielākas iespējas izveidot balstiekārtu ar precīziem svārstību parametriem.

Spilgts piemērs ir šogad debitējušais "Citroën ë-C4": īstenojot īpašu komforta programmu, ražotājs automobili ir apgādājis ar atjautīgu amortizāciju un patentētiem, īpaši ērtiem sēdekļiem. Šie risinājumi ir pieejami arī modeļa iekšdedzes versijās, taču visspēcīgāk tie izpaužas tieši kopā ar elektrisko piedziņu.

Komforts paaugstinās, apslāpējot noteiktas frekvences

Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Automobiļu katedras pasniedzējs Oskars Irbītis skaidro, ka moderno automobiļu nesošā virsbūve pati par sevi ir ļoti stingra konstrukcija ar augstu noturību pret vērpi, tāpēc automobiļa uzvedību un gaitas komfortu primāri nosaka balstiekārta.

"No inženierijas viedokļa par braukšanas komfortu vai diskomfortu var runāt kā par svārstībām noteiktās frekvencēs. Piemēram, izstrādājot balstiekārtu un amortizāciju, konstruktori virsbūvē mēģina slāpēt vertikālās svārstības ar frekvenci no 4 līdz 8 Hz, jo cilvēka ķermenis ir jūtīgs pret tām. Turklāt atsevišķi orgāni ir jūtīgi pret īpaši zemas frekvences leņķiskajām svārstībām un svārstībām, kuru frekvence pārsniedz 18 Hz," atklāj RTU pasniedzējs. Ideālā svārstību frekvence cilvēkam ir aptuveni vienāda ar to, kāda rodas, cilvēkam ejot pastaigas solī.

Pēc Irbīša teiktā, ražotāju lielākais izaicinājums ir atrast labu kompromisu starp stabilitāti, komfortablu gaitu un drošu vadāmību, kā arī šo kompromisu konsekventi īstenot atbilstoši savai filozofijai.

Balstiekārta ietekmē drošību

"Auto Bild Latvija" galvenais redaktors Toms Timoško piekrīt, ka autobraucēju drošība ir ļoti atkarīga no piekares īpatnībām. Latvijā tai ir jāspēj tikt galā ar ekstrēmi atšķirīgas kvalitātes ceļiem – no ļoti labiem līdz ļoti sliktiem, tāpēc mašīnā ar labu balstiekārtu patīkamām jutīsies ikviens.

"Ja balstiekārta neabsorbē ceļa nelīdzenumus, braukšana kļūst nedroša – nākas biežāk bremzēt, un automobili ir grūtāk kontrolēt, kad tas nespēj tikt galā ar nelīdzenumiem un sāk "peldēt"," saka pastāvīgais Latvijas gada auto konkursa žūrijas dalībnieks.

"Citroën" vienmēr ir bijis pazīstams ar braukšanas komfortu. Jaunie progresīvie amortizatori ar hidrauliskajiem buferiem novērš nevēlamas auto korpusa svārstības un līdztekus nodrošina daudz gludāku gaitu, braucot pa ceļa posmiem ar sliktu segumu.

Timoško norāda arī uz kādu mūsdienu automodes tendenci – pūloties uzlabot izskatu un vairot pievilcību pircēju acīs, aizvien biežāk mazus auto aprīko ar lieliem diskiem un zemprofila riepām.

"Tādi auto izskatās ļoti efektīgi, taču atbildīgi rīkojas tie ražotāji, kuri iegulda pienācīgas pūles piekares regulējumos, lai nav tā, ka pircējs par simpātisko ārieni ir spiests maksāt ar nemitīgu drebināšanu, it īpaši pilsētā, kur sīki un asi nelīdzenumi ir ik uz soļa," saka "Auto Bild Latvija" redaktors.

Tā kā ierindas automobilis pat viena brauciena laikā var piedzīvot ļoti dažādus braukšanas apstākļus un režīmus, ir svarīgi, lai tas spēj piemēroties. Lai to nodrošinātu, autoražotāji izmanto t.s. adaptīvo piekari, kas ar vienkāršākiem vai sarežģītākiem paņēmieniem spēj mainīt amortizāciju.

Irbītis skaidro, ka modernajās balstiekārtās tiek integrēti sensori, kas nosaka kustības amplitūdu un ātrumu, un, vadības blokam šo informāciju apstrādājot, amortizācija kļūst vai nu stingrāka vai mīkstāka. Šādi automobilis ir spējīgs pielāgoties dažādiem ceļa apstākļiem un ceļa virsmām, un braukšana ir gan komfortablāka, gan drošāka.

Timoško tikmēr piebilst, ka daudzrežīmu amortizatori vai adaptīvās spējas tagad ir izplatīts aprīkojums teju visās klasēs, un labākie paraugi apliecina, ka automobilis var būtiski mainīt raksturu un piemēroties dažādām lomām.

Citi komforta elementi

Tiem, kuri meklē ērtu automašīnu, ir vērts pievērst uzmanība vēl citiem aspektiem, piemēram, sēdēšanas komfortam. Timoško teic, ka braukšanai pilsētā derēs teju jebkādi sēdekļi, taču citādi ir garajos gabalos – sēdekļiem ir jābūt ergonomiski pareiziem un jāpiedāvā kārtīgs regulēšanas diapazons.

"Daudzkārt esmu pārliecinājies, ka neērti sēdekļi garos braucienos var kļūt par moku rīku. Tāpat ir ar akustisko komfortu – īsos skrējienos pa pilsētu trokšņu fons, iespējams, ir otršķirīgs, taču, kolīdz veicams garš gabals, nogurums ir daudz spēcīgāks," stāsta eksperts.

Jau pieminētajā "Citroën" tiek uzstādīti sēdekļi, kas veidoti, izmantojot divus putu slāņus – stingru, blīvu pamatni, ko sedz 2-15 mm biezs virsslānis, turklāt sēdekļi piedāvā uzlabotu jostasvietas atbalstu.

Pēc Timoško teiktā, bieži braucot vai ceļojot, komfortu ietekmē arī automobiļa praktiskums – ērti izvietoti un ietilpīgi uzglabāšanas nodalījumi novērš dažādu mantu haotisku mētāšanos un aiztaupa aizkaitinātību, kad tās nevar atrast vai tās grab.

Viņš aicina pievērst uzmanību vēl vienam šo laiku neatņemamam elementam – savienojamībai.

"Tā kā mūsu dzīve lielā mērā norit virtuālajā telpā, ātram savienojuma ir liela nozīme. Līdzās mašīnām "iesēdos, pieslēdzos, aizbraucu" ir arī tādas, kurās notiek "neko nesaprotu, ko lai dara?". Lieki teikt, ka pirmās ir daudz labāka izvēle," atzīmē žurnālists.

Elektromobiļi – viskomfortablākie

Eksperti ir vienisprātis, ka elektriskajiem auto piemīt viss nepieciešamais, lai piedāvātu visaugstāko komforta līmeni.

"Redzēsim, kā būs pēc pieciem, desmit gadiem, bet pašlaik elektromobiļi baterijas dēļ ir smagāki, tāpēc dēļ labāk slāpē augsto frekvenču vibrācijas un ļauj justies ērtāk – vienkārši sakot, automobiļa virsbūvei ir lielāka inerce. Baterija, kā likums, ir izvietota zem grīdas, tāpēc automobiļa smaguma centrs ir zemu, un auto līkumos sasveras mazāk. Turklāt, tā kā masa ir koncentrēta tuvāk ģeometriskajam centram, manevru laikā veidojas mazāks inerces moments, un auto ir viegli manevrējams neatkarīgi no ceļa nelīdzenumiem," skaidro automobiļu inženieris Irbītis.

Pēc Auto Bild Latvija redaktora teiktā, elektromobiļu gaitas īpatnības izpaužas pat mazās klases auto, tāpēc vadītājiem nereti rodas iespaids, ka elektriskie spēkrati ir komfortablāki nekā iekšdedzes analogi. Turklāt tiem zemāks trokšņu un vibrāciju līmenis.

"Bieži vien augstāka komforta iespaidu rada elektriskā piedziņa, kas strādā ārkārtīgi plūdeni: motors darbojas klusām, nav pārnesumu pārslēgšanas, un jebkurā braukšanas situācijā ir pieejams liels griezes moments. Jautājums ir par to, cik lielas pūles ražotājs pieliek, lai harmoniski saskaņotu katra modeļa īpašības," rezumē Irbītis.