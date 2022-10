Kuldīgā nolietotās auto riepas varēs nodot bez maksas

Bezatbildīgi ļaudis nolietotās riepas mēdz izmest ceļmalās, sadzīves atkritumu savākšanas vietās, kā arī diemžēl pat pļavās un mežos. Kā zināms, pēdējās desmitgadēs automašīnu skaits ir ievērojami pieaudzis, attiecīgi arī nolietotu autoriepu kļūst arvien vairāk. Šādā situācijā, lai strauji nepasliktinātos vides stāvoklis, īpaši būtiski, kur tiks nogādātas nolietotās riepas. Apkārtējā vidē, kur tās ir īpaši kaitīgs un arī neglīts svešķermenis jeb specializētos savākšanas punktos un otrreizējā pārstrādē?

Autoriepu sadalīšanās process ir ļoti lēns. Tas var ilgt pat ilgāk kā simts gadus. Tātad, piemēram, mežā izmestas riepas tādu dabas stūrīti nepievilcīgu padarīs ilgāk nekā vidēji ir cilvēka mūžs. Turklāt riepu sadalīšanās procesā radušies galaprodukti ir bīstami videi un to saindē.

Zemes ekoloģijai vēl kaitīgāka par vienkāršu nonākšanu dabā ir riepu degšana. Degot riepām, strauji izdalās kodīgi dūmi, kas satur dažādas agresīvas kaitīgas vielas un ķīmiskus savienojumus. Tie ir indīgi un var izraisīt dzīvo organismu smagu saslimšanu un pat nāvi, kā arī kaitē augiem.

Lai veicinātu patērētāju atbildību un uzlabotu pieejamību legālai un pareizai vecu riepu utilizācijai, SIA "Ecosystem" sadarbībā ar nolietotu riepu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Tire bee" un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" laika periodā no 17. oktobra līdz 30. novembrim piedāvā iespēju nodot četras nolietotās vieglo automašīnu riepas bez maksas ik katram Kuldīgas novada iedzīvotājam, SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā, Dārzniecības ielā 9, Kuldīgā.

"Ecosystem" vērš uzmanību, ka riepas bez maksas tiks pieņemtas tikai norādītajā laika periodā un norādītajā vietā. Kā arī, ka no vienas automašīnas varēs nodot vienu riepu komplektu (četras vieglo automašīnu riepas). Iebraucot atkritumu pieņemšanas laukumā, tiks reģistrēts automašīnas numurs, tādējādi divreiz ar to riepas bez maksas nodot nevarēs.

"Diemžēl nesankcionētos atbrīvošanās veidos nereti tiek pieķertas ne tikai privātpersonas, bet arī legāli strādājoši servisa uzņēmumi, kas ignorē riepu likumīgu utilizāciju. Pat riepu aprakšana zemē no vides aspekta ir nederīgs risinājums, jo savas dobās formas dēļ riepu caurumos paliek neizplūdis gaiss, kas padara apraktās riepas "peldošas", un pēc kāda laika tās "uzpeld", salaužot augsnes virskārtu. Viskaitīgākā tomēr ir nolietotu riepu patvaļīga dedzināšana, bet vērā ņemami riepu ugunsgrēki Latvijā nav nekāds retums. Būsim atbildīgi par vidi un atcerēsimies, ka vecās riepas ir vides piesārņojums ilgtermiņā, bet Latvijas daba ir mūsu skaistās un kopīgās mājas," norāda SIA "ECO System" komercdirektors Ivo Krontāls.

Pārējā laikā šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā gan Kuldīgā un citur vieglo automašīnu riepas tiek pieņemtas par samaksu. Atliek sameklēt specializētos nolietotu autoriepu pieņemšanas punktus. Tos viegli atrast uzņēmuma interneta vietnē.

"Ecosystem" garantē, ka savāktās autoriepas tiks utilizētas – proti, pārstrādātas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Līdzīgā akcijā, ko "Ecosystem" īstenoja pavasarī no 1. aprīļa līdz 31. maijam, tika savāktas un nodotas tālākai pārstrādei vairāk kā 9600 nolietotas riepas no kopumā 2300 cilvēkiem.

Lai gan normatīvajos aktos noteikts, ka ziemas riepas vieglajām automašīnām obligātas ir tikai no 1. decembra, šogad rudenīgi dzestrs laiks iestājies jau kopš septembra sākuma. Kad diennakts vidējā temperatūra pietuvosies +7°C atzīmei, ieteicams, lai jūsu automašīna būtu aprīkota ar ziemas riepām neatkarīgi no tā, kādu datumu rādīs kalendārs. Un ja vasaras riepas nākamajai sezonai vairs nav derīgas, tad jāatrod ceļš, kā no tām atbrīvoties, nenodarot kaitējumu dabai.