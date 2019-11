Šogad "Latvijas Gada auto 2020" pieteicies rekordliels dalībnieku skaits – 35 auto modeļi, un ar to ir pārspēts iepriekšējais "Latvijas Gada auto 2016" rekords, kas bija 34 automobiļi. Svarīgi ir atcerēties, ka konkursā drīkst pieteikt tikai jaunākos auto, kuru pirmreizējā reģistrācija Latvijā ir pēc 2018. gada 1. oktobra.

Ceturtdien, 7. novembrī, viesnīcas "Port Hotel" filiālē "Port Land" pie Gaujas notika konkursa oficiālā foto un video sesija.

Māris Ozoliņš, "Latvijas Gada auto" organizators: "Lai arī no pirmā acu uzmetiena uzvarētāja atlase starp 35 dažādiem auto liekas sarežģīts process, tomēr jāatzīmē, ka konkurss ir sadalīts papildus nominācijās. Nomināciju skaits katru gadu ir ap desmit, un tad jau paliek vieglāk izkristalizēt uzvarētāju katrā no tām. Visgrūtāk ir noteikt Latvijas Gada auto finālistu TOP-7. Šeit ir ļoti atšķirīgas prognozes, taču, kā katru gadu, arī šogad būs tautas balsojums. Interesantākais ir tas, ka tautas balsojums par gada auto finālistu TOP-7 ļoti stipri atšķiras no žūrijas balsojuma. Redzēs, kā būs šogad, pagājušogad topā tautas un žūrijas balsojumā sakrita tikai viens automašīnas modelis."

Interesanti, ka arī par "Eiropas Gada auto 2020" titulu un galveno balvu šogad pretendē tieši 35 auto modeļi.

Konkurss "Latvijas Gada auto" notiek jau no 1998. gada, un šogad uzvarētāji tiks noskaidroti jau 21. reizi.

Šī gada pretendenti ir (pieteikšanas secībā): "Mitsubishi ASX", "Mitsubishi L200", "BMW X5", "Mercedes-Benz CLA", "SEAT Tarraco", "Cupra Ateca", "Citroën C5 Aircross", "KIA ProCeed", "Škoda Scala", "Volkswagen Passat", "Porsche Macan", "Hyundai i30 Fastback N", "Hyundai Santa Fe", "Renault Clio", "Renault Megane R.S. Trophy", "Mazda CX-30", "Range Rover Evoque", "Ford Ranger Raptor", "SsangYong Korando", "Audi A1 Sportback", "Audi e-tron", "Audi Q3 Sportback", "Toyota Camry", "Toyota RAV4", "Toyota Corolla Touring Sports", "Toyota Supra", "Peugeot 208" un "Suzuki Jimny".