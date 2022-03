Lietota auto garantijas 'sarkanie karogi' – kā neiekrist negodīgu pārdevēju slazdā

Privātās automašīnas iegāde Latvijā pieskaitāma pie ilgtermiņa pirkumiem, kam lielākā daļa cilvēku ņem aizdevumu vai tērē savus iekrājumus. Automašīnas arī pie mums tiek mainītas vidēji ik pēc trīs līdz pieciem gadiem, tātad vienam transportlīdzeklim salīdzinoši īsā periodā var vairākas reizes mainīties īpašnieki. Neviens nevēlas investēt precē, kas neatbilst ekspektācijām vai pārdošanas brīdī sniegtajai informācijai. Kāds ir pircēju tiesības, ja tiek pirkts jau lietots auto?

Baltijā gandrīz pusei auto pircēju nav svarīgi, no kā viņi iegādājas auto – no uzņēmuma vai fiziskas personas, liecina "Longo Group" veiktā Baltijas autovadītāju aptauja. Latvijā un Lietuvā tie ir 47%, bet Igaunijā 38% no aptaujātajiem. Mūsu ziemeļu kaimiņvalstī, salīdzinot ar 2020. gadu, cilvēku skaits ar šādu viedokli nav mainījies, Lietuvā ir nedaudz samazinājies un Latvijā – palielinājies.

Lietuvā un Latvijā autovadītāji līdzīgi dod priekšroku pārdevējam-privātpersonai (attiecīgi 25% vai 24%) un pārdevējam-uzņēmumam (abās valstīs 29%). Savukārt Igaunijas iedzīvotāji atšķiras ar izteiktāku uzticēšanos juridiskajām personām, jo 46% no aptaujas dalībniekiem ir būtiski, ka auto viņi pērk tieši no uzņēmuma.

Juridiskās nianses

Iegādājoties personīgo auto, ikvienam pircējam ir tiesības saņemt garantiju – Latvijas likumdošanā tā definētas papildu saistības, ko uzņemas pārdevējs, ražotājs vai pakalpojuma sniedzējs. Ja pārdevējs ir privātpersona, pircējs savas tiesības var risināt caur Patērētāju tiesību centru un ļoti vēlams, ka tiek noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums. Pircēja tiesības aizsargā Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Vienīgi strīdus gadījumā risinājumu var nākties gaidīt ilgāk nekā tas būtu saistībā pārdevēju - juridisku personu.

Savukārt iegādājoties transportlīdzekli no auto tirgotāja tā oficiāli reģistrētā tirdzniecības vietā, pircējam pienākas juridiskās personas izsniegta garantija. Lietota auto garantija, ko nodrošina uzņēmums, var atšķirties atšķirībā no tā, kādas konkrētās papildu saistības pārdevējs ir definējis. Lietoti auto vairs nav pilnīgi jauni un neizmantoti, nolietojums var ietekmēt to darbību. Bieži vien garantija tiek saistīta ar nobraukto kilometru skaitu vai auto lietošanas ilgumu kopš iegādes brīža.

Latvijas likumdošanā noteikts, ka pircējs garantijas pieteikumu var iesniegt pārdevējam divu gadu laikā no iegādes brīža, ja ir atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Savukārt par preces iegādes dienu ir uzskatāma diena, kad pārdevējs nodevis un pircējs pieņēmis attiecīgo preci, tātad abu pušu parakstītam pieņemšanas nodošanas aktam ir nozīmīga loma.

Auto garantijas "sarkanie karogi"

Katram auto pircējam vajadzētu pievērstu īpašu uzmanību garantijas formātam. Nereti lietoto auto pircēji pavirši rūpējas par savām tiesībām saņemt uzticamu pakalpojumu un kvalitatīvu preci.

Garantija ir spēkā esoša tikai tad, ja tā ir rakstiskā veidā. Mutiska vienošanās vai solījums nav garantija, tā nedod pircējam nekādas tiesības strīdu gadījumā. Tāpat garantija nav saistoša bez norādīta pārdevēja – uzņēmuma nosaukuma, adreses un citiem oficiālajiem rekvizītiem.

Jābūt norādītam termiņam, cik ilgi garantija ir derīga. Tam jābūt nepārprotamam un atbilstošam tirgū vispārpieņemtajam, piemēram, garantija nav attiecināma tikai līdz pārdevēja teritorijas robežām, bet izbraucot no tās tā beidzas.

Ja nav skaidri definēts veids, kā un kam iespējams pieteikt garantijas atlīdzību, pircējs nav informēts par uzņēmuma noteikumiem un var zaudēt savas tiesības laicīgi iesniegt pieteikumu neatbilstoša formāta dēļ.

Garantijā jābūt iekļautam aprakstam, uz kurām transportlīdzekļa daļām tā attiecas. Lietotu auto gadījumā tas parasti ir saistīts ar ritošo daļu, motoru un pārnesumkārbu. Garantija parasti nav attiecināma uz visām auto detaļām. Pircējus aicina iepazīties ar to, kas ir garantijas priekšmets, kā arī pirms pirkšanas prasīt no pārdevēja detalizētu un visaptverošu informāciju par tā brīža automašīnas stāvokli.

Garantijai jābūt kopā ar pavadošajiem auto dokumentiem, tas ir – līgums ar pārdevēju vai īpašnieku, pieņemšanas – nodošanas aktam, maksājumu apliecinošam dokumentam utt. Vēršam uzmanību, ka avansa maksājums par auto nav pierasta prakse un to noteikti nevajadzētu dot skaidrā naudā. Latvijas likumdošana arī nosaka, ka

Uzņēmumam, kas iesniedz garantiju, būtu labi būt ar labu reputāciju, tirgū strādājošam pietiekami ilgi, lai būtu vērā ņemams apjoms ar apmierinātiem klientiem. Tas mazina risku, ka pārdevējs drīz pēc auto iegādes pazūd, maina nosaukumu, tādējādi izvairoties no potenciālo saistību izpildes.

Garantija var iekļaut arī pēcpārdošanas pakalpojumus, bet tie nav obligāti.

Pārbaudi auto pirms pirkšanas

Ikvienam pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas informāciju par dažādiem Latvijā jau reģistrētiem auto, tostarp negadījumiem, tehniskās apskates datiem utt., piemēram, CSDD vai LTAB datubāzēs.

Latvijā jau kādu laiku ir pieejama informācija arī par citās Eiropas valstīs reģistrētiem auto, piemēram, Nīderlandē, Dānijā, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā utt. Šī oficiālā informācija apkopotā veidā arī ir pieejama CSDD mājaslapā.

Viens no svarīgākajiem pārbaudes elementiem ir unikālais auto VIN numurs jeb 17 simbolu kombinācija. Tā satur informāciju par automašīnas ražotāju, virsbūves veidu, durvju skaitu, noteiktu modeļa versiju, aprīkojuma elementiem, ražošanas gadu utt.

"Longo" atgādina, ka pareizi noformēta oficiāla garantija ir efektīvākais un primārais veids, kā arī lietoto auto pircējiem parūpēties par savām tiesībām.