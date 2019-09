'Latvenergo' uzlādes stacijās mēneša laikā uzlādēta elektrība 15 000 kilometru nobraukumam

Kopš "Elektrum" elektroauto uzlādes staciju atklāšanas augusta beigās Rīgā klienti tajās ir uzlādējuši 2,5 megavatstundas (MWh) elektroenerģijas. Visbiežāk tiek izmantota ātrā uzlāde, vienā reizē uzlādējot 10 līdz 24 kWh (kilovatstundas), portālu "Delfi" informēja "Latvenergo".

Augusta nogalē Rīgā tika atklātas trīs "Elektrum" elektroauto uzlādes vietas, kurās darbojas piecas uzlādes stacijas. Šajā laikā ir veikta uzlāde 2,5 MWh apmērā – ar to var nobraukt kopumā ap 15 000 km, kas ir pietiekami, lai 68 reizes veiktu ceļu no Rīgas uz Liepāju, vai arī 13 500 reižu uzvārītu ūdeni elektriskajā tējkannā.

Uzlādes laiki tiek izvēlēti dažādi – gan dienas vidus, gan nakts stundas. Klientu vērtējumā atzinīgi ir novērtēta norēķinu sistēma par patērētajām kilovatstundām, jo var redzēt, cik liels enerģijas daudzums ir uzlādēts. Parasti klienti ar ātro uzlādi uzlādē 10 līdz 25 kWh, un uzlādes ilgums ir atkarīgs gan no auto modeļa, gan no automašīnas akumulatora temperatūras un uzlādes līmeņa.

Ekspertu vērtējumā atzinīgi novērtēta tieši vidējās uzlādes staciju pieejamība pilsētas centrā, nākotnē saskatot to attīstību, piemēram, situācijās, kurās cilvēks ierodas uz kādu tikšanos, un tikmēr atstāj elektroauto uzlādēties.



Kaspars Cikmačs, AS "Latvenergo" valdes loceklis: "Redzam, ka ikdienā Rīgas ielas ir pilnas ar automašīnām, kas novietotas stāvēšanai. Ja tie būtu elektroauto un būtu iespēja pieslēgties uzlādei, šis stāvēšanas laiks tiktu izmantots lietderīgi. Tādēļ ir būtiski uzsvērt, ka elektromobiļu uzpildes koncepts ir pilnīgi citāds, ja salīdzinām to ar iekšdedzes dzinēju mašīnām – piemēram, lai uzpildītu auto ar benzīnu, nepieciešams braukt uz speciāli izveidotu degvielas uzpildes staciju. Savukārt elektroauto uzlāde 80 % gadījumu notiek mājās vai birojos, kad elektroauto novietots stāvēšanai, un tikai 20 % gadījumu uzlāde notiek kādā no publiskās uzlādes vietām."

Piedāvājot jauno pakalpojumu, tika atvērtas pirmās elektroauto uzlādes stacijas un izmēģinātas dažādas uzlādes tehnoloģijas, izveidota IT platforma un lietotne. Turpinot attīstību, "Latvenergo" ir mērķis kļūt par ekspertiem elektrouzlādes jomā.

Tāpat paredzēts papildināt Elektrumveikals.lv produktu klāstu ar ierīcēm elektroauto uzlādēšanai mājās vai citās vietās, nākotnē plānots turpināt elektroauto uzlādes staciju tīkla attīstīšanu, kā arī sadarboties ar citiem uzņēmumiem, kas vēlas uzstādīt elektroauto uzlādes iekārtas pie saviem objektiem.