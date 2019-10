Maksimālais braukšanas ātrums uz visiem galvenajiem autoceļiem no otrdienas ir 90 km/h

No otrdienas visā valsts autoceļu tīklā maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, informēja VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC).

Tādējādi posmos, kuros vasaras periodā maksimālais braukšanas ātrums bija palielināts līdz 100 kilometriem stundā, tas ir atcelts.

Iestājoties rudenīgiem, mainīgiem laika apstākļiem, otrdien tiek noņemtas ceļa zīmes, kas atļauj maksimālo braukšanas ātrumu 100 kilometri stundā šādās vietās: uz valsts galvenā autoceļa Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) (A1) Saulkrastu apvedceļā un posmā no Jelgavkrastiem līdz Svētciemam; uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) posmā no Rīgas apvedceļa līdz atjaunotā seguma beigām; uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pāternieki) (A6) posmā no Salaspils līdz Ikšķilei un posmā no Nīcgales līdz Daugavpils apvedceļam; uz valsts galvenā autoceļa Rīga-Jelgava-Lietuvas robeža (Meitene) (A8) posmā no Rīgas robežas līdz satiksmes pārvadam Jelgavas apvedceļā; uz valsts galvenā autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) atsevišķos posmos un uz valsts 1. šķiras autoceļa P80 Tīnūži-Koknese 50 kilometrus garā posmā.

Tāpat LVC norādīja, ka mainīgajos laika apstākļos autoceļu segums var būt mitrs un apledojis, īpaši rīta stundās, kad gaisa temperatūra ir zem nulles. Šādos laika apstākļos var veidoties arī tā saucamais "melnais ledus", kas nav redzams un ir īpaši bīstams. Visbiežāk tas veidojas uz tiltiem, pārvadiem, kā arī uz ceļiem kas ir meža apvidū un blakus ūdens tilpnēm.

Šorīt apledojums jau bija izveidojies uz Ventspils šosejas (A10) Tukuma apkārtnē, un pulksten 8 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" veica ceļa posma apstrādi ar pretslīdes materiāliem.

LVC aicina autovadītājus būs piesardzīgiem un nepārsniegt atļauto braukšanas ātrumu.