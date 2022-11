Latvijas tirgū ienācis Beļģijas elektroauto ražotājs 'Addax'

Latvijas tirgū ir ienācis Beļģijas elektrisko komercauto ražotājs "Addax Motors". Uzņēmums savā segmentā ražo pirmās komercpakalpojumiem paredzētās elektroautomašīnas, kuras var aprīkot ar dažādām virsbūvēs konfigurācijām, gan specifisku darbu veikšanai, gan preču transportēšanai. Latvijā "Addax" elektroautomašīnas izplatīs labiekārtošanas un uzkopšanas pakalpojumu sniedzējs "Profiks Clean".

"Addax ir radīts dažādu darba uzdevumu veikšanai galvenokārt pilsētās un lielu uzņēmumu teritorijās, neradot piesārņojumu un troksni. Izvēloties atbilstošu virsbūvi, elektromobili var pielāgot darbam, piemēram, apzaļumošanas un uzkopšanas jomā, atkritumu apsaimniekošanai, sūtījumu un preču pārvadāšanai, tāpat arī kā tehnisko un remonta brigāžu darba auto," uzsver "Profiks Clean" pārdošanas vadītājs Ansis Vanags. Loģistikas jomā šis komercauto pilda tā dēvētās "last mile" funkcijas, piemēram, piegādājot preces un sūtījumus uz vecpilsētu vai dzīvojamajiem rajoniem.

"Salīdzinājumā ar citiem elektroauto "Addax" ir vieglāks un spēj pārvadāt vairāk nekā tonnu smagu kravu," skaidro Vanags. "Addax" N1 kategorijas komercauto garums ir 3,6 metri, platums – tikai 1,4 metri, bet pilna masa ir mazāka nekā 3,5 tonnas. Transportlīdzekļa pašmasa ir 886 kg, bet vilkšanas jauda atkarībā no versijas ‒ 565-2000 kg. Pateicoties kompaktajiem izmēriem un mazajam pagrieziena rādiusam (4,5 metri), ar elektroauto ir ērti pārvietoties šaurās ieliņās un parku celiņos, tāpat ražošanas uzņēmumu teritorijās.



Ar divvietīgo kabīni aprīkotais "Addax" no cenas viedokļa ir pielīdzināms lētākajām vieglajām elektriskajām automašīnām. Bāzes modelis maksā 35 100 eiro (bez PVN). Pārvietojoties pilsētas satiksmē, 12 kW elektrodzinējs nodrošina lielisku paātrinājumu. Atkarībā no izvēlētās versijas auto maksimālais ātrums sasniedz 55‒70 km/h, bet nobraukums ar pilnu uzlādi – 87-132 kilometrus.

"Iegādājoties "Addax", nav jāpērk atsevišķa uzlādes stacija. Ar standarta lādētāju tukšu akumulatoru no standarta 16 A kontaktligzdas var uzlādēt 6,5 stundu laikā. Savukārt, izmantojot ātro lādētāju, tam būs nepieciešams uz pusi īsāks laiks, tomēr tiešas nepieciešamības pēc tā nav. Darba dienas beigās pieslēdzot auto pie strāvas tīkla, ar apsildes pārklāju aprīkotais akumulators no rīta būs gatavs darbam pat aukstās ziemās," par vienu no galvenajām Beļģijas elektroauto priekšrocībām stāsta Vanags. Turklāt ar 4G attālināto atbalsta sistēmu ražotājs pastāvīgi seko akumulatora "veselības stāvoklim" un informē klientu par iespējamajām problēmām. Akumulatoram tiek sniegta piecu gadu garantija, bet elektroauto garantijas laiks ir divi gadi.

"Addax" tiek piedāvāts arī versijā ar 50 cm pagarinātu šasiju, divu izmēru atvērtu kravas kasti, pašizgāzēja versijā un ar konteineru, 4‒5 m3 slēgtu preču nodalījumu vai aukstumkameru. Virsbūvi var piemērot klienta vēlmēm un vajadzībām, un tai var uzstādīt, piemēram, pretslīdes materiāla kaisīšanas ierīci. Izstrādes stadijā ir arī ziemas darbiem paredzēta versija ar sniega lāpstu.

"Addax" elektroauto ir veikta Eiropas Savienībā noteiktā ugunsizturības testēšana, kuras gaitā tika pierādīts, ka akumulatori ir sprādziendroši pat ugunsgrēka vai sadursmes gadījumā. Tādējādi auto ir piemērots izmantošanai arī ugunsbīstamās vidēs, piemēram, kokapstrādes un ķīmijas rūpniecības uzņēmumos.

Beļģijas elektroauto ražošanas uzņēmums "Addax Motors" ir dibināts 2016. gadā ar mērķi sniegt uzņēmumiem un pašvaldībām iespēju padarīt savu darbam izmantojamo transportu videi draudzīgāku, kļūstot par paraugu citiem. "Addax Motors" produkcijas izplatītāji un servisa centri darbojas 18 Eiropas valstīs, tostarp arī Latvijā.