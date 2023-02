Leģendārā 'Kobra' atgriežas pie skatītājiem ar jaunu sezonu

No 6. februāra pirmdienas vakaros pie "TV3" skatītājiem ar jaunāko, aizvadītajā gadā iznākušo 27. sezonu atgriežas iemīļotais Vācijas asa sižeta seriāls "Kobra" ar leģendāro Semīru Gerkānu priekšgalā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dzīšanās pakaļ automašīnu zagļiem, narkodīleriem, slepkavām un citiem noziedzniekiem, traucoties pa ātrgaitas šosejām – elpu aizraujoši sprādzieni un drāma, kā arī pamatīgs adrenalīna lādiņš sagaida skatītājus arī šajā sezonā.



Kopš seriāla sensacionālās debijas 1996. gada 12. martā, seriāls piesaistījis miljoniem skatītāju vairāk kā 120 pasaules valstīs. Šo gadu laikā ir radītas vairāk nekā 380 adrenalīna pilnas sērijas 27 sezonu garumā, ir sasisti vairāk nekā 4000 transportlīdzekļu un radīti neskaitāmi sprādzieni. Seriāla formāts gadu gaitā ir pilnveidojies un noslīpēts līdz pilnībai – oriģinālas idejas, aizraujoši sižeti un pārgalvīgi kaskadieru triki ar avārijām, sprādzieniem un ugunsgrēkiem.

Seriāla panākumu pamatā ir Holivudas cienīgie specefekti un vērienīgie kaskadieru triki, kā arī dzirkstošais humors, kas, pastarpināti spraigajai darbībai, starp seriāla varoņiem sprēgā gluži kā dzirksteles no degošajām automašīnām. Lielceļš kļuvis mūsdienu modernās sabiedrības asinsvads, uz tā valda nāvējošs ātrums, pulsē dzīve, bet cilvēku likteņi izšķiras dažu sekunžu laikā! Policijai tas ir nepārtraukts stresa stāvoklis, spriedze un darbs virsstundās. Tieši šī ir seriāla "Kobra" panākumu atslēga – aizraujoši kriminālnoziegumi, simpātiska komanda un, protams, pārsteidzošas un grandiozas piedzīvojumu ainas.

Interesantākie fakti par seriālu

Dārgākā mašīna, kas jebkad ripojusi pa seriāla automaģistrāli, ir "Maybach Exelero", ko varēja redzēt seriāla 10. sezonā. Auto izgatavots pēc īpaša riepu ražotāja "Fulda" pasūtījuma un spēj sasniegt 350 km/h lielu ātrumu. Taču šis auto nav lēts, tā cena izgatavošanas brīdī bija 8 miljoni eiro un tas nedrīkstēja iegūt ne mazāko skrambiņu filmēšanas laikā. Tādi luksusa auto kā "Lamborghini Gallardo", "Maserati GT", "Porsche Panamera" un "Audi R8", kā arī tāds retums kā "Porsche 917" un "Ford GT40" seriālā parādījušies diezgan regulāri.

Spraigā seriāla sirds ir komisārs Semīrs Gerkāns, ko tēlo aktieris Erdogans Atalajs. Viņš, starp citu, ir vienīgais seriāla aktieris, kas bez pārtraukumiem un izņēmumiem spēlējis visus 26 gadus. Viņa pārinieki, kopumā deviņi, nākuši un gājuši (arī bojā), bet Semīrs paliek. Pat aktiera bērni jau ir filmējušies seriālā. Interesanti, ka visu šo gadu laikā otrpus kamerai atradušies vairāk kā 40 režisori.

Vidējās vienas sērijas ražošanas izmaksas ir aptuveni 750 tūkstošu līdz 1 miljona eiro robežās. Vienas sērijas nofilmēšanai nepieciešamas 2 līdz 3 nedēļas laika. Savukārt 16. sezonā, kas klajā nāca 2012. gada pavasarī, "Kobras" komanda jau atkal pārspēja pati sevi – sērija "Virsskaņa" kļuva par pašu dārgāko sēriju visā seriāla vēsturē. Sērijas darbība norisinājās gaisa spēku bāzē un seriāla veidotājiem bija nepieciešama Vācijas Bruņoto spēku palīdzība "Eurofighter" iznīcinātāja izmantošanā Rostokā. Lai milzeni nogādātu uz autobāņa, bija nepieciešama īpaša transportēšanas sistēma, kas sastāvēja no četrām kravas mašīnām.

Triki neaprobežojas ar automašīnām – tos izpilda arī ar kvadracikliem, motocikliem, ūdensslēpēm, jahtām un helikopteriem. Ne ūdenī, ne uz zemes, ne gaisā nav vietas, kur zagļi, slepkavas vai šantāžisti varētu aizbēgt no "Kobras" varoņiem. Ne velti, jo triks, kurā Kriss Riters karājas pie helikoptera kājām gaisā, lai izglābtu Semīru no laivas (turklāt abi aktieri šai ainā atteikušies no dublieriem), 2007. gadā Holivudā izpelnījies "Taurus World Stunt Award" godalgu.

Vienas "Kobra" sezonas filmēšanā tiek iztērēti apmēram simts tūkstoši tukšu patronu un nodeldēts ap četrsimt riepām. Kaskadieru komandai vajag arī aptuveni trīsdesmit tonnas tērauda īpašu konstrukciju celtniecībai.