Mašīnu tehniskie šķidrumi nav tikai motoreļļa: ko par tiem derētu zināt

Kārtējai auto apkopei nepareiza laika nav, taču pavasaris tam ir īpaši piemērots vairāku iemeslu dēļ. Ziema mašīnām ir skarbākais gada laiks, tādēļ pēc tās ir vērts pārbaudīt savu auto. Turklāt vasaras brīvajās dienās cilvēki ceļo visvairāk, tāpēc laikus veikta apskate ļaus pat tālākos un savrupākos maršrutus braukt bez raizēm.

Apkopē tiek pārbaudītas dažādas iekārtas un agregāti, taču ne mazāk svarīgi ir arī tehniskie šķidrumi auto artērijās – metāla kanālos un gumijas caurulītēs. Arī šos šķidrumus vajag atjaunināt un, vēlams, laikus. Bet vai tu zini, kad un kam pievērst uzmanību?

Tur ir ne tikai motoreļļa

Runājot par auto tehniskajiem šķidrumiem, pat nepieredzējuši braucēji apzinās, cik svarīgi ir iekšdedzes dzinējam nomainīt eļļu un ieliet vējstiklu šķidrumu. Tomēr mūsdienu transportlīdzekļos atkarībā no to sarežģītības ir ievērojami vairāk šķidru substanču.

"Lai uzskaitītu visus mašīnas šķidrumus, ar vienas rokas pirkstiem nepietiek. Piemēram, tikai eļļas – tā ir dzinējam, pārnesumkārbai, diferenciālim un, ja tas ir apvidnieks, tad arī sadales kārbai. Vēl ir bremžu un dzesēšanas šķidrums, dzesētājvielas gāze, kas atrodas gaisa kondicionierī..." stāsta Tālis Kiršteins, uzņēmuma "Inchcape Latvija" servisa vadītājs.

Un visi šie tehniskie šķidrumi agrāk vai vēlāk ir jāmaina vai vismaz jāpārbauda, vai tie joprojām pilnvērtīgi veic savu darbu. Taču principā jārēķinās, ka ekspluatācijas ciklā nāksies nomainīt visus šķidrumus.

To, kad tas darāms, nosaka transportlīdzekļa ražotājs, bet autoservisi tikai ievēro viņu ieteikumus. Tas ir gana sarežģīti, jo svarīgi ir, piemēram, zināt, ka dažādiem dzinējiem var būt dažādi eļļas maiņas intervāli. Tas var būt atkarīgs arī no tā, ar ko darbojas iekšdedzes dzinējs – ar dīzeli vai benzīnu: dīzeļdzinēji ir jutīgāki, tāpēc tiem parasti eļļa ir jāmaina biežāk.

"Serviss nedrīkst rūpi par visu šo komplicēto pasākumu vienkārši uzkraut uz autovadītāja pleciem. Tā pienākums ir laikus uzaicināt mašīnas īpašnieku uz kārtējo apskati. Savukārt, kad viņš atbrauc, tehniķi pārbauda visus šķidrumus atbilstoši nobraukumam vai auto vecumam," stāsta Tālis Kiršteins.

Tiesa, ievērojami mierīgāka dzīve šai ziņā ir elektroauto īpašniekiem. "Tiem smērvielas nav nepieciešamas strukturālo īpatnību dēļ – elektromotorā nav metāla detaļu, kas braukšanas laikā saskartos ar citām virsmām," piebilst Kiršteins.

Rūpējas ne tikai par jauniem auto

Plānojot eļļas maiņu, vienmēr ir svarīgi ņemt vērā diezgan banālo aspektu – reālos apstākļus, kādos mašīna tiek izmantota. Teiksim, kalnainā apvidū vai skarbā klimatā (gan stindzinošā aukstumā, gan svelmainā karstumā) dzinējam nākas izturēt lielāku slodzi. Līdz ar to šķidrumi, kas eļļo to daļas, var ātrāk zaudēt savas īpašības, kā arī var samazināties to tilpums.

Tas ir vienlīdz svarīgi neatkarīgi no tā, vai auto ir jauns vai vecs. Kā norāda Tālis Kiršteins, daži ražotāji aktīvi atspēko stereotipu, ka kompānijām rūp tikai jaunpārdoto auto apkope. Piemēram, uzņēmums "Land Rover" Latvijā piedāvā īpašu programmu 4–10 gadus vecām mašīnām. Tā piedāvā tādu pašu apkopi kā jaunām mašīnām, nepalielinot šādas apskates izmaksas. Noteiktajā laikā speciālisti rūpīgi izvērtē vairāk nekā 20 detaļu stāvokli, kā arī veic tradicionālās pārbaudes.

"Tas ir svarīgi tehniski sarežģītiem SUV, jo tiem parasti ir papildu mehānismi, piemēram, diferenciāļi un sadales kārbas, kur, protams, ir smērvielas. Šīs sistēmas parasti ir pakļautas lielākai slodzei, tāpēc pret to eļļošanu vieglprātīgi izturēties nedrīkst," skaidro "Inchcape Latvija" servisa vadītājs.

Autobraucēji aizmirst

Vēl viens būtisks aspekts ir auto apkope pēc transportlīdzekļa garantijas laika. Nomainīt motoreļļu vismaz reizi gadā vairums cilvēku neaizmirst, bet par citiem šķidrumiem gan – teiksim, ka jānomaina arī automātiskās transmisijas eļļa. "Runājot par apvidus auto, tas attiecas, piemēram, uz diferenciāļiem. Ātrumkārbas eļļas maiņas intervāls kā likums ir ievērojami garāks nekā iekšdedzes dzinējam un var sasniegt 50–100 tūkstošus kilometru. Tāpēc nav nekāds brīnums, ka to gadās aizmirst. Tomēr tādējādi pastāv risks sabojāt iekārtu," norāda Tālis Kiršteins.

Kas var notikt, ja eļļa netiek nomainīta laikā? Ikvienas smērvielas mērķis ir mazināt berzi starp mehāniski dilstošām daļām. Tādējādi smērvielas pasargā detaļas no pārkaršanas un ļauj optimāli veikt to darbu. Tas savukārt nodrošina šo elementu ilgmūžību un attiecīgi lētāku ekspluatāciju, jo laikā nomainīt eļļu ir daudz lētāk nekā investēt bojātā vai nolietotā dārgā dzinējā vai ātrumkārbā.

Turklāt līdzīgi ir visām mašīnām – apvidus auto, vienkāršiem ģimenes hečbekiem un sporta modeļiem. Ja dzinējā, transmisijā vai diferenciālī trūkst eļļas, labāk nekur nebraukt.

"Un vēl – svarīgi ir izvēlēties tieši ražotāja ieteikto eļļu, jo tās savā starpā atšķiras. Dažādām sistēmām nepieciešama dažāda eļļa," uzsver Inchcape Latvija servisa vadītājs.

Ne tikai šķidrumi, bet arī gāzes

Bez detaļām, kam nepieciešama eļļa, mašīnās ir arī mehānismi, kas nevar darboties bez šķidruma vai pat gāzes. Dzesēšanas radiatorā plūst antifrīzs, gaisa kondicionierī – dzesētājvielas gāze, bet bremžu sistēmā tiek izmantots bremžu šķidrums.

Kad ražotāji sāka pāriet uz elektroauto, sabiedrībā izplatījās pat sazvērestības teorija, ka apkopes speciālisti maina bremžu šķidrumu, lai kompensētu zaudēto peļņu nemainītās motoreļļas dēļ. Taču tie ir maldi.

"Bremžu šķidrumu maina visos auto bez izņēmuma, un no tā kvalitātes ir atkarīga braukšanas drošība. Diez vai mēs gribētu doties garā ceļojumā, izmantojot auto ar neuzticamām bremzēm. Tāpat kondicionieris – tas ir visos modernajos modeļos neatkarīgi no spēka agregāta. Tāpēc, lai karstā vasarā salonā nenāktos sust, ar noteiktu intervālu jāpārbauda dzesētājvielas gāzes daudzums sistēmā. Elektromašīnām nav dzesēšanas radiatora, tāpēc šis šķidrums gan tām nav vajadzīgs," noslēgumā piebilst Tālis Kiršteins, uzņēmuma "Inchcape Latvija" servisa vadītājs.