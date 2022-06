Latvijā jauno luksusa 'Range Rover' iegādājušies jau 57 pircēji

Kopš pasaules pirmizrādes Londonas Karaliskajā Koventgārdena operā ir pagājis tikai pusgads, bet Latvijas ielās jau izbrauc pirmie jaunās paaudzes "Range Rover" luksusa apvidus automobiļi. Baltijas pircēji, kas bija pasūtījuši auto sev tīkamā komplektācijā, vairumā gadījumu izvēlējās visaugstāko komplektācijas līmeni.

"Šis ir tehniski modernākais "Land Rover" modelis, kāds jebkad radīts, un daudzi luksusa cienītāji – gan esošie klienti, gan potenciālie pircēji – to ir ļoti gaidījuši. Interese par šo modeli pieaug visā Baltijā, un pasūtījumu apjoms pārsniedzis cerēto vismaz divkārtīgi. Līdzīga tendence vērojama arī citur," stāsta Juste Jaruše, "Jaguar Land Rover" grupas biznesa vadītāja Baltijā, piebilstot, ka Latvijā vien jauno luksusa apvidnieku iegādājušies 57 pircēji.

Izvēlas augstāko aprīkojuma līmeni

Vairāk nekā divas trešdaļas jeb 72 procenti klientu Baltijā ir izvēlējušies bagātīgāko komplektāciju "Autobiography". Savukārt dažus piektās paaudzes "Range Rover", kas šogad sasniegs mūsu reģionu, lepni rotās "SV" emblēma. Tā norāda, ka pircējs auto aprīkojis pēc individuālām vēlmēm, respektīvi, ka konkrētais auto ir ekskluzīvs "Range Rover" modelis.



Šie "SV" versijas auto ir izstrādāti "Special Vehicle Operations" (SVO) nodaļā, un tajos izmantotas daudzas rokām darinātas detaļas. "Range Rover" ražošanā ir jau piecas desmitgades, un šajā laikā tas ir iekarojis stabilu vietu luksusa pasaulē.

Tehnoloģiju progress ir viena no jaunā modeļa spilgtākajām iezīmēm. Uzņēmuma modernā ražotne leģendārajā rūpnīcā Solihulā Anglijā auto izgatavo pēc "Land Rover" jaunās elastīgās, modulārās un gareniskās arhitektūras. Tā ļauj izmantot visas piedziņas sistēmas – no iekšdedzes un hibrīda dzinējiem līdz pat pilnībā elektriskiem modeļiem (debija gaidāma 2024. gadā), kā arī ietver līdz šim labākās vadības sistēmas.

"Land Rover" inovatīvā balstiekārtas vadība kontrolē apbrīnojami daudzās šasijas tehnoloģijas, tāpēc vadītājs var neuztraukties par sliktu ceļu un baudīt visaugstāko drošības līmeni. Visu riteņu stūrēšanas sistēma gādā par lielāku stabilitāti, gan braucot lielā ātrumā, gan lēni manevrējot šaurās vietās, bet modernā elektroniski vadāmā pneimatiskā balstiekārta, kas saņem un analizē datus no "eHorizon" navigācijas, brīdina par apstākļiem uz ceļa.

Jaunās paaudzes tehnoloģijas

Ievērojams tehnoloģiskais progress ir jūtams arī salonā, pat pirms auto sācis braukt. "PiVi Pro" informācijas un izklaides sistēma jaunajā "Range Rover" ir aprīkota ar līdz šim lielāko izliekto 13,1 collas skārienekrānu. Divas eSIM kartes, kas integrētas modernajā sistēmā, ļauj atjaunināt programmatūru daudz ātrāk, nesamazinot citām lietotnēm pieejamo datu pārraides ātrumu.

Jaunajā "Range Rover" ir izmantotas modernas apgaismojuma tehnoloģijas. Jaudīgie digitālie LED lukturi izgaismo ceļu līdz pat 500 metru attālumā. Adaptīvā lukturu sistēma ietver dinamisko gaismas kūļa projekciju, kas palīdz optimizēt staru, veidot to un precīzi pielāgot braukšanas apstākļiem – ātrumam, videi un satiksmei.

Šo "Range Rover" var vadīt arī no ārpuses. Pēc tālvadības stāvvietas asistenta aktivizēšanas "PiVi Pro" sistēmā atliek vien norādīt, kurā no pieejamām stāvvietām nepieciešams iebraukt. Auto pats nosaka, ka vieta ir tik šaura, ka tajā var iebraukt tikai ar tālvadības asistenta palīdzību: šādā gadījumā vadītājs vienkārši izkāpj no mašīnas un pabeidz manevru, izmantojot lietotni.

Par luksusa apvidus auto drošību rūpējas arī ultra-platjoslas raidītāji – tie pasargā no atslēgas signāla kopēšanas iekārtām, ko izmanto zagļi. "Jaguar Land Rover" ir viens no pirmajiem ražotājiem, kurš ieviesis šo inovatīvo aizsardzību, kas atbilst pasaulē augstākajiem drošības standartiem.

Ilgtspēja – ne tikai dzinēja zonā

Modernā platforma ļauj uzstādīt dažādus dzinējus, un 70 no pirmajiem 170 jaunajiem "Range Rover" modeļiem Baltijā ieradīsies ar V8 benzīna motoru. Uz mūsu reģiona ceļiem drīzumā redzēsim arī pirmo uzlādējamo hibrīdu, kas simtprocentīgi elektriskajā režīmā var nobraukt līdz 100 km (saskaņā ar WLTP). Tas nozīmē, ka CO2 emisija ir mazāka par 30 g/km.

Piedevām, ražojot automobiļus, ilgtspēja neaprobežojas tikai ar vidi saudzējošiem dzinējiem. Izmantojot novatoriskus materiālus un procesus, ir samazināta arī "Range Rover" ražošanas ietekme uz vidi. Tas izpaužas, piemēram, jaunajā "Kvadrat" vilnas maisījuma audumā, kuru ražotājs piedāvā kā alternatīvu salona ādas apdarei. Šis audums tiek kombinēts ar "Ultrafabrics" materiālu, kas pēc taustes atgādina ādu, taču ir par 30 procentiem vieglāks, un tā ražošanā izdalās par 75 procentiem mazāk CO2.

Jaunais "Range Rover" Latvijā maksā no 129 100 eiro, bet pagarinātās virsbūves versijā, "Autobiography" aprīkojuma līmenī un ar V8 motoru – no 178 tūkstošiem eiro.