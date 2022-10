'Lexus' trešo gadu pēc kārtas uzvar 'What Car?' uzticamības aptaujā

"Lexus" marka jau trešo gadu pēc kārtas Apvienotajā Karalistē ieguvusi augstāko vietu ikgadējā "What Car?" uzticamības aptaujā.

"What Car?" ir galvenais patērētāju ceļvedis un auto iegādes platforma Apvienotajā Karalistē. Paziņojot aptaujas rezultātus, "What Car?" uzsvēra, ka "visā "Lexus" klāstā nav neviena neuzticama modeļa".

Aptaujā piedalījās gandrīz 25 000 Apvienotās Karalistes iedzīvotāju, kuriem pieder automašīna, kas ir ne vecāka par pieciem gadiem. Tajā tika noskaidrots, vai auto lietošanas laikā viņi ir saskārušies ar jelkādiem mašīnas defektiem un, ja jā, tad cik ilgs laiks bijis nepieciešams to novēršanai un cik tas izmaksājis. 32 zīmolu vidū par uzticamāko atkal kļuva "Lexus", kas saņēma 98,4 procentu novērtējumu. Tuvākais "Lexus" tuvākais sāncensis aptaujas rezultātos bija radniecīgais zīmols "Toyota".

Visu aptaujā iekļauto "Lexus" modeļu rezultāts bija 96 procenti vai augstāks, turklāt četri no tiem iekļuva savas klases labāko trijniekā. Ar rezultātu 99,3% par visuzticamāko ģimenes auto atzīts "CT 200h", kas kopvērtējumā ieguva sesto augstāko rezultātu. Modelis "UX 250h" ar rezultātu 99% ieņem 10. vietu kopvērtējumā un 3. vietu mazo SUV klasē, savukārt "IS" izrādījās visuzticamākais vidējās klases "premium" segmentā. Tā uzticamības novērtējums – 98,3 procenti. Savukārt pirmās paaudzes "NX" "What Car?" uzticamības aptaujā tika raksturots kā "praktiski ložu necaurlaidīgs".

Savukārt tehniski uzticamāko marku trešajā un ceturtajā vietā ir divas automobiļu markas ar vienādu rezultātu (97,0%) – "Mini" un "Mitsubishi". Līdzīgi piekto un sesto vietu dala "Hyundai" un "Suzuki" (95,8%). Bet uzticamāko auto marku desmitnieku noslēdz "Kia" (95,5%), "Mazda" (95,2%), MG (95,0%) un "Dacia" (94,4%).

Kopumā "What Car?" tehniski uzticamāko auto marku sarakstā ir 32 zīmoli, no kuriem pēdējās trijās vietās ir "Fiat" (86,4%), "Land Rover" (81,4%) un "Jeep" (77,0%).