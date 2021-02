Latvijā ieradies modernizētais 'Jaguar I-Pace' ar vēl ātrāku uzlādi

Latvijas tirgū ir ieradies atjauninātais, jaudīgais, simtprocentīgi elektriskais "Jaguar I-Pace", kas tagad spēj uzlādēties vēl ātrāk. Automobilis ir aprīkots ar visjaunākajām informācijas un multimediju sistēmām, kā arī autovadītājam draudzīgākām tehnoloģijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

""I-Pace" modeļa inženieri tiecās radīt visiekārojamāko elektromobili. Kopš debijas 2018. gadā tas ir ieguvis vairāk nekā 80 starptautisko balvu, ieskaitot prestižo 2019. gada "Pasaules gada auto" titulu. "Jaguar" elektromobilis ir uzlabots tā, lai saglabātu klases etalona statusu," komentē Juste Šataite, "Jaguar Land Rover Baltics" mārketinga vadītāja.

Ātrāka uzlāde

Ar diviem elektromotoriem, kas novietoti katrs uz savas riteņu ass, "Jaguar I-Pace" attīsta 400 zirgspēku jaudu un 696 ņūtonmetru griezes momentu. Enerģiju elektromotoriem piegādā 90 kWh akumulators, kas nodrošina līdz pat 470 kilometru nobraukumu (WLTP ciklā) un paātrinājumu no vietas līdz 100 km/h 4,8 sekundēs. Vieglā alumīnija konstrukcija, visu riteņu piedziņa un zemais smaguma centrs padara šo elektromobili ne tikai dinamisku, bet arī izveicīgu.



"I-Pace" tagad jau standartā ir aprīkots ar 11 kW lādēšanas ierīci vēl ātrākai uzlādei mājas apstākļos no trīsfāzu elektroligzdas. Pieslēdzot elektromobili 11 kW mājas lādētājam, akumulatoru 53 kilometru iespējamajam nobraukumam var uzlādēt vienā stundā, bet 8,6 stundas būs pietiekamas tukša akumulatora pilnai uzlādei.

Savukārt 7 kW vienas fāzes "Wallbox" ierīce ļauj akumulatoru 35 kilometru iespējamajam nobraukumam uzlādēt vienā stundā, bet 12,75 stundas būs pietiekamas tukša akumulatora pilnai uzlādei. Turklāt 50 kW ātrās uzlādes stacijās 15 minūtēs akumulators iegūst enerģiju 63 kilometru iespējamajam nobraukumam, bet 100 kW ātrās uzlādes stacijā 15 minūšu uzlāde nodrošina 127 km iespējamo nobraukumu.

Pastāvīgi pieaugošās digitālās ērtības

Jaunā informācijas un multimediju sistēma "Pivi Pro" ir "I-Pace" interjera centrā. Šī viedtālruņa stilā vadāmā sistēma ir ērta un viegla lietošanā. Atsevišķā elektropadeve un jaudīgais procesors svarīgākās funkcijas, piemēram, navigācijas sistēmas aktivizāciju, nodrošina, tiklīdz autovadītājs ir iesēdies automobilī.

"Pivi Pro" intuitīvā izvēlnes struktūra ļauj ātri tajā orientēties, aktivizējot bieži izmantotās funkcijas tikai ar vienu klikšķi. Uzlabotajā navigācijas sistēmā tagad nepieciešams divreiz mazāk soļu, lai ievadītu maršruta mērķi, savukārt pietuvināt un attālināt karti var tieši tāpat kā viedtālrunī.

Visa informācija autovadītājam tiek parādīta 12,3 collu HD digitālajā mērinstrumentu panelī, kā arī 10 un 5 collu skārienjutīgajos ekrānos. Instrumentu panelis tagad nodrošina vēl skaidrāku informāciju par akumulatora statusu, pateicoties optimizētajam algoritmam, kas atlikušo nobraukumu aprēķina, ņemot vērā arī braukšanas stilu.

"Pivi Pro" jau standartā atbalsta "Apple CarPlay" un "Android Auto" funkcionalitāti un ļauj ar "Bluetooth" pievienot divus tālruņus vienlaikus. Sistēmas pieslēgumu internetam nodrošina divu SIM karšu tehnoloģija ar diviem LTE mobilo sakaru modemiem.

Ar programmatūras bezvadu atjauninājumiem "I-Pace" iegūs pastāvīgus uzlabojumus un atjauninājumus "Pivo Pro" sistēmai, navigācijas kartēm un akumulatora uzlādes pārvaldības lietotnēm.

Navigācijas sistēma izmanto pašmācības algoritmus, tā optimizējot braukšanas maršruta izveidi. Lai vēl vairāk atvieglotu autovadītāja dzīvi, "Pivi Pro" spēj atlasīt uzlādes stacijas paredzētajā maršrutā, optimālo uzlādes apjomu garākiem braucieniem, lai ietaupītu pēc iespējas vairāk laika, un parādīt ekrānā uzlādēto akumulatora līmeni katrā no stacijām.

Pirms brauciena – tīrāks gaiss salonā

Autovadītājam palīdz arī tādas tehnoloģijas kā jaunā 3D apkārtskata videosistēma un "ClearSight" digitālais atpakaļskata spogulis, kas nodrošina labu redzamību, pat ja aizmugurējā sēdeklī ir trīs pasažieri un 656 litru bagāžas nodalījums piekrauts līdz jumtam.

"ClearSight" izmanto platleņķa videokameru, kas attēlu parāda uz augstas izšķirtspējas bezrāmja spoguļa stikla. Gandrīz nepamanāmā integrētā videokamera darbojas jebkādos apstākļos, pat vājā apgaismojumā, un ir pasargāta no lietus ar speciālu hidrofobu pārklājumu. Ar neliela slēdža starpniecību autovadītājs var ērti pārslēgties starp tradicionālo un digitālā spoguļa funkciju.

"Jaguar" ir uzlabojis arī energoefektīvo "I-Pace" četru joslu klimata kontroles sistēmu. Elektromobiļa salonā ieplūstošais gaiss tiek jonizēts, kas atbrīvo no alergēniem un nepatīkamiem aromātiem. Salona gaisa filtrs aiztur pat vissīkākās daļiņas. Viena no šīs sistēmas jaunajām priekšrocībām ir iespēja automātiski attīrīt salona gaisu no alergēniem vēl pirms braukšanas uzsākšanas.

Autoražotājs arī paplašinājis "I-Pace" modelim pieejamo virsbūves krāsu toņu un riteņu disku izvēli, savukārt mūzikas cienītājiem būs iespēja pasūtīt uzlaboto 16 skaļruņu audiosistēmu "Meridian 3D Surround Sound System".