Melns BMW ar marihuānu nepastājas Latvijas un Igaunijas robežpunktā; policija noķer

Naktī no piektdienas uz sestdienu, 24. aprīlī, no Latvijas uz Igauniju lielā ātrumā traucies melns BMW. Robežpunktā tā vadītājs neapstājās un mēģināja aizbēgt no policijas patruļas. Rezultātā policija bija spiesta pielietot dzelkšņus, kurus pārvilka pāri ceļam, lai pārdurtu BMW apvidnieka riepas un auto apstātos. Pēc apturēšanas BMW spēkratā tika atrasts neliels daudzums marihuānas, vēsta Igaunijas mediji.

Vēlajā vakarā pagaidu robežpunkta darbinieki Valgā pamanīja Latvijas pusē apstājušos melnu BMW. Tas uzsāka braukšanu pretējā virzienā, bet tad pēkšņi apgriezās un milzīgā ātrumā panesās garām Latvijas un Igaunijas robežsargiem.

"Tik negaidīts autovadītāja manevrs lika policijai uzskatīt, ka viņam ir ko slēpt no varasiestādēm. Pa Tartu šoseju policija uzsāka pakaļdzīšanos un iesaistīja arī citas patrulējošās ekipāžas," notikušo komentēja Igaunijas policija.

Pakaļdzīšanās ilga aptuveni piecas minūtes un beidzās turpat uz šosejas pie dzelkšņu slazda, ko bija uzstādījusi viena no ekipāžām. BMW ar pārdurtajām riepām apstājās, un tā vadītājs tika aizturēts.

Melnajam BMW apvidniekam pie stūres bija kāds 47 gadus vecs Latvijas pilsonis, bet automobilī policisti atrada nelielu daudzumu marihuānas.

BMW tika nogādāts uz policijas stāvlaukumu. Izmeklēšanā tiks noskaidrots robežas nelegālās šķērsošanas iemesls, kā arī autovadītājs tiks sodīts par bēgšanu no policijas. Tāpat policija pieļauj, ka tik neliels daudzums marihuānās diez vai ir patiesais iemesls tik smagam pārkāpumam. Policija vērsīsies tiesā, lai aizturētajam autovadītājam piemērotu arestu.