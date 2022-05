Benzīns vai dīzelis - to savulaik varēja noteikt jau pēc motora izplūdes sistēmas radītās izteiktās smakas. Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā (ES), automobiļu izplūdes gāzes sāka ierobežot un uzraudzīt, dalot kategorijās, ko apzīmē ar "Euro". Lai arī Latvijā joprojām ir viens no vecākajiem autoparkiem Eiropā ar vidējo transportlīdzekļa vecumu 14,3 gadi, stāvot sastrēgumā ar pavērtu automobiļa logu, par iespējamām galvassāpēm no toksiskajām izplūdes gāzēm vairs nav jāraizējas. Pat 14 gadus vecs auto, ja tas ir tehniskā kārtībā, jau atbilst diezgan stingriem ekoloģiskajiem standartiem. Uz doto brīdi gan Latvijas autoparkā aptuveni 30 tūkstoši automobiļu formāli neatbilst "Euro 1" standartam.

To, ka šodien jaunais ir sen aizmirsts vecais, apliecina likstas Krievijas autobūvē. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā noteiktās rietumvalstu sankcijas ir praktiski paralizējušas vietējo autoražošanu. Krievijā vairs nav iespējams nodrošināt darbu pie konveijera pat samērā vienkāršo "Lada" automobiļu ražošanā, jo mūsdienās arī šīs, pat cenas ziņā pieejamās automašīnas ir ļoti atkarīgas no importa komplektējošajām detaļām.

Visbūtiskākais trieciens "AvtoVAZ" kompānijai ir vairs nepieejamās vācu "Bosch" elektroniskās komponentes, piemēram, motora gaisa masas mērītāji, dzinēja elektroniskie vadības bloki u.tml. Rezultātā, lai varētu atjaunot ražošanu, "Lada" automobiļu konstrukcija ir jāvienkāršo, bet tad tie vairs neatbildīs šobrīd Krievijā spēkā esošajām "Euro 5" ekoloģiskajam standartam. Tieši tādēļ Krievijas valdība pieņēmusi grozījumus tehniskajās prasībās jaunajiem automobiļiem, kas ļauj šobrīd ražot modeļus, kas atbilst "Euro 0" standartam, kāds Eiropā bija atļauts līdz 90. gadu sākumam. Tādējādi jau tā par vairāk nekā 10 gadiem no ES ekoloģiskajiem standartiem atpalikusī Krievija sevi atmetusi atpakaļ par vēl 20 gadiem…