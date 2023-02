Krāpniecisko gadījumu skaits lietoto auto tirgū pieaug

Joprojām nemainīga ir palikusi atsevišķu indivīdu vēlme iedzīvoties uz citu rēķina. Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" sagatavojis sižetu par krāpšanās tendencēm lietoto auto tirgū.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šis ir laiks, kad ir divkārt rūpīgāk jāpārbauda lietotās automašīnas pirms to iegādes. Šobrīd negodprātīgiem pārdevējiem ir vieglāk notirgot lietotu auto ar sagrozītu odometra rādījumu vai slēptu avāriju vēsturi, jo tirgū ir lietotu auto deficīts un atsevišķi pircēji automobili pērk no tā, ko vispār var dabūt, un šo situāciju labprāt izmanto krāpnieki. Līdz ar to krāpniecības gadījumu skaits tikai pieaug – tas ir lielāks nekā pirms gada vai diviem," skaidro Agris Dulevičs, auto vēstures uzziņas platformas "autoDNA" pārstāvis.

"Viens no "sarkanajiem karogiem" ir pārdošanās sludinājumā nenorādīts odometra rādījums. Potenciālais pircējs aizbrauc skatīties šo spēkratu, pārdevējs sāk klientu apvārdot klātienē, bet, pārbaudot automobiļa vēsturi, izrādās, ka tā odometra rādījums bijis koriģēts," norāda Dulevičs. Viņš skaidro, ka šajā situācijā pārdevēja mērķis bijis potenciālo klientu dabūt klātienē – citkārt, ja sludinājumā būtu norādīts odometra rādījums, jau internetā varētu pārbaudīt konkrētā spēkrata vēsturi un pārliecināties, ka tā nobraukums ir viltots, un nemaz nebraukt šo auto lūkot dabā.

Tomēr krāpšanās gadījumi mēdz būt arī rafinētāki. "Reiz bija gadījums, kad sieviete iegādājās kemperi, tomēr nesaņēma nedz pašu kemperi, nedz dokumentus. Tad viņa pati brauca uz pārdevēju norādīto adresi Vācijā, bet izrādījies, ka tādas adreses tur nemaz nav. Pircējam jābūt ļoti uzmanīgam, meklējot transportlīdzekli arī ārvalstīs," uzsver "autoDNA" pārstāvis, norādot, ka ir jāpārbauda gan transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, gan šasijas (VIN) numurs, gan arī reģistrācijas apliecības numurs – jāpārliecinās, vai viss sakrīt.

Šobrīd, kad arvien populārāki kļūst hibrīda un elektriskie automobiļi, īpaša uzmanība ir jāpievērš, vai tie ārvalstīs, īpaši Skandināvijā, pirms tam nav tikuši lietoti kā taksometri. Tāpat elektriskajiem auto īpaši rūpīgi jāpārliecinās, vai tie agrāk nav cietuši negadījumos. "autoDNA" novērojis, ka sludinājumos mēdz nonākt arī elektromobiļi, kas pirms tam ir deguši.