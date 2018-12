Leģendārā 'TopGear' trijotne Klārksons, Hamonds un Mejs liek punktu 17 gadu kopīgajai ērai

Britu raidsabiedrības BBC pasaulē populārā automobiļu raidījuma "TopGear" ("Gāzi grīdā!") vadītāju trijotne Džeremijs Klārksons, Ričards Hamonds un Džeimss Mejs, kas pēdējos pāris gadus video tiešsaistes servisā "Amazon Prime" veido "The Grand Tour" raidījumu, paziņojuši par 17 gadu kopīgās ēras beigām – studijā bāzētos autošovus vairs nefilmēs, bet koncentrēsies tikai uz speciālizlaidumu veidošanu.

Skatītāju auditorijas emocionālā uzrunā, filmējot "The Grand Tour" trešās sezonas pēdējo raidījumu, Klārksons esot paziņojis, ka "tās ir ēras beigas" un ka "ir tikai noteikts reižu skaits, cik viens cilvēks var noskatīties, kā BMW brauc pa trasi", vēsta britu izdevums "The Sunday Times".

Studijā bāzēto auto šovu vietā leģendārā trijotne koncentrēsies uz lielbudžeta speciālizlaidumu filmēšanu. Kā savā "Twitter" profilā precizējis Klārksons, tad jau šobrīd esot noslēgts līgums ar "Amazon" par tādu veidošanu uz vismaz vienu sezonu. Kā noskaidrojis izdevums "The Sun", šī viena sezona būs divi gadi ar četriem speciālizlaidumiem gadā.

Can we just be clear on this. The Grand Tour goes on. Amazon has commissioned another series of nothing but road trip specials.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) December 14, 2018