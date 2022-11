Lietuvā par 'Gada auto 2023' kļuvis 'Citroen'

Konkursā "Lietuvas Gada auto", kas kaimiņvalstī tiek rīkots jau 26 gadus un tradicionāli norisinās novembrī, pēc 27 titula pretendentu izvētīšanas žūrija ne vien izvēlējās septiņus finālistus, bet ieviesa arī desmit papildu nominācijas, kas ļāva izcelt atsevišķu modeļu būtiskākās priekšrocības.

Tā žūrijas biedri atsevišķi noteica sportiskāko auto, labāko dizainu, labāko ergonomiku, labāko biznesa klasē, gada 4x4, drošāko spēkratu, piemērotāko ģimenēm, piemērotāko uzņēmumiem, labāko elektro segmentā un modeli ar vismodernākajām inovācijām.

Galā pasākumā 25. novembrī tika atklāti žūrijas balsojuma rezultāti un paziņots, ka par Lietuvas 2023. gada auto kļuvis "Citroën C5 X" (49 punkti), par vienu punktu pārspējot otrās vietas ieguvēju "Renault Megane E-Tech" elektromobili (48). Fināla balsojuma trijnieku noslēdz "Toyota Corolla Cross" (37), kam tālāk sekoja "Honda Civic Hybrid" (37), "Peugeot 308" (35), "Lexus NX" (27) un "Mercedes EQS" (17).



Kategorijas "Gada inovācija" finālā iekļuva trīs pretendenti: "Mercedes-AMG EQE", "Renault Megane E-Tech" un galvenā titula ieguvējs "Citroën C5 X". "Mercedes-AMG" un "Renault" modeļi izcēlās ar pārliecinošāko progresu tieši elektrotransporta risinājumos, savukārt jaunais "Citroën" flagmanis tiesnešu uzmanību piesaistīja ar markas tradīciju turpināšanu – zīmola inženieri ir izveidojuši progresīvu un komfortablu balstiekārtu.

""Citroën" ir slavens ar savām balstiekārtām un to risinājumiem jau kopš 1922. gada, kad Andrē Sitroena konstruētais spēkrats kļuva par pirmo auto, kas šķērsojis Sahāru. 2022. gadā par galveno iemeslu, kāpēc "C5 X" iekļuva "Gada inovācijas" trijniekā, ir tieši amortizatori. Pārsteidzošs komforts parasti ir raksturīgs grezniem un dārgiem automobiļiem, bet "Citroën" ērtu, komfortablu braukšanu joprojām piedāvā par pieņemamu cenu," skaidro konkursa žūrijas biedre Egle Girdenīte.

Franču ražotāja jaunās paaudzes balstiekārtas noslēpums meklējams progresīvajos hidrauliskajos amortizatoros – papildu vārsti ļauj mainīt amortizācijas efektu atkarībā no riteņa gājiena fāzes. "Tas šķiet gluži neticami, ka pasīvā balstiekārta var būt tik ērta un tajā pašā laikā neļauj mašīnai peldēt līkumos," saka cits tiesnesis – Justs Lengvins.

Runājot par "Citroën C5 X" panākumiem, Justs Lengvins izceļ ne vien inovatīvo balstiekārtu, bet arī modeļa komforta un cenas attiecību. Visos zīmola modeļos izmantotā "Advanced Comfort" programma visspilgtāk izpaužas tieši flagmanī. Piemēram, pēc šīs programmas radītie sēdekļi izceļas ar īpašu polsterējumu. Stingrs putu pildījums stabilizē braucēja pozu un efektīvi absorbē ceļa virsmas radītās vibrācijas. Savukārt papildu slānis no mīkstāka putu materiāla, kura biezums ir no diviem līdz 15 milimetriem, uzlabo ķermeniskās sajūtas un sniedz papildu atbalstu.

"Iekāpjot mašīnā, es parasti precīzi zinu, ko gaidīt konkrētajā cenu segmentā, taču "C5 X" mani krietni pārsteidza. Un pārsteidza tieši ar to, ka pārspēja manas cerības. Dažā aspektā tā gaitas komfortu gribas pat salīdzināt ar "Mercedes-Benz" S-klasi. Jāuzslavē arī komfortablie mīkstie sēdekļi un labā skaņas izolācija, ko nodrošina dubultais stiklojums," iespaidos dalās Justs Lengvins.

Vairumam autopircēju, izvēloties piemērotāko modeli, īpaši svarīga ir drošība, komforts, ekonomiskums, telpa, kā arī cenas un kvalitātes attiecība. Cilvēki vienmēr vēlas ietaupīt naudu, un jauna braucamā iegāde nav izņēmums.

"Konkursam pieteiktā "C5 X" cena ir 40 tūkstoši eiro, un par šo summu tas piedāvā gan modernas braukšanas palīgsistēmas, gan lielisku ergonomiku. Dažos automobiļos mugura nogurst pat īsos braucienos, bet "C5 X" sēdekļi ir ārkārtīgi ērti gan priekšā, gan aizmugurē, un pat tad, ja iekšā sēž četri pieaugušie, vietas pietiek visiem," saka Egle Girdenīte.

Abi eksperti ir vienisprātis, ka izredzes nokļūt finālā vai uzvarēt jaunajās nominācijās nosaka, no viena puses, stingrais tiesnešu vērtējums, no otras – auto aprīkojums, ko ražotāji nodrošina par tirgus pirktspējai atbilstošu cenu. Šādas vērtēšanas priekšā bija spiests piekāpties ne viens vien luksusa modelis, savukārt dāsnākie zīmoli ieguva jūtamu pārsvaru. "Vienam no titula pretendentiem, kura cena nedaudz pārsniedz 80 tūkstošus eiro, nav ne tikai apsildāma vējstikla, bet arī apsildāmu sēdekļu. Šādi piemēri liek rūpīgāk izvērtēt, ko tieši pircējs saņem par prasīto naudas summu," norāda Egle Girdenīte.

Savukārt, kā piebilst Justs Lengvins, viņu iepriecina arī tas, ka franču ražotājs nepiedāvā kārtējo krosoveru, bet iet savu ceļu un iedzīvina oriģinālu vīziju. "Šo auto es nekādi nevaru saukt par krosoveru. Tas ir kupejas, hečbeka un universāļa apvienojums, un šī kombinācija rada patīkamu vizuālo tēlu. Žēl tikai, ka modelim ir paskopa krāsu palete. Un, protams, man jāatgriežas pie cenas. Es zinu, ko gaidīt šajā cenu segmentā, taču daudzējādā ziņā šķiet, ka šis modelis dod vairāk. Salonā ir vairāk kvalitatīvu materiālu, atjauninātā multivides sistēma darbojas ļoti raiti un diezgan intuitīvi, un dizaina ziņā "C5 X" atkal šķiet īstens "Citroën" – neparasts un spilgts," rezumē eksperts.

Atgādinām, ka pērn par "Lietuvas Gada auto 2022" tika atzīta "Mercedes-Benz" jaunā C-klase.

Savukārt analoģiskā konkursā Latvijā "Gada auto 2023" galvenā titula ieguvējs un uzvarētāji atsevišķajās nominācijās tiks paziņoti 8. decembrī.