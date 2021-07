Latvijā nonācis divus miljonus eiro vērts 'McLaren Elva' superauto

149 vienībās ierobežotas sērijas automobilis un viens no šiem eksemplāriem ir nonācis Latvijā – "McLaren Elva" ir visvieglākais šī britu superauto ražotāja sērijveida automobiļu piedāvājumā un ir pieejams eksotiskā spīdstera virsbūves modifikācijā bez priekšējā vējstikla. Šāds automobilis maksā no 1,7 miljoniem eiro (ieskaitot PVN), bet ar papildu aprīkojumu tā cena ātri vien pārsniedz divus miljonus eiro.

Ekskluzīvais "McLaren Elva" superauto tika pamanīts un iemūžināts Rīgā pie dīlercentra, kad tas brauca ārā no slēgtā transportēšanas konteinera. Markas oficiālais pārstāvis Latvijā "McLaren Riga" portālam "Delfi" nedz apstiprināja, nedz noliedza, ka ir realizējis "McLaren Elva" superauto, detalizētāk par konkrētā automobiļa atrašanās iemesliem Latvijā komentārus nesniedzot. Jāatzīmē, ka Latvijas dīlercentrs "McLaren" marku pārstāv arī Krievijas tirgū.

Jaunais "McLaren Elva" tika izziņots 2019. gadā un ir veidots kā ideoloģiskais pēctecis Brūsa Maklārena 60. gados veidotajiem spīdsteriem. Tieši tādēļ, tāpat kā klasiskajiem spīdsteriem, arī jaunajam modelim vismaz standartā nav pieejams priekšējais vējstikls. Ja klients tādu vēlas, par to jāpiemaksā 36 tūkstoši eiro.

Turklāt konkrētais superauto ir arī ar papildu aprīkojumā pieejamo "MSO Bespoke" vizuālo pakotni, kas atkarībā no klienta vēlmēm maksā no dažiem desmitiem tūkstošu līdz pat pusmiljonam eiro. Piemēram, zelta emblēmas šim automobilim maksā 60 tūkstošus eiro, bet platīna logotipi – 73 tūkstošus eiro. Vislētākā "McLaren Elva" papildaprīkojuma pozīcija maksā 424 eiro – par šādu naudu varat izvēlēties, kādā no piedāvātajām krāsām būs sēdekļu drošības jostas.



Ņemot vērā, ka "McLaren Elva" ir no šīs markas augstākās sērijas "Ultimate Series", tad spēka agregāts tam ir tāds pats, kā citiem šīs sērijas modeļiem "Senna" un "Speedtail" – zem tā motora pārsega atrodas četru litru V8 dzinējs ar divām turbīnām, kas attīsta 815 zirgspēku jaudu un 800 ņūtonmetru griezes momentu. Tas 1,1 tonnu smagajam spīdsteram ļauj no vietas līdz 100 km/h paātrināties motocikla cienīgās 2,8 sekundēs, bet 200 km/h tas sasniegs nieka 6,7 sekundēs. Maksimālais braukšanas ātrums "McLaren Elva" spīdsteram sasniedz 327 km/h.