Komercauto garantijas smalkumi – zem palielināmā stikla

Uzņēmumam vieglais kravas auto ir darba rīks, kas nedrīkst dīki stāvēt garāžā vai servisā. Tādēļ lielākas kompānijas, vēloties izvairīties no liekiem izdevumiem, transportlīdzekļus izmanto tikai tik ilgi, kamēr tiem ir spēkā ražotāja garantija. Strādājot šādi, ļoti liela nozīme ir garantijas noteikumiem, un uzņēmēji tos pēta daudz skrupulozāk nekā privātie pircēji.

Divi gadi bez nobraukuma ierobežojuma ir ļoti izplatīts garantijas periods, ko piedāvā daudzi ražotāji un izplatītāji. Piemēram, "Fiat" automobiļiem ir tieši šāda divu gadu garantija, "Volkswagen" spēkratiem garantija turpinās trešajā un ceturtajā gadā, taču atkarībā no modeļa spēkā ir dažādi nobraukuma ierobežojumi. "Peugeot" piedāvā vēl labākus noteikumus – vai jūs pirktu auto privātajām vajadzībām, vai komercauto, tam būs piecu gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma.

Atšķiras arī papildu nosacījumi, kaut pamatprincipi parasti ir līdzīgi. Piemēram, ir pieļaujama obligāto apkopju intervāla pārsniegšana, taču auto turētājam ir skaidri jāzina sava auto ražotāja noteiktās pielaides. Salīdzinājumam: "Peugeot" tā var būt 2000 km, kamēr "Fiat" – 1000 km.

Garantija parasti neattiecas uz detaļām, kuras skar dabiskais nolietojums: bremžu diskiem un uzlikām, riepām, amortizatoriem, sēdekļu apdari, spuldzēm, akumulatoru utt. Piedevām, pirms iegādātās auto šasijas nosūtīšanas uz pārbūvi ir vērts pārbaudīt, vai uzņēmums, kas to veiks, ir sertificēts. Tāpat ieteicams noskaidrot, vai speciālais aprīkojums ir apstiprināts izmantošanai.

Tirgus eksperti gan uzsver – lai arī visi garantijas nosacījumi ir fiksēti dokumentos un līgumos, pakalpojumu kvalitāte bieži vien ir atkarīga no ražotāju pārstāvju darba kultūras. Neparedzētās situācijās vieni ir gatavi zināmiem izņēmumiem, kamēr citi atsakās no jebkādas piekāpšanās.

Par garantijām zina vairāk

Guntars Pulss, žurnāla "Profi Latvija" redaktors, atzīmē, ka biznesa klienti, izvēloties jaunus transportlīdzekļus, vienmēr sagaida, ka garantijas noteikumi tiks izpildīti bez ierunām.

"Uzņēmējiem pats galvenais ir, lai ikdienas darbībā nebūtu pārtraukumu un dīkstāves. Ja automobiļi ir nopirkti, tiem ir jābrauc, bet, ja tie ir servisā, rodas zaudējumi. Garantijas remontu gadījumā uzņēmēji gaida vienkāršu lietu – darbs tiks paveikts iespējami ātri un bez papildu tēriņiem," komentē speciālists.

Pulss piebilst, ka uzņēmēji parasti labāk orientējas, ko garantijas ietvaros pieprasīt no ražotāja pārstāvjiem. Visai bieži lielākiem uzņēmumiem pat ir savi autoparka pārvaldības speciālisti, kuriem, pateicoties pieredzei, ir ļoti laba izpratne par visu veidu niansēm. No otras puses, pat viņi ne vienmēr spēj izvairīties no strīdiem ar auto tirgotājiem.

Pārvaldībai nepieciešami labi speciālisti

Pulss norāda, ka uzņēmumi būs ieguvēji, ja pieņems darbā zinošus speciālistus vai izmantos ārpakalpojumus, ko nodrošina kompānijas ar pieredzi lielāku parku pārvaldībā.

Komercauto operatīvajā līzingā un pilna servisa nomā ir sava specifika, skaidro eksperts. Lielie uzņēmumi vēlas izvairīties no jebkādiem neplānotiem izdevumiem, tādēļ automobiļus izmantos tikai tik ilgi, kamēr spēkā garantija. Mazākas kompānijas nevairās iegādāties arī lietotus komercauto, kuriem garantijas periods jau beidzies.

"Neplānoti izdevumi lielām organizācijām ir ļoti nepatīkama lieta. Ne tik daudz naudas dēļ, cik tāpēc, ka tas rada administratīvo slogu," skaidro eksperts.

Daudzu ražotāju komercauto garantija ir īsāka nekā vieglajiem pasažieru auto, un tas ir saistīts ar atšķirīgo ekspluatācijas specifiku. "Profi Latvija" redaktors atgādina, ka komercauto nereti tiek lietoti bez žēlastības, un pārbaudījums var būt katrs ceļa kilometrs.

"Jā, protams, ir tādi darbinieki, kuri ar uzņēmuma auto apietas ļoti akurāti, bet ne par velti ir izplatīts visiem zināmais joks, ka vislabākais auto ir darba auto. Un tas ir tāpēc, ka neviens nedomā par to, kas ar auto notiks pēc tam, kad beigsies lietošanas periods," spriež speciālists.

Ļauj ilgāk izmantot automašīnu

Pēc Pulsa domām, ilgāks garantijas periods, piemēram, tie paši pieci gadi un neierobežots nobraukums, ko piedāvā, piemēram, "Peugeot", neietekmē automašīnas vērtību otrreizējā tirgū, taču ļauj auto izmantot ilgāk un tik drīz nemainīt parku. Speciālists vēlreiz norāda, ka lielie uzņēmumi automobiļus izmanto tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā garantija, un tad pārdod.

Eksperts arī atzīmē, ka kopumā garantiju vairāk ietekmē nevis tās ilgums, bet noteiktais nobraukuma limits. Itin bieži var gadīties tā, ka jauns automobilis īsā laikā nobrauc 100 000 km, un garantija līdz ar to ir beigusies.

"Vairumam autoražotāju ir šie ierobežojumi. Bez tiem auto apkopes izmaksātu pārāk dārgi. Daudzas maināmās detaļas joprojām iekristu dabiskā nolietojuma kategorijā, bet netrūktu arī tādu, kam vēl ir spēkā garantija, un tās tad nāktos nomainīt ar jaunām vai remontēt," skaidro Pulss.

Vienlaikus uzņēmēji diezgan rezervēti uztver iespēju garantiju pagarināt. Eksperts min gadījumu, kad viens no ražotājiem Baltijas valstu klientiem piedāvāja piecu gadu vai 200 000 km nobraukuma garantiju, turklāt piedāvājumā iekļāva apkopes, taču par to vēlējās ap 4000 eiro. Galu galā klienti izvēlējās lētāko standarta garantiju.

Tiesa, izvēloties garāku automobiļa ekspluatācijas periodu, uzņēmēji var dot ieguldījumu izejmateriālu ieguves samazināšanā. Tas savukārt ļauj samazināt visas transporta nozares ietekmi uz vidi.