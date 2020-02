Latvijā 10 gados elektromobiļu skaits sasniegs 36 000, prognozē 'Latvenergo'

Ņemot vērā prognozes un starptautiskās tendences, Latvijā līdz 2030. gadam būs vairāk nekā 36 000 elektroautomobiļu. Jau šogad "Latvenergo" strauji turpinās attīstīt publisko uzlādes staciju tīklu atbilstoši augošajam pieprasījumam, tādēļ kopumā to skaits pārsniegs 1000, tā šodien konferencē "Tīra enerģija transportam" prognozēja AS "Latvenergo" valdes loceklis Kaspars Cikmačs.

Lai arī joprojām elektroautomobiļu skaits Latvijā nav liels, tomēr tas palielinās arvien straujāk. Atbilstoši CSDD datiem 2019. gada sākumā bija reģistrēti 442 vieglie elektroautomobiļi, savukārt 2020. gada sākumā – jau 658, kas ir par 49% vairāk. Tendence kļūst arvien straujāka, un, tāpat kā pasaulē, to veicina tas, ka arī Latvijas automobiļu tirgū ir pieejami dažādi modeļi, auto kļūst arvien pieejamāki, ar tiem nobraucamais attālums būtiski pieaug, kā arī paplašinās uzlādes staciju tīkls.

Pēc "Latvenergo" prognozēm, Latvijā 2025. gadā varētu būt jau vairāk nekā 10 000 elektroautomobiļu, savukārt 2030. gadā – jau vairāk nekā 36 000. Iemesls kāpumam ir līdzīgs kā šobrīd pasaulē – no vienas puses, strauja tehnoloģiju attīstība, arvien lielāka to pieejamība un infrastruktūras veidošanās, no otras, apzināti veidota politika elektromobilitātes ieviešanai, lai līdz 2050. gadam samazinātu CO2 izmešus.

"Vienlaikus augot gan elektroautomobiļu, gan uzlādes punktu skaitam, elektromobilitātes attīstība Latvijā notiks straujāk, nekā domājam. "Latvenergo" elektromobilitātes iespējas vērtē ne tikai kā jaunu stratēģisku darbības virzienu, bet arī kā lielākais "zaļās" enerģijas ražotājs un piegādātājs. No šī viedokļa 2030. gadā Latvijā mājas uzlādes varētu radīt vienlaicīgu jaudas pieprasījuma pieaugumu līdz 200 MW naktī, savukārt publiskās uzlādes līdz 60 MW dienas laikā. Toties ieguvums katram no mums būs vide bez trokšņa un gaisa piesārņojuma aiz loga," saka Cikmačs.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgas uzlādes iespējas, Latvijā līdz 2025. gadam būs vismaz 1000 publisko uzlādes punktu. Būtisku daļu no tām veidos "Latvenergo" uzlādes tīkls, šajā gadā turpinot sava uzlādes tīkla paplašināšanu ne tikai Rīgā, bet arī ārpus tās. Kā arī, ņemot vērā to, ka 75–80% uzlāžu notiks mājās vai privātos stāvlaukumos, tad "Elektrum" internetveikalā piedāvā arī mājas uzlādes iekārtas. Savukārt 20–25% uzlāžu notiks dienas laikā publiskā telpā. Lietotājiem ir būtiski, ka uzlādes dēļ nav nepieciešamības mainīt savu dienas plānojumu, tādēļ tā var notikt ilgākas apstāšanās vietā.

"Elektromobilitāte šobrīd maina ne tikai autotirgu, tā maina pilsētu infrastruktūru un sabiedrības paradumus, tā aug līdz ar citu globālo tendenču attīstību. Savukārt pats elektroauto no dārga, dizainiski specifiska un aptuveni 100 km veicoša transportlīdzekļa ir pārvērties par pieejamu, elegantu un veiktspējīgu auto, kas demonstrē arī īpašnieka dzīvesstilu," rezumē Cikmačs.