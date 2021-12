Lukašenko savu vācu 'Maybach' limuzīnu mainīs pret krievu 'Aurus'

Baltkrievijas autoritārais līderis Aleksandrs Lukašenko, kura vadītajai valstij starptautiskā sabiedrība noteikusi dažādas sankcijas saistībā ar migrantu krīzi pie Eiropas Savienības robežas, cita starpā nolēmis ieviest savu personīgo "atbildes sankciju" Rietumiem – Vācijā ražoto "Mercedes-Maybach" limuzīnu prezidenta autoparkā nomainīt ar Krievijā ražoto "Aurus", kādu izmanto arī Vladimirs Putins.

Krievijā ražoto "Aurus" limuzīnu Baltkrievija pirks kredītā, naudu aizņemoties kādā no Krievijas bankām, vēsta "Eho Moskvi".

Pagaidām nav zināms, vai Lukašenko izvēlēsies "Aurus" bruņoto versiju "L700", kādu izmanto arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, vai šī limuzīna standarta versiju "S600". Cenas starpība tiem ir diezgan liela: "Aurus S600" sedans maksā 24 miljonus Krievijas rubļu (288 tūkstoši eiro), bet bruņotais limuzīns "L700" – no 107 miljoniem rubļu (1,28 miljoni eiro).

Neatkarīgi no izvēlētā "Aurus" modeļa tas tiek komplektēts ar 4,4 litru V8 turbopūtes benzīna dzinēju, kas apvienojumā ar elektromotoru hibrīda sistēmā kopumā attīsta 600 zirgspēku jaudu un 880 ņūtonmetru griezes momentu. Transmisija – pilnpiedziņas ar Krievijas uzņēmuma "Kate" izstrādāto deviņpakāpju "automātu".

Šobrīd Lukašenko pārvietojas ar bruņotu Vācijā ražoto limuzīnu "Mercedes-Maybach Pullman Guard", kas prezidenta autoparkā nonāca 2019. gadā. Tas ir viens no visdārgākajiem reprezentatīvajiem automobiļiem pasaulē, tā drošība atbilst VR9 standartam – automobiļa virsbūves paneļi un logu stikli spēj izturēt šāvienus pat no ložmetēja. Šāds vācu bruņu limuzīns maksā no diviem miljoniem eiro.

Lukašenko limuzīnu eskortā pavada septiņi 435 ZS jaudīgi "Mercedes-AMG GLE 53" sportiskie apvidnieki.

Atgādinām, ka krievu luksusa markas "Aurus" automobiļi radīti valdības finansētā projekta "Kortežs" ietvaros. Pašlaik ar šo marku ir radīts limuzīns, tostarp Krievijas prezidentam un premjeram, kā arī parādes kabriolets, kas debitēja 2019. gada 9. maijā, un mikroautobuss "Arsenal". Gaidāms, ka drīzumā "Aurus" piedāvājumu papildinās apvidus automobilis "Komendant".