Kurš no 1000 eiro vērtiem auto patērē mazāk degvielas? Dodamies 400 km pārbraucienā

Viens no pirmajiem jautājumiem, ko automobiļa īpašnieks saņem no apkārtējiem, tūlīt pēc "cik tāds maksā" un "cik tam jaudīgs motors", ir – "cik tāds patērē degvielas?" Lai noskaidrotu, cik mūsdienu "zaļajā" pasaulē, kur jauns un ne tas mazākais auto ir jau ar trīscilindru dzinēju vai elektromotoru, Igaunijas medijs "Geenius" devās braucienā no Tallinas uz Tartu un atpakaļ ar gaužām arhaiskiem, bet joprojām Baltijas iedzīvotāju autoparkā sastopamiem aptuveni 1000 eiro vērtiem automobiļiem – nu jau 20 gadus veciem "Volvo S60", "Opel Omega" un "Toyota Corolla".

Iecerētais brauciens ir aptuveni 400 kilometru, turklāt maršruts tika plānots nevis taisni pa līdzenu šoseju, bet gan piekombinēti klāt vēl arī otrās šķiras ceļi un pilsētas satiksme. Kā mērīt vidējo degvielas patēriņu? Mūsdienās pietiek vien ieskatīties automobiļa borta datorā, bet no šī testa eksemplāriem tāds ir tikai "Volvo", bet kā var ticēt tik vecai ierīcei? Tādēļ mērījumi un uzvarētājs tiks noteikts pēc sentēvu metodes – brauciena sākumā Tallinā degvielas tvertne tiek uzpildīta līdz atdurei un finišā atpakaļ turpat veikta tāda pati operācija, attiecīgi aprēķinot patēriņu pēc pielietās degvielas daudzuma un nobrauktajiem kilometriem.



Ceļā ar šiem trim 1000 eiro automobiļiem devās trīs žurnālisti, kuri ik pa posmam samainījās spēkratiem, lai katrs gūtu iespaidu garākā pārbraucienā ar katru no testa auto modeļiem. Kā atzina visi testa dalībnieki, ergonomiska komforta ziņā no šiem trim vislabākais ir "Opel Omega" – automobilim ir garākā riteņu bāze, "mīksta" balstiekārta, kluss motors un ērts autovadītāja sēdeklis. Tomēr braukšanas ērtību ziņā garākā ceļā "Volvo S60" ir savas priekšrocības – kruīza kontrole, radioaparāts (citiem auto tas nedarbojās) un piecu cilindru motors, kas apdzīšanu padara drošāku (115 ZS jaudīgā divlitru "Omega" šajā ziņā ir gausa). Turklāt konkrētajam opelim bija arī pāris dīvainības – tā salons īpatnēji ož, bet uz priekšā sēdošo kājām pastāvīgi pūš karsto gaisu neatkarīgi no salona apsildes regulatora pozīcijas.

Savukārt "Toyota Corolla" šajā cenu kategorijā būtu piemērota izvēle, ja braukšana