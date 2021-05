Lielākā daļa šogad reģistrēto lietoto auto bija 11 līdz 29 gadus veci

No šā gada pirmajos četros mēnešos kopumā 14 009 Latvijā reģistrētajām lietotajām automašīnām 59,5% jeb 8387 spēkrati bija bija 11 līdz 29 gadus veci, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.

Savukārt 16,5% jeb 2323 auto bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 13% jeb 1843 spēkrati bija vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,1% jeb 1310 spēkrati – vecumā no viena līdz četriem gadiem; 0,5% jeb 99 spēkrati – vecumā virs 30 gadiem; bet vismazāk – 0,3% no kopējās tirgus daļas jeb 47 spēkrati bija vecumā zem viena gada.

Tostarp aprīlī no kopumā reģistrētajām 4553 automašīnām 60,5% jeb 2754 spēkrati bija no 11 līdz 29 gadiem veci, 16,6% jeb 754 automašīnas bija vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem, 12,1% jeb 553 spēkrati – vecumā no pieciem līdz septiņiem gadiem, 9,6% jeb 438 spēkrati – vecumā no viena līdz četriem gadiem; 28 spēkrati – vecumā līdz vienam gadam, bet 26 spēkrati – vecumā virs 30 gadiem.

Jau vēstīts, ka šogad pirmajos četros mēnešos Latvijā reģistrētas 14 009 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 14,8% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Tostarp 2021. gada aprīlī reģistrētas 4553 vieglās automašīnas, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā 2020. gada aprīlī.

Arī lietotu vieglo pasažieru automobiļu reģistrācija šogad pirmajos četros mēnešos palielinājusies par 14,8% – līdz 13 085 vienībām, savukārt lietotu vieglā komerctransporta reģistrācija palielinājusies par 14,5% un veidoja 924 spēkratus.