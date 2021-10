Latvijā pieprasītākais lietotais auto – BMW ar dīzeļdzinēju par 6000 eiro

Šogad būtiski pieaudzis pieprasījums pēc finansējuma gan jauno, gan lietoto automašīnu segmentos, liecina "Swedbank" dati. Populārākais auto jauno automašīnu segmentā ir "Toyota", bet mazlietotu auto segmentā – BMW. Vidējā naudas summa, ko cilvēki atvēl lietota auto iegādei, ir aptuveni 6000 eiro, bet jauna auto iegādei tā pārsniedz 20 tūkstošus eiro. Zīmīgi, ka ik gadu pieaug to iedzīvotāju skaits, kas dod priekšroku tieši jauna auto iegādei no salona.

Pieprasījums pēc finansējuma jauna auto iegādei šī gada pirmajos astoņos mēnešos ir pieaudzis par 14%, salīdzinot ar analoģisku laika posmu 2020. gadā. Vidējā finansējuma summa ir gandrīz 21 tūkstotis eiro, bet pieprasītākās auto markas bijušas "Toyota", "Škoda", "Hyundai", VW un "Kia".

Šo zīmolu vidū līderpozīcijās ir tādi modeļi, kā "Toyota RAV4", "Toyota Corolla", "Škoda Octavia" un "Škoda Kodiaq". Katrs trešais jeb 32% no visiem jaunajiem auto ir ar zemu vai vidēju CO2 emisiju (līdz 130g CO2/km). Kopumā visvairāk izraudzīti auto ar benzīna dzinēju (80%).

"Vērtējot jauno auto iegādes tendences, jāuzsver, ka šajā segmentā Latvijas autoparks kļūst ekoloģiski tīrāks, jo trešdaļa no visām automašīnām ir ar zemu CO2 emisiju. Lai arī elektriskās automašīnas un hibrīdauto pagaidām ir vēl tikai neliela daļa jauno auto iegādes segmentā, ir būtiski, ka pircēji izvēlas "zaļākas" automašīnas ar tīrākiem dzinējiem, kas būvētas ar mērķi samazināt kaitīgo izmešu līmeni. Ņemot vērā, ka no nākamā gada iecerēts uzsākt valsts atbalsta programmu elektroauto iegādei un paplašinoties arī lietoto elektroautomašīnu piedāvājumam, paredzams, ka drīzumā varēsim vērot pieaugumu tieši šajā auto segmentā," komentē Sergejs Romaņuks, "Swedbank" auto finansēšanas jomas vadītājs.

Lietoto auto nišā joprojām dominē dīzeļi

Lietoto automašīnu segmentā finansēto darījumu skaits šogad ir pieaudzis vairāk nekā par 35%. Mazlietota auto iegādei iedzīvotāji vidēji tērējuši 13 400 eiro, savukārt lietota auto iegādei – 6000 eiro. Visbiežāk dod priekšroku tādiem auto, kas sevi pa Latvijas ceļiem jau pierādījuši – BMW, VW, "Toyota", "Volvo" un "Audi". Trīs pieprasītākie auto modeļi bijuši "VW Passat", "Volvo XC60" un "BMW 320", un lielākoties ar dīzeļdegvielas dzinējiem (66%).

Vērtējot pieprasītākos automašīnu tipus, jāizceļ liels pieprasījums pēc t.s. kompaktajiem krosoveriem (neliela un vidēja izmēra apvidus auto). Šie auto veido 46% no visām auto līzingā un kredītā iegādātajām jaunajām un lietotajām automašīnām (šī gada otrajā ceturksnī). Pieprasītākie auto šajā nišā ir "Toyota RAV4", "Škoda Kodiaq" un "VW Tiguan". Savukārt mazo un vidējo auto nišā pircēji šogad visbiežāk izvēlējušies "Toyota Corolla", "Škoda Octavia" un "VW Golf". No elektroauto pārliecinoši populārākā bijusi "BMW i3", bet populārākais apvidus auto – "BMW X5".

"Šobrīd, domājot par auto iegādi, jāņem vērā jauno auto deficīts visā pasaulē, kas ietekmē ne tikai automašīnu pieejamību, bet arī cenu gan jaunu, gan lietotu auto segmentā. Šāda situācija ir radusies, jo visā pasaulē trūkst pusvadītāju jeb mikroshēmas, kas nepieciešamas auto ražošanas procesā. Turklāt pēc būtiska pieprasījuma krituma pandēmijas sākumā ar joni ir atgriezusies vēlme iegādāties jaunas automašīnas, kas radījis arī daudzu citu detaļu iztrūkumu tirgū. Līdz ar to šobrīd atsevišķām auto markām ražošanas un piegādes laiks var būt līdz vienam gadam no to pasūtīšanas brīža. Tas ietekmē arī lietoto auto segmentu, jo šajā tirgū nonāk mazāk auto nekā citkārt. Tāpēc iedzīvotājiem, kuri plāno auto iegādi, lēmums par labu jauna vai lietota auto iegādei jāapsver divtik rūpīgi, izanalizējot ne tikai automašīnas iegādes cenu un tehnisko stāvokli, bet pats svarīgākais – auto ikmēneša uzturēšanas izmaksas," atzīmē Romaņuks.