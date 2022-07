Komerctransports un tehnoloģijas: ar vecām vērtībām vairs nepietiek

Komerctransporta nozarē izturībai un uzticamībai vienmēr bijusi pievērsta liela uzmanība. Lai arī šeit plaši tiek izmantoti vienkārši un laika gaitā pārbaudīti risinājumi, vieglos kravas auto nu ir sasniegušas arī augstākas tehnoloģijas. Pateicoties tām, komercauto ir kļuvuši drošāki, komfortablāki un braukt ar tiem ir praktiski tāpat kā ar vieglo auto. Citiem vārdiem – visās jomās tie ir kļuvuši ērtāki nekā jebkad agrāk.

Labs piemērs, kā komerctransportā iekļaut jaunākās tehnoloģijas, ir "Air Pro" aktīvā pneimatiskā balstiekārta, kas tiek izmantota arī jaunās paaudzes "Iveco Daily". Pneimatiskie spilveni aizmugurē ir aizstājuši parastās atsperes, savukārt abas asis ir aprīkotas ar moderniem aktīvajiem amortizatoriem, kas, pamatojoties uz sensoru informāciju, var mainīt savu stingrību ik pēc 10 milisekundēm.

Ar šādu balstiekārtu vadītājs pēc vajadzības var izvēlēties vienu no trim opcijām – automātisko, kravas un mīksto režīmu. Informācija no sensoriem visu četru riteņu amortizatoros kopā ar datiem par bremžu spiedienu, ātrumu, stūres stāvokli un auto masu tiek nosūtīta "Air Pro" vadības blokam, kas savukārt optimizē balstiekārtas darbību. Pat pilnībā noslogota "Iveco Daily" sānsveres leņķis pagriezienos ir samazināts līdz 30%, un tas ievērojami uzlabo stūrēšanas precizitāti un drošību.

Vajadzīgi jauni inženiertehniskie risinājumi

Balstiekārtu inženieris Doms Zinkevičs norāda, ka gaisa spilvenu un aktīvo amortizatoru izmantošanu vieglajos kravas auto ir veicinājuši vairāki faktori. Pirmais – pieaug klientu vajadzības. Respektīvi – uzņēmumu īpašniekiem par svarīgiem aspektiem kļuvušas dažādas jaunas funkcijas un transportlīdzekļa lietošanas ērtums.

Otrais faktors ir drošība. "Tā kā satiksmes drošības prasības pieaug un jaunās tehnoloģijas kļūst lētākas, ražotāji aizvien vairāk iekļauj tās savos modeļos, šajā gadījumā – komerctransportā. Tas attiecas uz visiem inženiertehniskajiem izgudrojumiem, arī mikroshēmām un vadības blokiem, kas ir ļāvis samazināt nepieciešamo jaudu un vadu daudzumu lukturos," stāsta Doms Zinkevičs.

Pēc viņa teiktā, tā nav nejaušība, ka komercauto segmentā dominē arī ļoti vienkārši risinājumi. Tas izriet no inženiertehniskās loģikas – jo mazāk detaļu, jo mazāka iespējamība, ka kaut kas salūzīs. Turklāt modernās balstiekārtas ir lieliski piemērotas tieši kravu pārvadāšanai. "Komercpārvadājumos smaguma centra un masas svārstības ir liela problēma, jo mašīnai ir labi jābrauc gan tukšai, gan pilnībā piekrautai. Šiem dažādajiem apstākļiem ir dažādi risinājumi, taču transportlīdzeklim jābūt vismaz minimāli pielāgotam abiem šiem režīmiem, un komercauto balstiekārtas tiek projektētas tieši pēc tāda principa," par jomas specifiku stāsta Doms.

Pneimatiskā balstiekārta – stabilitātes garants

Doms Zinkevičs norāda, ka lielākā pneimatiskās balstiekārtas priekšrocība ir iespēja regulēt mašīnas augstumu. Ilgu laiku tās tika uzstādītas tikai autobusiem un kravu pārvadātājiem, taču tagad tās arvien biežāk tiek iestrādātas vieglajos kravas auto. Šīs tehnoloģijas priekšrocības ikdienā ir acīmredzamas.

No lietotāju skatupunkta, svarīgs faktors ir kravas drošība, sevišķi smagu un trauslu kravu gadījumā, un parastās atsperes tām būtu pārāk stingras. "Ar gaisa spilveniem var novērst pilnībā piekrauta auto atsitienus, braucot pa nelīdzenu ceļu. Pneimatiskās balstiekārtas gadījumā tie būs mīkstāki nekā ar līdzīgai slodzei paredzētām atsperēm neatkarīgi no kravas svara. Plus – regulējamais spiediens saglabā optimālu balstiekārtas augstumu," skaidro inženieris.

Atmest vecās labās lietas nevajag

Moderno inovāciju ieviešana vieglajos kravas auto nenozīmē atteikšanos no laika gaitā pārbaudītām vērtībām. Tāpēc arī jaunākajos mikroautobusos joprojām tiek uzstādītas atsperes. Domu Zinkeviču tas nepārsteidz, un viņš uzskata: tā kā šīs detaļas teicami pilda savu uzdevumu, tās tiks izmantotas vēl ilgi.

"Lokšņu atsperes ir ārkārtīgi progresīvas – jo smagāka kļūst mašīna, jo stingrākas tās kļūst. Ar atsperēm ir iespējams panākt līdzīgas izmaiņas, taču ne tādā līmenī, kāds nepieciešams vieglajam komerctransportam. Slokšņu šķērsatsperes ir uzstādītas pat dažu "Volvo" aizmugurē, un tas ir luksusa segments," skaidro inženieris.