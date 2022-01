'Latvijas Gada auto 2022' galveno titulu izcīna ar viena punkta pārsvaru

Konkursa "Latvijas Gada auto 2022" galveno titulu sīvā konkurencē ieguvusi jaunā "Opel Mokka" (53 punkti), tikai par vienu punktu pārspējot otrās vietas ieguvēju "Renault Arkana" (52), paziņots ceturtdienas vakarā, 20. janvārī, kultūras centrā "Ulbrokas pērle" notikušajā konkursa noslēguma apbalvošanas ceremonijā, ko vadīja pazīstamais autožurnālists Pauls Timrots un kas tika translēta arī TV un interneta video tiešraidē.

Uzvarētājs tika noskaidrots, 12 biedru žūrijai balsojot par septiņiem finālistiem. Kopumā konkursam šogad bija pieteikti 28 jaunākie auto modeļi, kas pretendēja arī uz tituliem konkursa atsevišķajās nominācijās.

Trešo vietu "Latvijas Gada auto 2022" žūrijas balsojumā ieguva "Cupra Formentor" (48), bet pēc pirmā trijnieka finālisti sarindojās šādā secībā – ceturto vietu ieguva "Škoda Enyaq iV" (46), piekto "Nissan Qashqai" (36), sesto "Hyundai Ioniq5" (35) un septīto "Citroën C4" (30).

"Tik blīvs žūrijas balsojums ir pirmo reizi konkursa vēsturē," norāda "Latvijas Gada auto" organizators Māris Ozoliņš, "tikai viens punkts atdala pirmo vietu no otrās un tikai četri punkti otro vietu no trešās. Tas tiešām ir ļoti blīvi, tomēr analizējot rezultātus padziļinātāk, redzams, ka no 12 žūrijas biedriem "Opel Mokka" saņēma visvairāk maksimālo punktu skaitu, proti, piecas reizes, bet otrās vietas ieguvējs "Renault Arkana" – tikai trīs reizes. Konkurence šogad bija ļoti sīva, apsveicu konkursa uzvarētāju un nomināciju laureātus!"

Laureāti "Latvijas Gada auto 2022" papildu nominācijās:

"Latvijas Gada auto 2022 Inovācijas balva" – "Toyota Mirai";

"Latvijas Gada auto 2022 Modernizācija" – "VW Arteon Shooting Brake";

"Latvijas Gada auto 2022 Dizaina balva" – "Hyundai Ioniq5";

"Latvijas Ģimenes Auto 2022" – "Škoda Kodiaq";

"Latvijas Mazais auto 2022" – "Hyundai i20";

"Latvijas Eko auto 2022" – "Hyundai i20";

"Pilsētas apvidus auto 2022" – "Opel Mokka"

"4x4 Apvidus Auto 2022" – "Jeep Gladiator";

"Latvijas Sportiskākais auto 2022" – "Cupra Formentor";

"Latvijas Premium Auto 2022" – "Audi e-tron GT";

"Latvijas Elektroauto 2022" – "Škoda Enyaq iV";

"Latvijas Gada auto 2022 Tautas simpātija" – "Audi e-tron GT".

Atšķirībā no citām nominācijām, par kurām balso tikai konkursa žūrija, "Tautas simpātijas" nominācijā savu viedokli varēja izteikt ikviens interesents, balsojot klātienē tirdzniecības centrā "Mols" vai interneta vietnē Gadaauto.lv. Pavisam tika saņemti nepilni divi tūkstoši balsu, vislielākās simpātijas piešķirot vairāk nekā 100 tūkstošus eiro vērtajam "Audi e-tron GT" elektromobilim.

Kopumā konkursā bija pieteikti 28 jaunākie auto modeļi. Konkursam varēja pieteikt tikai jaunākos auto modeļus, kas Latvijas tirgū nonākuši pēc 2020. gada 1. oktobra. Finālā iekļuva septiņi pretendenti, kuri saņēma vislielāko žūrijas balsu skaitu pēc "Lielā testa brauciena", kas norisinājās novembra beigās. "Latvijas Gada auto" konkurss šogad notika 24. reizi savā pastāvēšanas vēsturē.

Konkursā "Latvijas Gada auto 2022" bija pieteikti 28 jaunākie automobiļi Latvijā, no kuriem 10 ir bezizmešu automobiļi: "Audi e-tron GT", "Audi Q4 e-tron", "Citroën C3 Aircross", "Citroën C4", "Citroën E-C4", "Citroën E-SpaceTourer", "Cupra Formentor", "Fiat 500e", "Hyundai Bayon", "Hyundai i20", "Hyundai Ioniq5", "Hyundai Santa Fe", "Hyundai Tucson", "Jeep Compass", "Jeep Gladiator", "Mercedes-Benz EQV", piecdurvju "Mini", "Nissan Qashqai", "Opel Mokka", "Peugeot 3008 Hybrid4", "Peugeot 508 PSE", "Renault Arkana", "Seat Arona", "Škoda Enyaq iV", "Škoda Kodiaq", "Toyota Mirai", "Volkswagen Arteon Shooting Brake" un "Volkswagen ID.4".

Atgādinām, ka gadu iepriekš par "Latvijas Gada auto 2021" tika atzīta "Škoda Octavia", savukārt vēl iepriekšējos divos gados – par "Latvijas Gada auto 2020" kļuva "Škoda Kamiq", bet "Latvijas Gada auto 2019" tika atzīts "Renault Clio".