Latvijas autosporta organizācijas aktīvi iesaistīsies kriminālsodu izpildē

Otrdien, 11. jūnijā, Valsts probācijas dienests (VPD) un Latvijas Automobiļu federācija (LAF) parakstīja sadarbības memorandu par iespēju Latvijas autosporta pārstāvošajām organizācijām aktīvi iesaistīties kriminālsodu izpildē.

Memorands paredz VPD un LAF sadarbību pasākumos, kas ir vērsti uz probācijas klientu sociālo iekļaušanu, brīvprātīgā darba attīstīšanu, kriminālsoda – piespiedu darbs un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes īstenošanu LAF un tās dalīborganizācijās. Sadarbības memorands kalpos arī kā piemērs citām nevalstiskajām organizācijām, kuru iesaiste kriminālsodu izpildē var sniegt būtisku ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā.

Brīvprātīgajā darbā ar jauniešiem, kas ir probācijas klienti, savu gatavību iesaistīties apstiprinājuši autosportists Reinis Nitišs, motosportists un mentors Mārtiņš Aleksandrovičs. Savukārt par iespēju iesaistīt nepieciešamo darbu veikšanā probācijas klientus – interesi izrādījušas jau vairākas LAF biedru organizācijas (auto sacensību organizatori, trašu saimnieki u.c.).

Autosportists Reinis Nitišs: "Ikviens var nokļūt likuma otrā pusē. Ir jāapzinās, ka lielākā daļa jauniešu vēlas izvirzīt un sasniegt mērķus. Sabiedrībai ir jāsaprot, ka, atgrūžot tos, kam "paslīdējusi kāja", mēs varam padarīt situāciju vēl smagāku. Man un manai komandai bieži ir situācijas, kad nepieciešamas palīdzīgas darba rokas. Mēs būtu priecīgi sniegt iespēju jaunietim palīdzēt mums, pierādīt sevi un pierādīt jaunietim pašam sev, ka var būt noderīgs aizraujošā jomā – tā ir laba iespēja arī mums iesaistīties drošākas sabiedrības veicināšanā. Esmu pārliecināts, ka jaunā sadarbība būs izcila iespēja gan autosportam, gan probācijai, gan sabiedrībai kopumā kļūt labākiem un drošākiem."

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP), uzsverot sadarbības lomu un resocializācijas nozīmi, atzīmē: "Valsts probācijas dienesta sadarbība ar Latvijas Automobiļu federāciju ir apsveicams notikums. Tas ne tikai nodrošinās jaunas iespējas, veicinās iekļaušanos sabiedrībā un mazinās jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu probācijas klientu lokā, bet arī atspoguļo federācijas labo gribu un nostāju, ka ikviens var pieļaut kļūdas, taču tas nenozīmē, ka šādas personas nevar līdzdarboties mūsu sabiedrībā un, iespējams, izmainīt savu dzīvi. Esmu pārliecināts, ka šī sadarbība kalpos par pozitīvu signālu iesaistīties kriminālsodu izpildē arī citām organizācijām.

VPD vadītājs Mihails Papsujevičs uzsver, ka autosports, autobūve, sacensības ir jomas, kas interesē jauniešus un arī probācijas klienti šajā ziņā nav izņēmums. Memoranda parakstīšana ir vēl viens solis pretī Latvijas sabiedrības iespējai dzīvot drošākā, sakārtotākā un iekļaujošākā vidē.

Probācijas klienti, izciešot sodu – piespiedu darbs – LAF biedru organizācijās palīdzēs veidot sakārtotāku vidi. "LAF biedri, iepazīstinot probācijas klientus ar savu daudzveidīgo darbību, sniegs ieskatu jēgpilnām alternatīvām brīvā laika pavadīšanai, un, iespējams, kādam no probācijas klientiem tas kļūs par turpmāko aicinājumu un nodarbošanās izvēli. Kopīga darbošanās – probācijas dienesta brīvprātīgo un probācijas klientu iesaistīšanās LAF aktivitātēs drošai auto sacensību norisei – veicinās iekļaujošas sabiedrības attīstīšanos," uzskata Papsujevičs.

"Kopš cilvēce izgudrojusi ratu, visi turpmākie centieni bijuši vērsti uz to, kā to izmantot, lai kustētos ātrāk un nokļūtu tālāk, taču drīz vien pēc izgudrošanas aktuāls kļuva jautājums, kā to darīt droši sev un citiem. Tālab jo īpaši esmu gandarīts par šodien oficiāli nodibināto sadarbību ar LAF – organizāciju, kas apvieno vairāk par 100 autosporta entuziastu organizācijas visā Latvijā, kas noteikti zina un var parādīt arī cietiem, kā kustēties ātrāk, tālāk un darīt to droši – gan tiešā nozīmē, gan arī pārnestā," rezumē VPD vadītājs.

Gunārs Kosojs, LAF viceprezidents: "Valsts Latvijas autosportam ir devusi daudz. Ar valsts atbalstu pie mums var notikt pasaules un Eiropas līmeņa sacensības, kas ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas ekonomikā. Savukārt sadarbība ar VPD ir veids, kādā LAF var dot savu ieguldījumu sabiedrības labklājības veicināšanā – ne tikai palīdzot īstenot piespiedu darbu, bet daudz plašākā mērogā – probācijas klientiem piedāvājot iespēju ieraudzīt iespējas un, iespējams, atrodot sev jaunu hobiju, aizraušanos, aizraujošu laika pavadīšanas veidu, kas ir tik būtiski, uzsākot jaunu dzīves posmu. Šis ir lielisks, reāls sociālās atbildības projekts, kurā LAF var īstenot arī savus mērķus un padarīt savas vērtības izprotamākas visai sabiedrībai. Galvenā no tām ir drošība visos sacensību un auto pasākumos visām iesaistītajām pusēm – skatītājiem, dalībniekiem, tiesnešiem un brīvprātīgajiem."