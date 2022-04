Latvijā pirmo reizi tiks prezentētas 'Mercedes-EQ' elektriskās automašīnas

Laikā no 29. aprīļa līdz 1. maijam "Auto 2022" izstādē Ķīpsalā "Mercedes-EQ" stendā pirmo reizi Latvijā būs apskatāmi "Mercedes-EQ" elektriskie automobiļi – tehnoloģiju flagmanis "EQS", kā arī "EQA" un "EQB", un "EQE", kam šī būs pirmizrāde Baltijas mērogā.

"Mercedes-Benz AG" aizvadītajos gados ir uzņēmis iespaidīgu automašīnu elektrifikācijas tempu. Plānots, ka līdz šā gada beigām pilnībā elektrisks auto ar zīmolu "Mercedes-EQ", būs pieejams katrā ražotāja pārstāvētajā segmentā, un ražošanā būs vairāk nekā 130 modeļi. Savukārt līdz 2025. gadam elektriskie automobiļi veidos jau 15-25% no kopējā "Mercedes-Benz AG" pārdošanas apjoma," saka Jānis Dambītis, "Mercedes" vēstnieks Latvijā. ""EQ" nozīmē "elektriskā inteliģence". Tā apvieno visprogresīvākās tehnoloģijas, dinamiku un futūristisku greznību."

"EQS" – aerodinamiskākā sērijveida automašīna pasaulē

Lielāko izstādes apmeklētāju interesi noteikti raisīs pasaulē pirmais luksus klases elektriskais sedans "EQS", kas definē jaunu šī segmenta standartu visos aspektos – tehnoloģijās, dizainā, funkcionalitātē un savienojamībā. Pateicoties pilnībā jaunai virsbūves koncepcijai, "EQS" uzrāda pasaulē labāko aerodinamiskās pretestības (cd) vērtību – 0,20, kas padara to par pasaulē aerodinamiskāko sērijveida automašīnu. Ar sasniedzamību līdz 770 kilometriem (WLTP ciklā) un jaudu līdz 385 kW, "EQS" atbilst visām prasībām, kas tiek izvirzītas progresīvajam S-klases segmentam.



"EQS" iezīmē arī jaunu akumulatoru paaudzi ar ievērojami lielāku enerģijas blīvumu. Lietotājam pieejamā akumulatora kapacitāte sniedzas līdz pat 107,8 kWh. Tāpat "EQS" ir pirmais "Mercedes", kas piedāvā iespēju aktivizēt pilnīgi jaunas transportlīdzekļa funkcijas, izmantojot bezvadu atjauninājumu (OTA) funkciju. Tas nozīmē, ka pēc pirkuma un sākotnējās auto konfigurācijas funkcijas būs pielāgojamas atbilstoši personīgajām vēlmēm visā automašīnas dzīves ciklā.

"EQS" ir īpaši vieds automobilis – atkarībā no aprīkojuma tajā ir līdz 350 sensoriem. Tie reģistrē attālumus, ātrumu un paātrinājumu, apgaismojuma apstākļus, nokrišņus un temperatūru, sēdvietu noslogojumu, vadītāja acu kustības, pasažieru runu un pat gaisa kvalitātes rādītājus salonā. Vadības bloki apstrādā informāciju un pieņem lēmumus zibens ātrumā. Turklāt, pateicoties mākslīgajam intelektam (AI), "EQS" savas funkcijas nepārtraukti paplašina. "EQS" kontekstā noteikti pieminēšanas vērtas ir arī pēc izvēles pieejamās automātiskās komforta durvis un aizmugurējo riteņu piestūrēšana 4,5° vai 10°, kas vairāk nekā piecus metrus garo luksus automobili padara izveicīgu arī pilsētas satiksmē.

Vēl viens uzmanības vērts "EQS" aspekts ir "MBUX Hyperscreen". Tas ir panelis-ekrāns no vienām mašīnas durvīm līdz otrām. Ekrāna darbības koncepcija pilnībā pielāgojas lietotājam un sniedz personalizētus ieteikumus par daudzām izklaides, komforta un transportlīdzekļa funkcijām. "MBUX Hyperscreen" ir trīs zonas – instrumentu panelis iepretim vadītājam, multimediju sistēmas un klimata kontroles regulācijas zona paneļa vidū, un arī atsevišķa zona iepretim pasažierim. Lai nodrošinātu izcilu ekrāna attēla kvalitāti, visos displejos tiek izmantota OLED tehnoloģija. "MBUX Hyperscreen" ir aprīkots ar 8 kodolu procesoru un 24 gigabaitu operatīvo atmiņu. Šajā lielajā digitālajā virsmā ir integrētas arī analogās ventilācijas turbīnas, kas savieno digitālo un fizisko pasauli.

"EQE" – biznesa klases sedans, kas iet "EQS" pēdās

Biznesa klases sedans "EQE", kas savu Baltijas pirmizrādi piedzīvos tieši "Auto 2022" izstādes laikā, ir otrais modelis, kura pamatā ir elektriskā auto virsbūves arhitektūra (EVA2). "EQE" ir kompaktāks par "EQS", taču tā salona dizains un aprīkojums ir balstīts "EQS" koncepcijā.



Pēc izvēles arī "EQE" ir pieejams "MBUX Hyperscreen", automātiskās komforta durvis (priekšējās) un aizmugurējās ass piestūrēšana. Trokšņa un vibrācijas komforta (NVH) ziņā "EQE" ir viens no labākajiem savā klasē. "EQE" lietotājam pieejamā akumulatora kapacitāte ir 90 kWh, un nobraucamais attālums sasniedz ievērojamus 650 km. Tāpat kā "EQS", arī "EQE" piedāvā iespēju aktivizēt jaunas funkcijas, izmantojot bezvadu atjauninājumus.

"EQA" un "EQB" – atlētiskums un ietilpība

"EQA" ir pirmais "Mercedes-Benz AG" pilnībā elektrificētais kompaktauto. Pateicoties vairākiem būtiskiem aerodinamiku uzlabojošiem risinājumiem, piemēram, gandrīz pilnībā slēgtai virsbūves apakšdaļai un īpaši optimizētiem "Aero" riteņiem, šis ir atlētisks un efektīvs automobilis. Ar to mērojamais attālums sasniedz 430 km (WLTP). Savukārt "EQB" ar pēc izvēles pieejamo trešo sēdvietu rindu ir piemērots risinājums lielākām ģimenēm, kā arī daudzveidīgas bagāžas pārvadāšanai.



Abu šo "Mercedes-EQ" saimes modeļu standarta komplektācijā ietilpst intuitīvi vadāma informācijas un izklaides sistēma MBUX (Mercedes-Benz User Experience), navigācija cietajā diskā, "Easy-Pack" bagāžas nodalījuma durvis ar elektriski vadāmu atvēršanu un aizvēršanu, bezkontakta atslēga "Keyless-Go", "LED High Performance" priekšējie lukturi ar adaptīvo tālo gaismu asistentu, viedtālruņa integrācija, atpakaļskata kamera, un "Ambient light" salona apgaismojums ar 64 toņiem.

Līdz ar EQ "Mercedes-Benz AG" kļūst arī par mobilitātes pakalpojumu sniedzēju

Līdz ar "EQ" klientiem kļuvis pieejams arī plašs "Mercedes me" pakalpojumu klāsts. Lietotnes viedie pakalpojumi nodrošina plašu funkciju klāstu, sākot no attālinātas klimata kontroles iestatīšanas pirms brauciena līdz maršruta plānošanai ar "Electric Intelligence" un uzlādes pakalpojumu apmaksai ar "Mercedes me Charge". Izmantojot "EQ" optimizēto navigāciju, klienti var ātri atrast publiskās uzlādes stacijas un, sākot ar "EQC", ērti izmantot dažādu operatoru uzlādes staciju pakalpojumus.

"Servisa mērķis ir nodrošināt viegli plānojamu, pārskatāmu un harmonisku elektrisko mobilitāti," saka Jānis Dambītis. ""Mercedes me Charge" klientiem ir pieejams šobrīd pasaulē lielākais uzlādes tīkls ar vairāk nekā 450 000 maiņstrāvas un līdzstrāvas uzlādes punktiem 31 valstī."