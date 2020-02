Medemciema iedzīvotāji aicina uz Jelgavas šosejas izveidot papildu apgriešanās vietu

Saistībā ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) plānu Medemciema krustojuma pārbūvei uz Jelgavas šosejas, aizliedzot kreisos pagriezienus, ciema iedzīvotāji aicina kā pagaidu risinājumu izveidot papildu apgriešanās vietu 800 metru attālumā no esošā krustojuma, norādīja Medemciema iedzīvotāju darba grupas pārstāvji.

Ciema iedzīvotāji nav apmierināti ar LVC plānoto risinājumu, aizliedzot kreiso pagriezienu uz Medemciemu. Iedzīvotāju ieskatā LVC "nav plānojuši izmaiņas tā, lai uzlabotu drošību un automašīnu plūsmu, kā arī nav izvērtējuši izmaiņu atstāto ekonomisko iespaidu uz iedzīvotājiem".

Ciema iedzīvotāji piekrīt, ka krustojums ir nedrošs, tas ir dažādi interpretējams, un daži no atļautajiem manevriem paredz piecu joslu šķērsošanu apstākļos, kad dažādi autotransporta līdzekļi pārvietojas ar dažādu ātrumu, bieži vien pārsniedzot atļauto.

Tāpat Medemciema iedzīvotāji piekrīt LVC piedāvātajam risinājumam kustības virzienam uz Jelgavu, tas ir, izbraucot no Medemciema, atļaut tikai labo pagriezienu un izveidot apgriešanos uz A8, braukšanai Jelgavas virzienā.

Iedzīvotāji arī ir vienisprātis par autobusa pieturu labiekārtošanu un gājēju tuneļa pievedceliņu sakārtošanu.

Iedzīvotāji norādīja, ka būtisku diskusiju ir izraisījusi LVC piedāvātais variants iebraukšanai Medemciemā, braucot no Rīgas puses, kas paredz, ka kreisais pagrieziens tiek slēgts un tiem, kas vēlās nokļūt Medemciemā vai Baložos, ir jābrauc līdz Rīgas apvedceļa divlīmeņa krustojumam, jāuzbrauc pa labi uz autoceļa A5 un tad atkal lejā uz autoceļa A8.



Ciema iedzīvotāji secinājuši, ka Rīgas apvedceļa divlīmeņu krustojums jau ir būtiski noslogots un maksimālās noslodzes stundās katru dienu radīs bīstamas situācijas, kas atkal novedīs pie satiksmes negadījumiem. Turklāt Medemciema iedzīvotāju ieskatā LVC nav ņēmusi vērā, ka konkrētais krustojuma atzars tiks rekonstruēts dzelzceļa projekta "Rail Baltica" ilgtermiņa projektā, tādējādi "jautājums par apgriešanos būvniecības laikā vispār nav ticis skatīts".

Tāpat ciema iedzīvotāji norādīja, ka ar piedāvātajām satiksmes izmaiņām, arī operatīvā transporta laiks ceļā pieaugs par aptuveni 10 minūtēm, kas atsevišķās situācijās var būt kritiski.

Medemciema iedzīvotāji norādīja, ka LVC plānotās izmaiņas atstās ietekmi uz vidi, kā arī iedzīvotāju izmaksām – piemēram, pieaugs degvielas izmaksas, samazināsies īpašuma vērtība, sadārdzināsies kravu piegāde un sabiedriskā transporta cena.

Medemciema iedzīvotāji uzskata, ka visatbilstošākais risinājums šim krustojumam ir divlīmeņu pārvada izveide.

Ciema iedzīvotāji norāda, ka no drošības viedokļa labs risinājums būtu arī rotācijas aplis, tomēr tas radītu kopējās transporta plūsmas ātruma samazinājumu un kā pagaidu risinājums nav atbalstām. Tāpat kā labu risinājumu Medemciema iedzīvotāji piemin luksofora regulētu krustojumu, tomēr arī tas radītu satiksmes plūsmas kavēšanos.

Kā pieņemamu pagaidu risinājumu Medemciema iedzīvotāji min apgriešanās vietas braukšanai pretējā virzienā.

Iedzīvotāji uzstāj, ka Medemciemam ir nepieciešams divlīmeņu krustojums. Lai arī šāda krustojuma projektēšana un izbūve nav iespējama viena gada laikā, drošības risku novēršana ir jāveic nekavējoties.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Medemciema iedzīvotāju darba grupa piedāvā "salīdzinoši lētu pagaidu risinājumu, kas neietekmēs pārējo A8 transporta plūsmu un neatstās tik ļoti jūtamu iespaidu uz tiem, kas no Rīgas dodas uz Medemciemu un Baložiem".

Ciema iedzīvotāji uzskata, ka jāizveido apgriešanās punktu 800 metru attālumā uz priekšu no esošā krustojuma, kas ļautu vieglajām automašīnām apgriezties braukšanai pretējā virzienā, lai vēlāk nogrieztos pa labi Medemciemā.

Medemeciema iedzīvotāji uzsvēra, ka, izstrādājot savu ieteikumu, tie ir vadījušies pēc sekojošiem parametriem – drošība, iespaids uz esošo satiksmi, ekoloģija un ekonomiskais pamatojums. "Risinājumam ir maksimāli jāsamazina visi esošie riski cilvēku dzīvībai un veselībai, tāpat tas nedrīkst atstāt negatīvu iespaidu uz Eiropas nozīmes ceļa satiksmi, un visbeidzot tam ir jābūt ekonomiski samērīgam. Izvērtējot visu augstākminēto, papildu apgriešanās manevrs izpilda šos parametrus," norādīja iedzīvotāji.

Pašreiz Medemciema iedzīvotāji sākuši parakstu vākšanu par izmaiņām LVC piedāvātajā projektā. Šobrīd norit darbs ar juristiem viedokļa likumīgai noformēšanai un iesniegšanai ministru prezidentam, Satiksmes ministrijai un LVC.

Jau ziņots, ka LVC Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns informēja, ka jau ir noslēgts līgums par Medemciema krustojuma pārbūvi, kur darbus plānots sākt šā gada aprīlī-maijā. Paredezēts, ka šajā krustojumā satiksmes drošības uzlabošanai tiks likvidēts kreisais pagrieziens no Medemciema uz Jelgavu, kā arī kreisais pagrieziens no Rīgas uz Medemciemu.

Projekta realizācijai ir paredzētas 45 dienas un darbus veiks SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"". Kopējās projekta izmaksas ir 161 689 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Plānots, ka nokļūšanai no Medemciema uz Jelgavu būs jāpagriežas pa labi Rīgas virzienā un pēc 800 metriem uz šosejas būs izveidota apgriešanās vieta braukšanai pretējā virzienā.

Savukārt, lai no Rīgas nokļūtu uz Medemciemu, būs jābrauc garām esošajam krustojumam četrus kilometrus Jelgavas virzienā līdz divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu. Šajā krustojumā būs jāpagriežas braukšanai pretējā virzienā un jāmēro četri kilometri līdz Medemciemam.

LVC informēja, ka Jelgavas šosejas posmam pie Medemciema ir veikta satiksmes drošības izpēte, kas norāda uz to, ka kreisais pagrieziens tur būtu likvidējams. Savukārt vēl vienas apgriešanās vietas izveide starp Medemciemu un divlīmeņa šķērsojumu nepaaugstinās satiksmes drošību, bet otrādi, jo ikviena apgriešanās vieta uz intensīvas satiksmes šosejas ar četrām braukšanas joslām ir potenciāli bīstama vieta. Turklāt, papildu apgriešanās vietas izbūvei nav pamata, ņemot vērā to, ka no Medemciema līdz divlīmeņu šķērsojumam ir tikai nedaudz vairāk kā trīs kilometri.

LVC uzsvēra, ka Medemciema krustojums ir viena no satiksmes drošības viedokļa problemātiskākajām vietām valsts autoceļu tīklā. Valsts policijas dati liecina, ka kopš 2015. gada tur notikuši 28 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir viens bojā gājušais, viens cilvēks guvis smagus miesas bojājumus, bet 13 cilvēki – vieglus miesas bojājumus.