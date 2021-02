Latvijā janvārī reģistrēts par 34% mazāk lietotu vieglo automašīnu

Latvijā šogad janvārī reģistrētas 2280 vieglās automašīnas, kas ir par 32% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā laika periodā, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.

Tostarp šā gada pirmajā mēnesī lietotu vieglo pasažieru automobiļu reģistrācija samazinājusies par 34,8%, veidojot 2124 vienības, savukārt lietotu vieglā komerctransporta reģistrācija sarukusi par 22% - līdz 156 spēkratiem.

Populārākās šogad janvārī bijušas "Volvo" markas lietotas vieglās automašīnas – reģistrētas 378 šādas lietotas vieglās automašīnas, kas ir 16,6% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām, seko BMW", kuru tirgus daļa veido 16,3% – reģistrēts 371 auto, "Volkswagen" - 324 vienības jeb 14,2% no tirgus daļas, "Audi" – 271 spēkrats, kas veido 11,9% no tirgus.

Vienlaikus populārākie lietoto vieglo pasažieru automobiļu modeļi šogad pirmajā mēnesī bijuši "BMW 3-Series" - 112 automašīnas, "Volvo V70" – 102 automašīnas, "BMW 5-Series" – 97 auto, "Audi A4" – 92 automašīnas un "Audi A6" – 86 automašīnas.

Savukārt populārākie lietoto vieglā komerctransporta modeļi bija "Volkswagen Transporter" - šādas automašīnas reģistrētas 21 reizi, "Mercedes Benz Sprinter" un "Volkswagen Caddy" reģistrētas pa 16 reizēm, bet "Opel Vivaro" – 15 reizes.

Auto Asociācija dibināta 1994. gadā. Biedrība ir vienīgā organizācija Latvijā, kas apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponentu un/vai rezerves daļu ražotājus un/vai tirgotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos un neatkarīgos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.