Latvieši ar motocikliem dosies ekspedīcijā uz Dienvidāfriku

Vēl pāris pavasara mirkļus pirms oficiālās motociklu sezonas atklāšanas aprīļa nogalē BMW sadarbībā ar "Adventure Team Latvia" dodas gleznainos un patiesi izaicinošos ceļojumos uz Dienvidāfriku un Maroku. Eksperti un motosporta entuziasti dalās ar maršrutu idejām un noderīgiem padomiem, dodoties baudīt citu kontinentu burvību ar dzelzs rumakiem.

Kontrastu apvītā Dienvidāfrika

Ievelkot elpu pēc Marokas izaicinājuma, biedrības "Adventure Team Latvia" dalībnieki un pieredzējuši moto braucēji Sandijs Hāns un Jānis Traubergs jau šā gada aprīlī dosies 33 dienu ekspedīcijā, apceļojot Dienvidāfrikas valstis – Namībiju, Dienvidāfriku un Botsvānu. Ekspedīcijas laikā moto ceļotāji plāno veikt 10 000 km.

Ekspedīcija "Āfrika 2019" ir bezkompromisa ceļojums, kas prasa lielu uzdrīkstēšanos, rūpīgu plānošanu, augstu psiholoģisko noturību un labu fizisko sagatavotību. Tās laikā, pārvarot dažādus izaicinājumus, moto ceļotāji šķērsos pasaulē vecāko tuksnesi Namībijā, kas plešas 2000 kilometru garumā gar Atlantijas okeāna piekrasti. Botsvānā brauciens notiks pa milzīgiem sālsezeriem un sauso savannu, kas lietus periodā ilgstoši pārplūst un kļūst par oāzi daudziem savvaļas dzīvniekiem.

Savukārt Dienvidāfrikas Republikā ceļotāji iepazīs unikālus dabas parkus un, ceļojot gar okeāna piekrasti, sasniegs leģendām apvīto Labās cerības ragu un Āfrikas kontineta galējo dienvidu punktu – Adatas ragu, kas atdala Atlantijas un Indijas okeānu.

Ņemot vērā to, ka lielāko brauciena daļu "Adventure Team Latvia" dalībnieki pavadīs neprognozējamos ceļa apstākļos, jaudīgie "BMW F850 GS Adventure" motocikli būs uzticamākie ceļojuma biedri.

"Pateicoties 21 collas priekšējam ritenim, braucējiem būs viegli pārvarēt dažāda veida ceļa segumus. Savukārt divcilindru rindas dzinējs ar tā 95 ZS ļaus izbaudīt jaudu, pateicoties motora lielajam griezes momentam un enerģiskajam raksturam. Savukārt jaunā dzelzs rumaka izteikti lielākais vējstikls, ko var regulēt divos augstumos, kā arī roku aizsargi nodrošinās labāku aizsardzību pret vēju un nepatīkamiem laika apstākļiem," stāsta "BMW Motorrad" zīmola vadītājs Jurģis Bergs.

"Pēc ekspedīcijām Eirāzijā sajutām, ka esam šo kontinentu labi iepazinuši, savukārt Āfrika būs izaicinājums mums pašiem. Ja Sibīrijā un Mongolijā bija jāuzmanās no lāčiem, tad Āfrikā var satikt daudz vairāk dzīvnieku, piemēram, hiēnas, nīlzirgus, lauvas, čūskas. No dzīvniekiem nebaidāmies, tomēr tas prasa rūpīgāku gatavošanos un plānošanu. Piemēram, jāņem vērā, ka Botsvānā ir viena no lielākajām ziloņu populācijām pasaulē," tā Traubergs.

Kā otru lielāko izaicinājumu moto ceļotāji piemin ceļu stāvokli, kas būs liels pārbaudījums arī motocikliem. Pirms ekspedīcijas tie tiks rūpīgi testēti, jo vismaz 70% maršruta tiks braukti bezceļu vai nosacīta ceļa apstākļos.

"Tas, ka šajā kontinentā paši būsim jauniņie, sajūtu līmenī noteikti palīdzēs nodot šo jaunatklājēju garu arī visiem tiem, kuri sekos līdzi ekspedīcijai gan dienasgrāmatās jau tās laikā, gan pēc tam – TV sērijās. Tā kā par šādu piedzīvojumu ar motocikliem Latvijā raidījumu vēl neviens nav veidojis, esam tie, kuriem jāuzstāda latiņa arī šajā lauciņā. Plānojam atklāt Āfriku ar motocikliem ne tikai paši sev, bet arī skatītājiem," stāsta Hāns.

"Āfrika 2019" notikumiem varēs sekot līdzi "Adventure Team Latvia" un "BMW Motorrad Latvija" "Facebook" lapās.

Rietošās saules zeme – Maroka

Kad dodies ceļojumā ar motociklu – galamērķis vairs pat nav nozīmīgs, būtiskākais ir pats ceļojuma maršruts. Moto ceļojumā uz Maroku februāra sākumā uz divām nedēļām devās astoņi brīvības gara baudītāji "BMW Motorrad" produktu ģēnija Jāņa Žēlastības un "Adventure Team Latvia" vadītāja Sandija Hāna vadībā. Ar dzelzs rumakiem ceļotāji mēroja 3500 kilometrus.

Abi ekspedīcijas vadītāji parūpējās par to, lai ceļojuma daļa, kuru jāveic tuksnesī, iesāktos Gelmīmā. Šī Marokas dienvidu pilsēta tiek dēvēta par tuksneša vārtiem un bija starta vieta bezkompromisu braucienam Sahāras tuksnesī – no Gelmīmas līdz pat Atlantijas okeānam.

"Lai labāk iepazītu vietējo kultūru un cilvēkus, brauciena lielākajā daļā mēs centāmies izvairīties no pilsētām un tūristu iecienītām vietām, tā gūstot reālu priekšstatu par Marokas iedzīvotāju ikdienu. Tādēļ dažas naktis nakšņojām reģionam raksturīgajās beduīnu teltīs vai arī savās līdzņemtajās teltīs," stāsta Žēlastība.

Brauciena laikā dalībnieki izmēģināja spēkus arī vairāku leģendārā Dakaras rallijreida posmu pieveikšanā. "Ņemot vērā reljefu, pagātnē tieši Marokas posms bijis sarežģītākais daudziem rallija braucējiem. Tādēļ šis bija īpaši izaicinošs pārbaudījums arī moto ekspedīcijas dalībniekiem," tā Hāns.

Ja plānojat baudīt Maroku ar savu dzelzs rumaku, it īpaši neprognozējamos ceļu apstākļos, ekspedīcijas vadītāji iesaka rūpīgi sagatavoties ceļojumam un iegādāties motociklam papildaprīkojumu. Piemēram, lai izvairītos no vārsta vāka bojājuma, ļoti vērtīgi būtu pasargāt motoru ar motocikla kartera aizsargu. Savukārt, ja plānojat braukt pa tuksnešiem, lieliski ceļa biedri būs tieši mazāki motocikli, piemēram, "BMW F850 GS" vai "BMW F850 GS Adventure".

Ar degvielas uzpildes stacijām Marokā problēmu nav, nomaļākos ciemos degvielu tirgo ceļa malā pieclitrīgās plastmasas pudelēs. Savukārt, ja vēlēsieties dalīties ar ceļojuma iespaidiem sociālajos tīklos, vislabāk ir izvēlēties operatorus ar plašāko tīkla pārklājumu – "Orange" vai "Maroc Telecom". Jāņem vērā, ka viens gigabaits izmaksās vienu eiro.