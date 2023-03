"Kia EV6" elektromobilis izskatās pavisam atšķirīgi, salīdzinot ar citiem šā ražotāja automobiļiem – tā dizains un interjera noformējums ir visai savdabīgs un futūristisks. Neraugoties uz to, "EV6" ir plašs un ērts salons, kā arī ietilpīgs bagāžnieks. Arī tehniskajā ziņā "EV6" pēc visiem rādītājiem cenšas izcelties – it īpaši "GT" versijas izpildījumā. Jāpiebilst, ka šis modelis jau paguvis iegūt titulu "Eiropas Gada auto 2022".

Atis Jansons, konkursa " Latvijas Gada auto 2023" žūrijas priekšsēdētājs, autožurnālists: "Ir mums tāda papildu nominācija – "Gada inovācija". Unikāls, agrāk nebijis tehnisks (parasti jau elektroniski digitāls) komforta vai drošības sistēmu papildinājums. Tad, lūk – es šoreiz balsoju par "Kia" atpakaļskata spoguļkamerām. Ne jau tām pakaļējām, kuras nu jau ir gandrīz visiem, bet sānu spoguļos iebūvētām kamerām. Kā tās darbojas? Gribu apdzīt vai nogriezties pa kreisi, ieslēdzu pagrieziena rādītāju un… klasiski man būtu jānovērš arī skats pa kreisi, nedaudz jāpagriež galva, lai iespējamos traucēkļus ieraudzītu. Te – instrumentu panelī iemirdzas prāvs apaļš ekrāns, kurā redzamība pat daudz labāka nekā vecajā, iespējams mazliet netīrajā spogulī. Lieliski! Labajā pagriezienā vinnests vēl lielāks, jo skatu novirzīt te nāktos vēl vairāk."

Raimonds Zandovskis, "Delfi Auto" redaktors: "Tehniskā izpildījuma ziņā "Kia EV6" savā cenas segmentā ir vienkārši pirmšķirīgs. Tam ir 800 voltu arhitektūra, kāda mūsdienās pieejama vien sešciparu skaitļa cenas elektromobiļiem, tostarp nodrošinot īpaši ātru uzlādi, kāda Latvijā pagaidām ir pieejama vien uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmās stacijās. Korejieši elektroauto izstrādē šobrīd noteikti ir priekšā, piemēram, "Volkswagen" koncerna vidējās cenas elektriskajiem spēkratiem.

Braukšanas ziņā "Kia EV6" neliek vilties gan dinamikas, gan vadāmības ziņā. "Gada auto" konkursā mums bija versija ar visu riteņu piedziņu un attiecīgi diviem elektromotoriem. Braucot mierīgi, šis elektromobilis ir ekonomisks, patērējot mazāk enerģijas nekā "VW ID." saimes spēkrati. Tomēr sportiskajā režīmā, īpaši no vietas startējot ar "launch control", atlikušā nobraukuma rezerve visādi citādi precīzajā "ekonometrā" krītas ļoti strauji. Lai arī ar pilnu uzlādi "Kia EV6" ļauj nobraukt vairāk nekā 400 kilometru, žūrijas biedriem atklājot tā sportisko režīmu, tas bija viens no pirmajiem elektromobiļiem, kas bija jālādē atkārtoti. Bet braukšanas prieks ir tā vērts!"

Agris Staņēvičs "Latvijas Autoinženieru asociācijas" valdes loceklis: "Tā kā negaidīju īpašas ekspektācijas, sēžoties testēt "Kia EV6", plusi un mīnusi sarindojās diezgan loģiskā secībā. Vispirms izpētot cenu lapu ar standarta un papildu aprīkojumu, nepatīkami šokēja cena – gandrīz 65 000 eiro. Mēģinot pārvarēt šo šoku, sāku braucienu – vadāmība un piekare patika, jūtams optimāls svara sadalījums starp priekšu un aizmuguri, arī piecsviru piekare uzlabo vadāmību. Salonā pārsteidza salīdzinoši lielais troksnis, acīmredzot salona izolācija nav no tām labākajām. Man personīgi nesaderību radīja milzīgā vidus konsole ar dažām pogām, kas vizuāli nesaplūst ar paneli. Diezgan komplicēta multimediju sistēma, vajadzīga pacietība un laiks. Verdikts – šis laikam nebūs mans sapņu auto."

Ingars Tenis, autožurnālists. "Tas, ar ko šis auto paliek atmiņā, pirmkārt, ir dizains – drosmīgs, uzkrītošs un noteikti ne tāds kā citiem. Jo īpaši futūristiskā aizmugure. Gaitas īpašību ziņā var just, ka "EV6" ir smags auto, bet jaudas resurss to kompensē. Šī auto viena no lielākajām priekšrocībām ir 800V elektrosistēma, kas nodrošina sevišķi ātru uzlādi, turklāt elektrību spēj ne tikai ņemt, bet arī atdot patērētājiem. Kopumā patīk, bet biju gaidījis nedaudz vairāk."

Latvijā "Kia EV6" maksā no 61 490 eiro. Markas dīlera noliktavā šis modelis ir ierobežotā daudzumā, bet, izvēloties auto sev individuāli vēlamajā komplektācijā, "EV6" būs jāgaida astoņus līdz 10 mēnešus.