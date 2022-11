Konkursā 'Drošākais uzņēmuma autoparks' apbalvos desmitgades dimanta laureātus

Otrdien, 8. novembrī, jau desmito reizi norisināsies apdrošināšanas kompānijas "Balta" un Satiksmes ministrijas organizētais konkurss "Drošākais uzņēmuma autoparks", kura mērķis ir informēt par autotransporta nozares tendencēm, iepazīstināt ar ceļu satiksmes drošību veicinošiem risinājumiem, iedvesmoties no nozares pārstāvju ieviestās labās prakses un godināt izcilākos uzņēmumu autoparkus.

Šogad konkursa centrā būs diskusija "Drošas satiksmes ABC – auto, bizness, cilvēks 2022", kas veltīta cilvēciskā faktora un automātisko drošības sistēmu lomai ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, kā arī desmitgades dimanta balvas laureātu apbalvošana, godinot izcilākos autoparkus konkursa pastāvēšanas vēsturē.

"Desmit drošākas satiksmes gadi – mums patiešām gribētos ticēt, ka konkursam "Drošākais uzņēmuma autoparks" ir bijusi sava loma ceļu satiksmes drošības uzlabošanā, iesaistot vienus no svarīgākajiem satiksmes dalībniekiem – korporatīvos autoparkus. Tomēr darāmā sabiedrības izglītošanā vēl ir daudz – par to liecina arī Latvijas neglaimojošā ceļu satiksmes negadījumu statistika. Tāpēc arī jubilejas gadā kopā ar nozares ekspertiem turpināsim runāt par galvenajiem nozares izaugsmes faktoriem un to mijiedarbību – Auto, Biznesu un Cilvēku jeb "Drošas satiksmes ABC". Tā nav tikai ceļu satiksmes noteikumu pārzināšana vai atbilstoša braukšanas ātruma izvēle. Gan auto un bizness, gan cilvēks ir vienlīdz svarīgi drošai un mērķtiecīgai nozares attīstībai. Konkursa rīkotāju un žūrijas vārdā gribu teikt sirsnīgu paldies katram, kurš ir ieguldījis kaut vai nedaudz, lai ikdienā uzlabotu autovadītāju prasmes, kopējo braukšanas kultūru un autoparka tehnisko nodrošinājumu," stāsta konkursa žūrijas priekšsēdētājs, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks.

Diskusija, kuras moderators būs autožurnālists Normunds Avotiņš, norisināsies trīs tēmu blokos, un katrs no tiem būs veltīts vienam no drošas satiksmes galvenajiem elementiem.

Pirmais no tiem – "Auto drošība" – sāksies pulksten 13.00 un būs veltīts tēmai "Automātiskās drošības sistēmas: akla uzticēšanās vai gudrs papildinājums?". Ja vēl pirms desmit gadiem šķita, ka ar drošības jostu un gaisa spilvenu mašīnā pietiek, lai pasargātu autovadītāju un pasažierus ceļu satiksmes negadījumā, šodien autoražotāji iegulda daudz pūļu, lai negadījums nemaz nenotiktu. To palīdz nodrošināt automātiskās drošības sistēmas jeb ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), kas sniedz autovadītājam svarīgu informāciju par notiekošo ap automašīnu, mazinot vadītāja uzmanības "aklās zonas", palīdzot pamanīt potenciālos riskus un dažkārt pat palīdzot uz tiem reaģēt, pirms notiek negadījums.

Savukārt trešā daļa Latvijas autovadītāju uzskata, ka ADAS ir tikai papildu elements lielākam komfortam un galvenokārt jāpaļaujas uz savām prasmēm un refleksiem, liecina "Balta" oktobrī veiktā aptauja. Par ADAS nozīmi drošā ceļu satiksmē diskutēs Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" Tehniskās daļas vadītājs Sarmis Svilis, SIA "Kreiss" autovadīšanas instruktors Didzis Dzelzkalējs, AS "Mapon" produkta attīstības vadītājs Kalvis Šēnbergs un VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Biķernieku kompleksās sporta bāzes vadītājs un drošas braukšanas eksperts Normunds Lagzdiņš.

Diskusijas otrais bloks "Biznesa ilgtspēja" pulksten 14.00 būs veltīts tēmai "Kā ārstēt autovadītāju deficītu?". Lai arī arvien aktīvāk tiek runāts par autopilota risinājumiem un pašbraucošiem auto, profesionāli autovadītāji joprojām ir autotransporta nozares mugurkauls. Šādu profesionāļu deficīts būtiski ietekmē ne vien kopējo autotransporta nozares attīstību un ilgtspēju, bet atstāj arī nopietnas sekas uz uzņēmumu reputāciju. Kā Latvija šajā jomā izskatās uz citu Eiropas valstu fona, un kādi ir problēmas iespējamie risinājumi? Šajā blokā uz diskusiju aicināti AS "Aldaris" valdes locekle Elīna Aščuka, AS "Delta LV" valdes priekšsēdētājs Aigars Freibergs, Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš un Satiksmes ministrijas Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktores vietnieks Jānis Kalniņš.

Savukārt trešais bloks "Cilvēku atbildība" pulksten 15.00 veltīts tēmai "Kā izraisīt ceļu satiksmes negadījumu: autovadītāju kļūdas vai ieraduma spēks?". Pēdējos gados Latvija ierindojas Eiropas ceļu satiksmes negadījumu statistikas augšgalā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas datiem par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu Eiropas Savienības (ES) valstīs Latvija regulāri ierindojas augstās vietās: 2019. gadā ieņēma 5. vietu, 2020. uzstādīja antirekordu, ierindojoties 2. vietā, savukārt 2021. gadā bija 3. vietā. Kopumā laikā no 2019. līdz 2021. gadam ceļu satiksmē bojāgājušo skaits Latvijā pieaudzis par 11 %. Vai un kā šo statistiku iespējams mainīt? Kas veicina satiksmes negadījumus, un kā satiksmes dalībnieki to var mainīt? Jautājumu aplūkos "Balta" Transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Kristaps Liecinieks, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšnieks Arturs Smilga, sertificēta psiholoģe Natālija Dauberga un autosportists Ralfs Sirmacis.

Diskusijas laikā paredzēta arī konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks 2022" desmitgades izcilāko uzņēmumu apbalvošana, pasniedzot desmitgades dimanta balvu četrās kategorijās: pasažieru pārvadātāji, vietējie (Baltijas valstu) kravu pārvadātāji un speciālā pielietojuma autoparki, starptautiskie kravu pārvadātāji, kā arī zemāka riska, valsts un pašvaldību autoparki.

Pirmo reizi konkursa vēsturē tiks pasniegta arī desmitgades dimanta specbalva "Drošākais ceļu satiksmē", īpaši izceļot kvalitātes, kas uzsvērtas visā konkursa "Drošākais uzņēmuma autoparks" pastāvēšanas vēsturē – ar šo specbalvu tiks godināts autoparks, kurš starp visiem konkursa dalībniekiem uzrādījis vismazāko ceļu satiksmes negadījumu koeficientu.

Gada balvu "Drošākais uzņēmuma autoparks" jau desmito gadu organizē "Balta" sadarbībā ar Satiksmes ministriju.