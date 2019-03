Līdz 30. aprīlim bez maksas varēs nodot vecās auto riepas

Jau otro gadu pēc kārtas norisinās dabai draudzīga akcija "Dod riepām otru dzīvi!". Tās laikā no 28. marta līdz 30. aprīlim iedzīvotājiem būs iespēja nodot nolietotās riepas gan to maiņas servisos, gan šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Latvijas Zaļā fonda aktivitātes būs arī daļa no šī gada Lielās talkas.

Pēdējo mēnešu laikā daudz tiek runāts par vēsturiskiem riepu savācējiem, kas gadiem tās nav nodevuši pārstrādei, un kuras joprojām rada kaitējumu videi. Sākoties pavasarim, daudz vairāk arī dzirdams par gadījumiem, kad iedzīvotāji nevajadzīgās riepas izvēlas izmest grāvī vai mežā nevis legāli utilizēt, sūdzoties, ka gan riepu servisi, gan laukumi par veco riepu pieņemšanu prasa samaksu.

Ticot, ka pārmaiņas kļūt atbildīgākiem notiek lēnām, bet pamatīgi, Latvijas Zaļais fonds kopā ar atbildīgiem servisiem un šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem jau otro gadu pēc kārtas rīko akciju "Dod riepām otru dzīvi!". Pagājušogad šīs akcijas rezultātā pārstrādei tika nodotas vairāk nekā 2000 tonnu nolietotu riepu.

"Latvijā jau šobrīd ir uzkrāts vairāk nekā 40 tūkstoši tonnu nolietotu riepu, ikviens no mums ir atbildīgs, lai šis skaitlis nevis augtu, bet samazinātos. Ja pie ziemas riepu maiņas, nododam vecās riepas servisos, realizējam principu – "nauda seko riepai", savukārt, lai iztīrītu garāžas, šķūnīšus un noliktavas no nolietotajām riepām, risinājums ir riepas nodot šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Protams, riepu aprites sistēma Latvijā joprojām nav pilnībā sakārtota, tomēr esam uz pareizā ceļa – strādājam pie tā, lai riepu aprites ekonomika tiktu iedarbināta – gan servisi, gan šķiroto atkritumu savākšanas laukumi būtu motivēti pieņemt nolietotās riepas, bet pats galvenais – organizējam to tālāku savākšanu un nogādāšanu pārstrādei," pauž Latvijas Zaļā fonda izpilddirektore Solveiga Grīsle.

Šopavasar akciju norisināsies trīs posmos. Veselu mēnesi – no 28. marta līdz 30. aprīlim – aktīvajā riepu maiņas sezonā nolietotās riepas ir iespējams bez maksas atstāt konkrētos riepu maiņas servisos. Divas nedēļas – no 15. līdz 30. aprīlim – četras nolietotās riepas ikviena privātpersona varēs bez maksas nodot konkrētos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos. Savukārt 27. aprīlī, kļūstot par daļu no Lielās talkas, privātpersonas četras nolietotās riepas varēs nodot konkrētos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, vai līdz ar Lielās talkas aktivitātēm sakopt vidi, savācot ļaunprātīgi dabā izmestās riepas.

Latvijas Zaļais fonds parūpēšoties, lai savāktās riepas tiktu savlaicīgi un atbildīgi pārstrādātas. No pārstrādātajām riepām var radīt segumus bērnu un sporta laukumiem, ilgāk lietojamus ceļus un izturīgākas būves.