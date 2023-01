Konkursā "Latvijas Gada auto 2023" piedzīvoti blīvākie rezultāti tā pastāvēšanas vēsturē, kad vienādu punktu skaitu ieguva gan 1. un 2. vieta, gan arī 3. un 4. vieta. Pēc konkursa ir apkopotas žūrijas atsauksmes par TOP-7 automobiļiem. Šoreiz par pirmo trijnieku – "Škoda Fabia", "Volkswagen Taigo" un "Dacia Jogger".

Škoda Fabia

"Latvijas Gada auto 2023" "Škoda Fabia" žūrijai jau salīdzinoši agri iezīmējās kā potenciālais uzvarētājs. Vairāki žūrijas biedri uzsvēra apjomīgo vietas daudzumu automobilī un tuvošanos kompaktklases izmēriem. Žurnāla "Profi" galvenais redaktors Guntars Pulss: ""Škoda Fabia" braukšanas sajūtās ir ļoti pareizs auto, bez liekām izvirtībām dizainā un tehniskos risinājumos. Kvalitatīvi un pārdomāti nostrādāts līdz pat sīkākajām detaļām. Turklāt ikdienas lietošanai pilnīgi pietiekamā izmērā, kurš, starp citu, varētu atbilst vismaz trešā golfa ietilpībai."

Jānis Rapa, "Tet" infrastruktūras atbalsta nodaļas vadītājs uzsvēra "Škoda Fabia" ergonomiku: "Lielisks mazās klases auto, kas ar vienu kāju jau mēģina iekāpt kompaktklasē. Vadītāja sēdeklī ir gana ērti arī gara auguma braucējam, ir komfortabli sēdekļi. Otrajā rindā gan vietas ir ļoti maz, bet, ja bērni vēl mazi, būs OK. Taču "Fabia" ir savai klasei liels bagāžas nodalījums. Informācijas displejs ir labi integrēts panelī, visas vadības pogas viegli un intuitīvi sasniedzamas. Arī pie apdares neatradu kur piesieties, turklāt salonam ir laba skaņas izolācija. Jauda viena litra dzinējam kombinācijā ar DSG kārbu ir pietiekami laba, un 5,2 l/100 km degvielas patēriņš neliek justies apdalītam. Cena gan šim mazajam auto pie labas komplektācijas ir sasniegusi ļoti augstu līmeni. Bet ar šo nepatīkamo faktu "Škoda" nav vienīgā, jo cenu karuselis ir iegriezies visiem auto tirgus dalībniekiem."



Žurnāla "Klubs" auto eksperts Toms Timoško arī cildina ietilpību, bet norāda uz kompromisiem salona apdarē: "Hečbeks izskatās par sevi pārliecinātāks un respektablāks. Subjektīvi vērtējot, jaunā "Fabia" kļuvusi par vienu no izskatīgākajām "Škoda" automašīnām, piemēru ņemot no glaunā "Superb". Pavadot ilgāku laiku hečbeka salonā, ātri vien piemirstas fakts, ka šis ir mazākais klāsta modelis. Par to uzkrītoši neliecina itin nekas. Jau iepriekšējos testos esmu pārliecinājies, ka "Škoda" firmas zīme ir salona ietilpība, un "Fabia" neliek vilties. Salīdzinot ar priekšteci, riteņu bāze pastiepusies par 8 mm, sniedzot papildus brīvo telpu. Braucot četru cilvēku sastāvā, savstarpēji nebūs jāsasitas ar elkoņiem vai ar pakausi jāpārbauda griestu apšuvumu mīkstumu. Pat pasažiera priekšējā sēdekļa atzveltni iespējams nolocīt, pārvadājot garākus priekšmetus vai dodoties atpūtā uz aizmugures sēdekļa. Virs galvām debess jumu var redzēt caur milzīgu panorāmas jumtu. Iespējams, ka, rēķinot uz automašīnas kopējo lielumu, šī attiecīgi varētu būt apjomīgākā stikla virsma, kāda redzēta sērijveida automašīnās.

"Simply clever" risinājumi bagāžas nodalījumu pārvērtuši par zvejas tīklu paradīzi. Šeit iespējams nostiprināt visdažādākās mantas pie sēdekļa, nodalījuma sānos vai pie grīdas un 380 litru ietilpība (par 50l vairāk nekā iepriekš) ir rādītājs, kas "Fabia" izceļ konkurentu vidū. Maksimālā ietilpība ar nolaistām aizmugures atzveltnēm sasniedz 1190 litrus. Vienkāršiem vārdiem sakot, salikt šeit iespējams vairāk nekā sāncenšu modeļos, turklāt viss turēsies savās vietās. Protams, šajā segmentā ir raksturīgi samierināties ar dažiem kompromisiem. Pietiekami kvalitatīva salona apdare mīsies ar skrapšķošām virsmām, ko īpaši var attiecināt uz durvīm un paneļa apakšējo daļu. Neliels, tomēr dažiem tas var izrādīties visai tracinošs sīkums – braucot lietus laikā, būs dzirdama vējstikla slotiņu releja darbība. Ja klusā tikšķoņa krīt uz nerviem, tad ar dažiem atjautīgiem risinājumiem to var novērst, taču ar rūpnīcas iestatījumiem šī releja darbību var dzirdēt arī dažos citos "Škoda" modeļos.

Auto brauc stabili pat uz sniegotām šosejām (izmēģināju ziemā), saglabājot pieaugušā modeļa tēlu. Ja vēlaties nedaudz "pasportot", tad šis ir viens no retajiem auto, kuram pieejama mehāniskā rokasbremze. To, kā izslēgt pretslīdes kontroli, gan neatradām. Tas noderētu, lai ar inerci būtu vieglāk uzbraukt slidenā kalnā.

"Fabia" nekad nav bijusi tiek liela, tehnoloģiski attīstīta, izskatīga un visai loģiski – arī tik dārga.

Pieredze ļauj paveikt lielas lietas. Šim modelim netrūkst īpašību, lai kļūtu par vienu no pircēju iecienītākajām izvēlēm savā klasē. Šis ir auto, ar kuru ir vienkārši sadzīvot."

Volkswagen Taigo

Otrās vietas ieguvējs "VW Taigo" ir jauns modelis Latvijā un Eiropā, tomēr tas jau ilgāku brīdi tiek piedāvāts Dienvidamerikā ar nosaukumu "Nivus". Uz šķietamu jucekli ar VW modeļu nosaukumiem norāda autoinženieris, autosportists, Latvijas autoinženieru asociācijas valdes loceklis Agris Staņevičs: "Šķiet VW vismaz saviem kompaktklases krosoveru klientiem grib fundamentāli sajaukt galvu ar modeļu klāstu – "T-Roc", "T-Cross" un tagad vēl "Taigo"! Patiesībā auto nav ne vainas. VW akurātums interjerā, saprotama multimediju sistēma. bet gribējās blīvāku un klusāku durvju aizvēršanu. Auto brauciena laikā ir paskaļš salonā. Jautājums, vai "Polo" segmenta 1 litra benzīna dzinējam vajadzīgi 18 collu riteņi? Uz to ietaupot, labāk būtu ielikuši hidraulisko motora pārsega pacēlāju."

Plašo modeļu nosaukumu klāstu, kas sākas ar "T" burtu akcentē arī Toms Timoško. Viņš vērš uzmanību izskatīgajai "Taigo" ārienei: "Ja vēl neesat apjukuši plašajā VW SUV klāstā, tad, lūk, jauns pārbaudījums atmiņai. Tāpat kā "Tiguan", "T-Cross", "T-Roc" un "Touareg", arī kupejas krosoveram dots vārds, kas sākas ar skanīgo "T" burtu. "Taigo"! Ejot pa pēdām elegantajam "Arteon", "Touareg" un "Tiguan", Volfsburgas speciālisti sekmīgi salikuši dizaina puzles gabalus, radot krosoveru, uz kuru pat atskatās. Protams, loma ir arī sarkanajam tonim, kas rada papildu uzmanību jaunajam auto.

Būdams salīdzinoši nelielas nišas modelis, tam ir tāls ceļš ejams, lai kļūtu par dižpārdokli, tomēr elegantais izskats nav laupījis tā praktiskumu – tas pilnīgi noteikti palīdzēs iegūt papildu pircēju interesi. Taigo varētu piestāvēt "R" versija, kas pieejama "T-Roc R" krosoverā, tomēr mums būs jāiztiek ar krietni racionālākām modifikācijām. Ikdienas gaitām mazā viena litra dzinēja un automātiskās pārnesumkārbas salikums ir ļoti piemērots. Protams, DSG transmisijai paātrinājuma brīdī ir neliela aizture, tomēr tas ir vienojošs faktors vairumam VW krosoveru. Arī uz ceļa tas demonstrē sakārtotu, sabalansētu un pietiekami komfortablu gaitu, kā VW modeļiem ierasts.

"Taigo" liek atcerēties mūžseno patiesību – stils maksā naudu. Par nedaudz mazāk brīvo telpu un vairāk pievērstu acu skatu, VW var iekasēt nedaudz vairāk naudas. "Taigo" sākuma cena ir 20 930 eiro, bet mūsu testa auto ar "R-Line" pakotni maksā jau virs 30 000 eiro. Salīdzinājumam mazāk ārišķīgais "T-Cross" maksā no 19 755 eiro, bet izmēros lielākais "T-Roc" – 28 360 eiro.

Atkarībā no cenu kategorijas dažādu zīmolu modeļiem ir raksturīgas dažādas negatīvās īpatnības, un VW nav izņēmums. Kādam modelim necila salona apdare, citam nepraktisks skārienpogas uz stūres, bet vēl kādam klimata kontrole, kas tumsā pat neizgaismojas. "Taigo" šajā "laimes ratā" uzgriezis apdari ar cietiem plastmasa paneļiem. Pie tā sākam jau pierast, tomēr ir mazāk prestiži konkurenti, kas šajā lauciņā nodrošina labāku sniegumu.

Jaunais "Taigo" iemieso to īpašību kopumu, ko esam raduši redzēt VW kompaktklases un krosoveru segmenta modeļos. Tātad gan gaišās, gan tumšās puses, tomēr tā pievilcīgais izskats daudziem var nospēlēt izšķirošo lomu. Vai varētu būt, ka "Taigo" ir izskatīgākais savas klases krosovers?"

Dacia Jogger

"Lētākais šī gada konkursa dalībnieks un vienīgais ar manuālo ātrumkārbu – "Dacia Jogger". Bet vai tādēļ sliktākais? Domāju, ka nē - praktiski un funkcionāli ērti lietojams auto, kam ir vairāk plusu nekā mīnusu," stāsta Jānis Bite, "Latvijas valsts meži" saimniecības pārvaldes vadītājs: "Sāksim ar dzinējiem – tiek piedāvāts viena litra dzinējs divos izpildījumos – tikai ar benzīnu vai ar benzīnu un LPG darbināms. Ar gāzi darbināmais būs nedaudz kūtrāks – par kādiem 15% mazāki jaudas un griezes momenta rādītāji, bet kopējā distance ar pilnu uzpildi varētu sasniegt gandrīz 1500 km – līdz Berlīnei mierīgi varam aizbraukt! Bet dzinēja "kūtrumu" nedaudz kompensē cenas starpība. LPG izpildījums ir nedaudz zem 500 EUR lētāks par tīrā benzīna dzinēju. Un ja jau par cenām, no 15 970 līdz 20 150 EUR ar PVN. Tur kur beidzas "Jogger", sākas "VW Taigo"! Mana, latvieša praktiskā, izvēle šķiet būtu par labu pirmajam!

Ražotāja norādītais degvielas patēriņš kombinētā ciklā 5,6 l/100 km nav melots. 30 km garā testa braucienā mans rezultāts bija 4,7 l/100 km. Jā, man jāsāk pārvērtēt sava "aklā" pieķeršanās dīzeļiem.

Instrumentu panelis, vadības sviras, stūresrats, klimata iekārta un vidus displejs – tas viss ir jau labi zināms un apgūts no Latvijā iecienītā "Dacia Duster". Pārsteigums ir elektriskā stāvbremze, bet domāju, ka ar šo risinājumu ir jāsamierinās un tas jāpieņem. Galu galā ekspluatācijas laikā nav bijušas problēmas ar šīm elektriskajām rokasbremzēm.

Lielākais pluss šim automobilim ir aprīkojums ar 7 sēdvietām – ģimenēm ar vairākiem bērniem tā ir nepieciešamība! Un neteikšu, ka šī trešā sēdekļu rinda būtu domāta tikai bērniem. Pats ar savu 190 cm augumu iekārtojos tajā un pat ceļi nespiedās priekšējā atzveltnē. Turklāt paliek vēl arī vieta bagāžai! Iepriecināja arī USB ligzdas novietojums blakus info displejam – būs ērti pieslēgt piemēram videoreģistratoru!"

Sajūsmu par "Dacia Jogger" vienkāršību pauž Jānis Mežulis, "Kate" arhitekts, mēbeļu dizainers: "Uff, tas ir kā svaiga gaisa malks pārpičkātajā un supertehnoloģizētajā auto pasaulē. "Jogger" – vienkārši auto. Auto, par kuru vari samaksāt ar savu uzkrājumu vai vidusmēra pilsonim paceļamu kredītu. Tas liekas vienkāršs, tomēr tajā neatradīsiet podziņas no 90. gadiem, kā to vēl joprojām mēdz praktizēt dažs labs japāņu ražotājs. Arī ārējais dizains ir 100% atbilstošs šodienai. Auto nav arī lielas mugursomas izmērā, bet ietilpībā piekāpjas tikai busiņiem. Gāzes izvēles iespēja, kas sniedz bezuzpildes nobraukumu virs 1000 km, padara to interesantāku taupītājiem un tālākbraucējiem. Nav pat jāizvēlas aprīkotākās versijas ar ekrāniem, jo jau bāzes komplektācijā vari pieslēgt un nostiprināt viduskonsolē savu viedtelefonu ar visām tā priekšrocībām. Un tas nekas, ka durvis aizveras kā moskvičam vai piekare ir ar mazāku energoietiplību, vai ātrumkloķis tevi informē par kārbas leņķi attiecībā pret šasiju. Tu jūti, ka šī mašīna ir patiesa, tā necenšas noslēpt savas nepilnības. Tā ir kā partneris, kas jau pirmajā randiņā pasaka: "jā, es naktīs krācu un gadās arī kāds balodītis, tomēr vari uz mani paļauties, nemēģināšu tevi izputināt"."

Konkursa organizators Māris Ozoliņš: "Jāuzsver, ka par lietotiem auto medijos un internetā ir pieejams daudz viedokļu un vērtējumu, bet par visjaunākajiem modeļiem ir ļoti maz informācijas, un tieši tāpēc konkurss "Latvijas Gada auto" cenšas piedāvāt Latvijas auto ekspertu viedokli."

""Balcia" apdrošināšana kā jaunienācējs tirgū lieliski zina, ko nozīmē izcelties jau esošajā industrijā. To varētu salīdzināt arī ar jaunu auto ienākšanu tirgū, kad jābūt radošam, jāparedz nākotne un jāskrien līdzi laikam. Tāpēc esam patiesi gandarīti būt kopā ar auto industrijas nozīmīgāko konkursu "Latvijas Gada auto". Bija patiess prieks izbaudīt jaunu auto burvību un vērot, uz ko ir gatavi auto grandi, lai vēl vairāk pārsteigtu sabiedrību," saka "Balcia" viceprezidents Reinis Bērzkalns.