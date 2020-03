Luksofors auto panelī: kad signāllampiņas brīdina, ka tālāk braukt nedrīkst

Nekrītiet panikā, ja ne pārāk labi orientējaties savas automašīnas paneļa signāllampiņu pasaulē – jūs nebūt neesat vienīgie! Ko darīt, ja iededzies iepriekš neredzēts brīdinājums, bet blakus nav neviena, kam lūgt padomu, stāsta "Mercedes-Benz" un "Daimler Truck" ģenerālpārstāvja Latvijā SIA "Domenikss" produktu un CRM speciālists jeb "Mercedes-Benz" vēstnesis Jānis Dambītis.

Uz katras automašīnas paneļa ir vairāk nekā 60 dažādu signāllampiņu. Atkarībā no ražotāja, zīmola un izlaiduma gada to dizains var atšķirties, varbūt nedaudz variē lampiņu skaits – augstākas klases un labāk aprīkotam auto to būs vairāk, bet šo signāllampiņu funkcijas visām automašīnām ir vienādas.

Dambītis iesaka paturēt prātā ērtu "špikeri" – singāllampiņas uz auto paneļa ir kā luksofors uz ielas. Zaļā gaisma liecina, ka viss kārtībā; dzeltenā brīdina – kaut kas nav īsti labi, vajadzētu aizbraukt uz servisu; sarkanā saka – stop!

"Visas signāllampiņas var nosacīti iedalīt divās lielās grupās – informatīvajās un brīdinošajās. Informatīvie signāli, kas parasti ir zaļā vai zilā krāsā, informē vadītāju, ka ir ieslēgtas gabarītgaismas, tuvās vai tālās gaismas u.tml. Savukārt brīdinošās – dzeltenās un sarkanās – liecina par dažādiem defektiem, nereti pirms vēl autovadītājs tos ir sajutis vai sadzirdējis," skaidro Dambītis.

Kā iemācīties "sarunāties" ar automašīnas brīdinājumu sistēmu

"Iegādājoties auto, jebkurai mašīnai komplektā tiek izsniegta automašīnas vadīšanas rokasgrāmata. Viens no autovadītāja galvenajiem uzdevumiem ir jau pašā sākumā iepazīties ar visiem signāliem uz paneļa, un rokasgrāmata arī ir pirmais avots, kur meklēt informāciju, iedegoties brīdinājuma signālam," atgādina "Domenikss" pārstāvis.

Viņš piebilst – mūsu sabiedrībā gan biežāk ir ierasts instrukciju neizlasīt līdz galam vai nelasīt nemaz un ierīces apgūt darbībā. Ar tādām salīdzinoši vienkāršām ierīcēm, kā telefons vai mikseris, tā varbūt arī var rīkoties, bet auto signālu nepārzināšana var beigties bēdīgi: ignorējot brīdinājumus un savlaicīgi nenovēršot problēmas, par remontu var nākties maksāt pat vairākus tūkstošus eiro.

Eksperts iesaka – iedegoties brīdinājuma signālam, visprātīgāk būtu pie pirmās izdevības doties uz servisu: "Dzeltenās lampiņas var liecināt par kādu sīkumu, ar kuru mierīgi nobrauksiet pat vēl 1000 kilometru, bet tas var būt arī brīdinājums par nopietnu defektu. Savukārt, ja iededzies sarkanais signāls, tālāk braukt nedrīkst un visprātīgāk ir uzreiz zvanīt savam uzticamajam pārdevējam!"

Dzeltenā gaisma – ieplāno servisa apmeklējumu!

Vispopulārākā un nopietnāk uztveramā no dzeltenajām signāllampiņām ir "Check Engine" jeb "Pārbaudīt dzinēju". Tā ir savienota ar dzinēja vadības bloku un visām elektroniskajām sistēmām, kas ar to saistītas. Šī signāllampiņa brīdina par dzinēja un ar to saistīto elektronisko sistēmu iespējamiem bojājumiem, tāpēc, ja tā iedegusies, tas ir nopietns brīdinājums, ar kuru jokot nedrīkst.

Dzeltenā gaisma var liecināt arī par problēmām ar riepu spiedienu vai ziņot, ka beidzies logu šķidrums. Tāpat dzeltenās gaismas atgādina par izdegušām gabarītlampiņām vai tuvajām gaismām, ieslēgtu un piemirstu logu apsildi vai atsevišķu sistēmu, piemēram, daļiņu partikulārfiltra darbošanos. Ja lampiņa pusstundas laikā nenodziest un nav saistīta ar logu šķidruma līmeni, prātīgāk būtu doties uz servisu, kur speciālists pārbaudīs auto ar sistēmu analizatoru.

"Iedegoties dzeltenajam signālam, drīkst turpināt dalību satiksmē, taču atlikt braucienu uz servisu arī nevajadzētu. Tehnika ir tehnika, reizēm dzeltenais signāls uzrāda mazāku problēmu, kaut gan patiesībā vajadzētu iedegties signālam "Check Engine", tāpēc lieki riskēt nevajag," aicina Dambītis.

Sarkanā gaisma – tālāk braukt nedrīkst!

"Sarkanais brīdinājuma signāls parasti saistīts ar bīstamām situācijām, tāpēc uzreiz jāstājas malā. Piemēram, ignorējot eļļas spiediena līmeni dzinējā, par ko ziņo sarkana eļļas kanniņas ikona, varat atvadīties no dzinēja, bet jauns dzinējs izmaksā apmēram pusi no automašīnas cenas. Tāpat sarkanās signāllampiņas brīdina par akumulatora problēmām, bremžu defektiem, stūres iekārtas bojājumiem vai pārkarsušu dzinēju," brīdina Dambītis.

Iespējamais risinājums šādā situācijā ir tikai viens – izsaukt palīdzību uz ceļa vai evakuatoru un nekavējoties nogādāt automašīnu tuvākajā dīlera servisā.

Reizēm sarkanie signāli ir attiecināmi uz situācijām, kurās daļa vadītāju varētu nolemt turpināt ceļu – piemēram, ja nestrādā drošības spilveni. "It kā jau braukt var, bet vai tiešām vajag, ja avārijas gadījumā pakļaujam sevi briesmām?" saka eksperts. "Signāllampiņas uz auto paneļa ir iebūvētas braucēju drošībai. Protams, ne vienmēr brīdinājuma signāli liecina par ko dramatisku, piemēram, "Mercedes-Benz" vadītājiem sarkans trīsstūris uz paneļa ziņo, ka jābrauc uzmanīgi vai jāievēro distance. Tomēr, sekojot norādēm un savlaicīgi novēršot problēmas, iespējams uzlabot satiksmes drošību, samazināt izdevumus un novērst briesmas braucēju dzīvībai un veselībai."