Krievijas luksusa spēkratiem 'Aurus' pieklibo kvalitāte – problēmu risinās 'KamAZ'

Krievijas luksusa automobiļu ražotāju "Aurus" nebeidz vajāt problēmas – ražošanas apjomi ir desmitkārt zemāki nekā plānots, bet acīmredzamas montāžas kvalitātes problēmas ir ne tikai pirms sērijveida ražošanas eksemplāriem, bet arī klientiem piegādātajiem automobiļiem. Rezultātā darbu zaudējis jau otrais "Aurus" markas vadītājs un pie samilzušo problēmu risināšanas ķēries kravas auto ražotājs "KamAZ".

Šomēnes no "Aurus" ģenerāldirektora amata atkāpies Adils Širinovs (attēlā), kurš šajā postenī bija pavadījis divarpus gadus. Tā ir jau otrā "Aurus" vadītāja maiņa pēdējo trīs gadu laikā – līdz Širinovam kompāniju vadīja vācietis Gerhards Hilberts, kuru no amata atstādināja 2019. gada vasarā. Par jauno "Aurus" vadītāju kļuvis Nikolajs Hodosevičs, kurš līdz šim bija "KamAZ" vadītājs.

Turklāt izmaiņas skars ne tikai vadošo amatu, bet arī kompānijas dalībnieku sastāvu, kurā "KamAZ" iegūs vislielāko ietekmi. "Aurus" dibinātāju sastāvu pametīs kompānija "Sollers" un Krievijas Centrālais zinātniski pētnieciskais automobiļu un motoru institūts (NAMI), un to daļas (64%) nonāks "KamAZ" kontrolē, vēsta "Drom.ru".

Širinova atkāpšanās no ģenerāldirektora amata saistīta ar būtisku atpalikšanu no plānotā grafika – "Aurus" automobiļu ražošana Jelabugā tika uzsākta pagājušā gada maijā, un šo septiņu mēnešu laikā tika izgatavotas tikai 60 vienības "Aurus" automobiļu, kamēr saskaņā ar plānu no konveijera gadā bija jānoripo 600 spēkratiem.

Tāpat vietējie mediji ziņo, ka neapmierinātība ar līdzšinējo "Aurus" vadību saistīta arī ar automobiļu neapmierinošo kvalitāti – ja pirms sērijveida ražošanas eksemplāriem tā bija vēl piedodama, tad klientiem piegādāto spēkratu gadījumā tas vairs neatbilst markas luksusa statusam. Šo problēmu uzskatāmi demonstrē arī Krievijas blogeru veiktie "Aurus" automobiļa testi, parādot, ka tiem virsbūves paneļi ir ar nevienmērīgām atstarpēm, automobilis brauciena laikā mistiski noslāpst (sk. video) u.tml.

Pašlaik "Aurus" ražo tikai "Senat" modeļa reprezentatīvos sedanus, bet jau drīzumā uz konveijera nonāks vēl viens modelis – lielais apvidus automobilis "Komendant".

"Aurus" marka tika radīta kā valsts pasūtījuma projekts "Kortežs", ko realizēja NAMI sadarbībā ar kompāniju "Sollers" un AAE fondu "Tawazun". Krievijas valdība šajā projektā ieguldīja 12,4 miljardus rubļu (143 miljonus eiro).

"Aurus" limuzīni ir aprīkoti ar hibrīda spēka agregātu, kas apvieno 600 zirgspēku jaudīgu V8 turbopūtes benzīna dzinēju, 40 ZS elektromotoru un deviņpakāpju automātisko pārnesumkārbu. No vietas līdz 100 km/h masīvais limuzīns paātrinās sešās sekundēs un maksimāli sasniedz 250 km/h. Šāds automobilis maksā dārgāk nekā, piemēram, vācu "Maybach" – no 24 miljoniem rubļu jeb 278 tūkstošiem eiro.