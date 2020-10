'Mercedes-Benz' atzīts par iekārojamāko 'premium' auto zīmolu pasaulē

"Best Global Brand" reitingā "Mercedes-Benz" jau ceturto gadu pēc kārtas atzīts par pasaulē iekārojamāko "premium" automobiļu zīmolu. "Mercedes-Benz" reitingā ieņem astoto vietu un ir vienīgā kompānija no Eiropas, kas iekļuvusi desmitniekā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Gada sākumā "Mercedes-Benz" auto kategorijā triumfēja arī "Brand Finance Global 500". Līdz ar to "Mercedes-Benz" pārliecinoši saglabā pasaulē vērtīgākā "premium" auto zīmola statusu. Savukārt Baltijas "Mīlētāko zīmolu TOP" kvalitātes kategorijā "Mercedes-Benz" starp visiem mērītajiem zīmoliem reģionā ieņem otro vietu, bet Latvijā – noslēdz pirmo trijnieku.

"Visos "Mercedes-Benz" produktos ir apvienots augsts inovāciju līmenis un mobilitāte luksus līmenī. Tas sniedz īpašu pieredzi. Un šā brīža Covid-19 pandēmijas ēnā, kad daudz kas ir liegts, mūsdienu greznības valdzinājums, ko piedāvā auto ar zvaigzni, iegūst jaunu, vēl būtiskāku nozīmi," saka Jānis Dambītis, "Mercedes-Benz" un "Daimler Truck" ģenerālpārstāvja Latvijā SIA "Domenikss" produktu eksperts.

"Best Global Brands" reitingu veido slavenā ASV zīmolu konsultāciju firma "Interbrand", kas pasaules vērtīgākos zīmolus pēta un analizē kopš 1999. gada. Veidojot reitingu, visi kandidāti tiek pārbaudīti pēc trim kritērijiem: "Finanšu zīmola produktu vai pakalpojumu veiktspēja","Zīmola loma pirkšanas lēmumu pieņemšanas procesā" un "Zīmola ietekme uz korporatīvajiem ienākumiem nākotnē". "Interbrand" bija pirmais uzņēmums, kurš izstrādāja zīmolu vērtēšanas modeli saskaņā ar ISO 10668 – starptautisko standartu, kas nosaka vērtēšanas etalonus un atbilst precīzas monetārā zīmola kvalifikācijas prasībām.

No visiem autoražotājiem "Best Global Brands" reitingā visaugstāk ir novērtēta "Toyota", kam seko "Mercedes-Benz" kā visvērtīgākais "premium" auto zīmols. Tālāk šajā reitingā no autoražotājiem seko BMW, "Honda", "Hyundai", "Tesla", "Ford", "Audi", "Volkswagen" un pirmo desmitnieku noslēdz "Porsche".