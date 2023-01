Latvijas iedzīvotāji uz gājēju pārejām joprojām jūtas nedroši

Kopumā vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju jeb 59% atzīst, ka uz gājēju pārejām jūtas drīzāk nedroši vai pilnībā nedroši. Savukārt tikai 38% no respondentiem diennakts tumšajā laikā jūtas droši uz gājēju pārejām, liecina "Neste Latvija" veiktā aptauja.

Interesanti, ka iedzīvotāji tieši Pierīgā (9%) un Kurzemē (9%) jūtas visnedrošāk, šķērsojot ielu savos ikdienas maršrutos. Kas svarīgi – saskaņā ar aptaujā iegūtajiem datiem drošība uz gājēju pārejām ir vairāk saistīta ar pārvietošanās kultūru un uzmanību, nevis apgaismojuma trūkumu.

"Gada tumšajā laikā justies droši uz ielas kā gājējam, tā transporta vadītājam ir vienlīdz svarīgi. Patīkami ir uzzināt, ka lielākajai daļai no aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem (67%) viņu ikdienas maršrutos gājēju pārejas biežāk ir apgaismotas vai pilnībā apgaismotas. Gājēji Latvijā jūtas pamanāmāki un līdz ar to arī drošāki salīdzinājumā ar autobraucējiem. Tikai 14% gājēju bijuši iesaistīti negadījumos uz gājēju pārejām apgaismojuma trūkuma vai tumsas dēļ, vienlaikus starp autobraucējiem šādi negadījumi ir notikuši divtik biežāk (33%), no kā var secināt, ka tieši diennakts tumšajā periodā labas braukšanas manieres ir jo būtiskākas," uzsver Armands Beiziķis, "Neste Latvija" valdes priekšsēdētājs.

Kaut arī uz gājēju pārejām tikai 14% no gājējiem ir iekļuvuši vai gandrīz iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos, kuros kā galvenais iemesls tiek minēts apgaismojuma trūkums, bet 80% – nav iekļuvuši, diemžēl tieši gados jaunāki respondenti (18-29) un Pierīgas iedzīvotāji (20%) ir starp biežākajiem ceļu satiksmes negadījumu dalībniekiem, kas varētu būt saistīts ar neuzmanību.

Starp visiem aptaujas dalībniekiem 33% autovadītāju ir iekļuvuši vai gandrīz iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos, kā galveno iemeslu minot pietiekama apgaismojuma trūkumu. No šiem respondentiem 40 % bija vīrieši, vairākums vecumā 30-39 gadi un ienākumiem virs 1000 eiro mēnesī.

"Neste" atkārtoti ikvienu ceļu satiksmes dalībnieku aicina pārvietoties pa ceļu apdomīgi, ievērot ceļu satiksmes noteikumus, kā arī cieņpilni izturēties pret citiem satiksmes dalībniekiem.

"Neste Latvija" veica aptauju sadarbībā ar "OMD Latvia" 2022. gada decembrī, aptaujājot 1010 interneta lietotājus no visas Latvijas.