'Lexus' radījis ideju sēriju ar Mēness transportlīdzekļiem

Pirms pieciem gadiem pirmo reizi kosmosā tika nosūtīts pirmais automobilis, tomēr tā nav vienīgā reize, kad kāds automobiļu zīmols apsver iespējas, kas paveras ārpus mūsu planētas. Nesen "Lexus" radīja Mēness transportlīdzekļu ideju sēriju, no kurām visdaudzsološākā bija "Zero Gravity" – motocikla stila mašīna, kas varētu traukties virs Mēness virsmas ar ātrumu 500 km/h.

"Zero Gravity" ir "Lexus", kuram nav līdzīgu. Lai gan tas nav rūpniecisks modelis (vēl nav), tomēr "Lexus" Eiropas modernā dizaina studijas darba grupa ir ietērpusi to satriecošā veidolā. Tas piedāvā ātrumu, saviļņojumu, nākotnes tehnoloģijas un, protams, visunikālāko "Lexus" dizainu.

"Zero Gravity" sākotnējā ideja tika izvēlēta kā labākā no vairākām koncepcijām, un to izvirzīja labākie starptautiskie dizaineri un arhitekti, kas darbojas ārpus autobūves nozares. Viņu darbs, kurā ieguldīta krietna daļa iztēles, koncentrējas gan uz braukšanas prieku, ko garantē zemais Mēness gravitācijas spēks, gan uz praktisko nepieciešamību nokļūt pāri skarbajai un nelīdzenajai ainavai no punkta A līdz punktam B.

"Mēness projekts nāca tieši laikā, kad jau bijām pusceļā, izstrādājot "LF-30" konceptauto. Tas komandai deva iespēju realizēt arvien jaunus sapņus un Mēness transportlīdzekļa risinājumiem piemērot dažus aspektus no "LF-30" dizaina valodas," stāstīja dizaina centra prezidents Īans Kartabiāno.

Dizaineri atsaucās starptautiskā mākslas un dizaina žurnāla "Document Journal" aicinājumam iesniegt idejas par to, kā varētu izskatīties nākotnes Mēness pasaule. Septiņas idejas tika atlasītas tālākai izstrādei un iekļautas žurnāla Mēness dizaina portfelī.