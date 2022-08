Manuālā pārnesumkārba: vai pienācis laiks no tās atvadīties?

Automašīnas ar manuālo pārnesumkārbu izzūd – to atzīst gan auto žurnālisti, gan citi industrijas eksperti. Nesen mēs uzzinājām arī oficiālo datumu, kad Eiropas Savienībā tiks pārtraukta šādu auto ražošana. Eiropas Parlaments ir apstiprinājis, ka visās 27 savienības dalībvalstīs 2035. gadā stāsies spēkā aizliegums pārdot jaunus auto ar iekšdedzes dzinēju – visi jaunie modeļi, kas pēc šī datuma izbrauks no autosaloniem ielās, visticamāk, būs elektromobiļi. Tas nozīmē, ka tie būs aprīkoti tikai ar automātisko transmisiju.

Ir skaidrs, ka daudziem cilvēkiem pārnesumu slēdzelēšana ar roku drīzāk traucē, nevis sagādā prieku. Jo tad ir jāveic daudzas papildu darbības, pastāvīgi jādomā, kurš pārnesums ir pareizais konkrētajā brīdī, – tas viss var traucēt koncentrēties uz ceļu. Šo iemeslu dēļ arī tika radīta automātiskā pārnesumkārba – tā lielu daļu darba veic autovadītāja vietā un tādā veidā garus braucienus padara mazāk nogurdinošus un palielina satiksmes drošību.

Tajā pašā laikā manuālās transmisijas priekšrocības ir vienkāršāka konstrukcija, lētāka apkope, zemāka cena un iespēja pilnībā kontrolēt transportlīdzekli. Pēdējā ir būtiska entuziastiem: iespēja pirms vai pēc pagrieziena veikli ieslēgt augstāku un zemāku pārnesumu ļauj ceļa asiem izmantot visu mašīnas potenciālu un "braukt un baudīt".

Vēl ir pāragri teikt "uz nesatikšanos!"

Manuālās transmisijas piedāvājums nepārprotami sarūk, taču nevajag jau tagad māt tai ardievas. Daži zīmoli nesteidzas pārtraukt to ražošanu, un tam ir vairāki iemesli. "Manuālās pārnesumkārbas pastāvēs, kamēr vien mašīnas ar iekšdedzes dzinēju nebūs aizliegtas pilnībā. Līdz tam tās izmantos kompānijas, kas ražo ekonomiskās klases auto, un zīmoli, kas veido īstus entuziastu auto: sportiskus hečbekus, rodsterus, mazas kupejas utt.," saka Guntars Pulss, žurnāla "Profi Latvija" redaktors.

Automātiskās pārnesumkārbas arvien populārākas kļūst arī jaudīgos sportiskajos auto, taču pat šajā segmentā ir izņēmumi. Tādi braucamie kā "Porsche 911", "BMW M3" un pat amerikāņu "Chevrolet Camaro", "Ford Mustang" un "Dodge Challenger" joprojām tiek ražoti arī manuālajā versijā. "Pārdošanas apjomi, protams, ir nelieli, taču entuziastiem tiek piedāvāts tas, ko viņi alkst saņemt. Patiesībā tas ir veikls auto koncernu gājiens – saražot mazu skaitu un paprasīt lielu naudu," skaidro Guntars.

Viņš prognozē, ka manuālā pārnesumkārba visilgāk noturēsies tieši entuziastu segmentā, kā arī modeļos, kuru pārdošanā būtisku lomu spēlē zema cena. Tomēr pat šīs kategorijas mūsdienās tiek pakļautas ievērojamam spiedienam. "Kad piegādes kalendārs kļūst arvien saspringtāks un zīmoli spēj saražot mazāk mašīnu, nekā ir gribētāju, vispirms tiek upurētas visvienkāršākās jeb bāzes versijas. Respektīvi – tās, no kurām ir vismazākā peļņa. Tāpēc esmu drošs, ka pēdējie mohikāņi ar manuālo pārnesumkārbu būs tādi ražotāji kā "Dacia". Un, protams, entuziastu segments," saka Guntars.

Mašīnas, kas domātas priekam

Pārlūkojot tirgu, redzams, ka joprojām ir vairāki populāri modeļi, kuros vadītājam pārnesumi jāpārslēdz pašam. Nesen izlaistie jaunās paaudzes "Peugeot 308" un "Honda Civic", kā arī visa "Mazda" modeļu līnija ("Mazda2", "Mazda3", mazais krosovers "CX-30" un sportiskais "MX-5") joprojām tiek piedāvāti gan ar automātisko, gan ar manuālo transmisiju.

"Modelis MX-5" ir lielisks aizmugurējās piedziņas un manuālās pārnesumkārbas kombinācijas piemērs. Tieši par šādām mašīnām var teikt – "brauc un baudi", un tieši šīs izjūtas liek kompānijām saglabāt manuālo transmisiju un pat pilnveidot to. Japāņu ražotāja filozofija atspoguļo vēlmi padarīt braukšanu pēc iespējas patīkamāku, bet tas nereti iet roku rokā ar nepieciešamību pārnesumus pārslēgt pašam vadītājam.

Pastāvīgie centieni padarīt braukšanu maksimāli komfortablu īpaši labi ir redzami "Mazda MX-5" vēsturē. Līdz pat šai dienai vairākas šī modeļa paaudzes nesas pa visdažādākajām slaloma trasēm tieši tāpēc, ka ražotājs darījis visu, lai šie rodsteri būtu veikli un atsaucīgi autovadītāja darbībām. Sportistiem un entuziastiem ir būtiski, kā darbojas arī manuālās pārnesumkārbas sajūgs. Tas, iespējams, ir vissvarīgākais baudījuma un dinamikas faktors: sajūgs kalpo kā saikne starp vadītāju un transportlīdzekli un ļauj labāk izjust mašīnu gan vadāmības, gan emociju ziņā.

Tā kā šobrīd par atskaites punktu ir izziņots 2035. gads, tātad ir atlikuši vien daži gadi, kad manuālās pārnesumkārbas cienītāji var izbaudīt to kādā no jaunajiem auto. Tiem, kas pārnesumu pārslēgšanu ar roku uzskata par neatņemamu lieliska brauciena daļu, joprojām ir no kā izvēlēties: tādi auto kā "Mazda MX-5", "Hyundai i20 N" un "Ford Fiesta ST" būs pēdējie, kas atteiksies no manuālās transmisijas.