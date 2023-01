Meklē risinājumus Krievijā reģistrēto auto kontrolei Latvijā

Satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs (NA) trešdien, 18. janvārī, tikās ar Ceļu satiksmes un drošības direkcijas (CSDD) vadību, lai apspriestu aktuālās tēmas saistība ar satiksmes kontroli un drošību uz ceļiem. Tika spriests par vairākiem problēmjautājumiem, to skaitā, arī par Krievijā un Baltkrievijā reģistrētu auto kontrolēm.

Lai gan precīzu datu nav, ir redzams, ka sākoties karam Ukrainā, būtiski ir palielinājies automašīnu skaits, kas pārvietojas ar Krievijas un Baltkrievijas numurzīmēm. Latvijas datubāzēs nav nekādas informācijas par transportlīdzekļiem ar šo valstu numurzīmēm, līdz ar to šiem autovadītājiem nav iespējams piemērot sodus, kā arī veikt cita veida kontroli.

"Situācija nav normāla, un tai steidzami ir jāmeklē risinājums. Automašīnas ar Krievijas un Baltkrievijas numurzīmēm šobrīd var brīvi pārvietoties Latvijas teritorijā, veikt dažādus pārkāpumus, to skaitā ignorēt ceļu satiksmes noteikumus, stāvvietu apmaksu, vai braukt ar spēkratiem, kuru tehniskais stāvoklis apdraud pārējos satiksmes dalībniekus. Mūsu normatīvie akti šobrīd paredz sodu piemērošanu, bet reāli dzīvē iekasēt tos nav iespējams. Skaidrs, ka Satiksmes ministrija bez Tieslietu un Iekšlietu ministriju iesaistes viena pati to nespēs mainīt, tāpēc jau tuvākajā laikā uzrunāšu kolēģus valdībā, lai maksimāli ātri to kopīgiem spēkiem risinātu," norāda Vitenbergs.

Tikšanās laikā ar CSDD valdi tika apspriesti vēl dažādi citi jautājumi, to skaitā, elektromobilitāte, Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstība, aktuālā situācija saistībā ar fotoradariem un to uzturēšanu, kā arī citas tēmas.