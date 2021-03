Kremlis: Īlons Masks ierosināja sarunu ar Putinu, bet pats neliekas ne zinis

"Tesla" dibinātāja Īlona Maska ierosinātā balss saruna strauju popularitāti gūstošajā soctīklā "Clubhouse" ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu varētu nemaz nenotikt, jo Masks nav atbildējis uz Kremļa vaicājumiem, informē RIA ar atsauci uz Putina preses sekretāru Dmitriju Peskovu.

Tehnoloģiju jomas miljardieris Masks uzaicināja Krievijas prezidentu uz sarunu "Clubhouse" aplikācijā februārī, ierakstot attiecīgu tvītu prezidenta oficiālajā "Twitter" kontā.

Peskovs medijiem norāda, ka tobrīd "šāds piedāvājums šķitis ļoti interesants", bet otrdien informēja, ka mēģinājums noorganizēt virtuālo tikšanos esot izgāzies. Kremļa runas vīrs esot nosūtījis ziņu Maskam, lai precizētu turpmākās darbības, tomēr "Tesla" dibinātājs uz to neesot atbildējis.

"Iespējams, noticis kāds pārpratums," komentējis Peskovs, norādot, ka "tādēļ, visticamāk, šī tēma ir slēgta".

Nav arī zināms, ko Masks vēlējies pārrunāt ar Putinu. Atsevišķi mediji pieļauj, ka runa varētu būt par nesenajām ziņām, ka Krievija savā teritorijā neļaus izmantot Maska kompānijas "SpaceX" satelītu internetu "Starlink", klientiem piemērojot soda naudu.

.@KremlinRussia_E would you like join me for a conversation on Clubhouse?