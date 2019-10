Lietuvā ieviesīs nodokli līdz pat 1280 eiro automašīnu radītajiem izmešiem

Lietuvas valdība trešdien atbalstīja likumprojektu, kas paredz ieviest nodokli automobiļu radītajiem izmešiem.

Atkarībā no radītā izmešu daudzuma, reģistrējot automobili, no nākamā būs jāmaksā no dažu desmitu eiro līdz 1280 eiro liels nodoklis.

Vides ministrs Ķēstutis Mažeika norādīja, ka nodoklis tiks ieviests, lai mainītu valsts autoparka struktūru un mudinātu cilvēkus iegādāties tādas automašīnas, kas mazāk kaitē videi.

"Mūsu autoparks ir vecs un izmešu rādītāji ir augsti tāpēc, ka nav šāda nodokļa," sacīja Mažeika.

Likumprojekts tiks iesniegts izskatīšanai Seimā.